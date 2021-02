Skotlannissa järjestetään parlamenttivaalit toukokuussa. Jos kansallismieliset saavat enemmistön, paine toisen kansanäänestyksen järjestämiseksi kasvaa.

Lontoo

Kun Britannian konservatiivipääministeri Boris Johnson vierailee Skotlannissa, vastaanotto ei ole aina sitä, miltä näyttää.

Skottikonservatiivit ovat olevinaan vierailusta iloissaan mutta kiristelevät salaa hampaitaan. Pääministeri tekee hallaa omilleen.

”Johnson käyttää sanontoja, jotka ovat kuin suoraan jostain 1930-luvulta, kuten mennäänpä ottamaan inkiväärioluet ja syömään hyytelöä. Se istuu paikalliseen yleisöön erittäin huonosti”, sanoo Glasgow’ssa syntynyt politiikan kommentaattori, kirjailija-toimittaja Gavin Esler.

Britannian pääministeri Boris Johnson (kesk.) vieraili Glasgow’ssa tammikuun lopussa ja tutustui muun muassa Kuningatar Elisabetin yliopistollisen keskussairaalan Lighthouse-laboratorioon.­

Skottinationalistit sen sijaan ovat olevinaan Johnsonin vierailusta nyreissään.

”Salaa he ovat riemuissaan.”

He tietävät, että mitä pahemmin Johnson mokaa, sitä tehokkaammin tämä edistää Skotlannin itsenäistymistä.

Skotlannin kansanäänestys hylkäsi itsenäisyyden syyskuussa 2014, mutta nyt kysymys on jälleen ajankohtainen. Syy löytyy brexitistä.

Skotlannin pääministerin Nicola Sturgeonin mielestä skottien pitää saada äänestää uudelleen, koska brittikonservatiivit repivät Skotlannin ulos EU:sta vastoin skottiäänestäjien tahtoa.

Skotlanti äänesti kesällä 2016 brexitiä vastaan selvin prosentein 62–38.

Sturgeonin johtama Skotlannin kansallispuolue (SNP) ajaa itsenäistymistä ja liittymistä takaisin EU:hun.

”Moni skotti näkee jo maansa Pohjoismaana”, Esler kertoi HS:lle ja ryhmälle ulkomaankirjeenvaihtajia Zoom-tilaisuudessa.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon vastaamassa kansan edustajien kysymyksiin Skotlannin parlamentissa Holyroodissa helmikuussa.­

Mielipidemittaukset viime vuoden toukokuusta lähtien kertovat, että itsenäisyyden kannattajia on enemmän kuin vastustajia. Kahdessa tuoreimmassa kyselyssä itsenäisyyden puoltajien osuus on ollut 53 prosenttia ja vastustajien 47 prosenttia.

Johnson ei kuitenkaan halua antaa Skotlannille uutta kansanäänestystä. Konservatiivien – ja muidenkin unionia kannattavien – mielestä itsenäisyydestä tulee äänestää vain kerran sukupolvessa.

”Englantilaisilla on tietysti kaikki hyvin. Eivät he välitä, vaikka Yhdistynyt kuningaskunta pikkuhiljaa rapautuu. Lopputuloksena voi olla zombie-unioni. Se on kuin huono avioliitto, josta lähdetään vasta kun tulee liian vaikeaa”, sanoo Esler, jonka uusi kirja How Britain Ends käsittelee aihetta.

Toukokuussa itsenäisyyskiistassa koittaa välietappi: Skotlannissa järjestetään parlamenttivaalit.

Jos Sturgeonin SNP saa skottiparlamenttiin enemmistön – tai pääsee muodostamaan vähemmistöhallitusta – se voidaan tulkita äänestäjien mandaatiksi itsenäistymiselle.

Silloin Sturgeonin uusi hallitus aloittaa lainvalmistelutyöt uuden kansanäänestyksen järjestämiseksi brittihallituksen vastustuksesta huolimatta.

Mielipidemittausten mukaan SNP lähtee parlamenttivaaleihin suosikkina. Lisämutkia aiheuttaa kuitenkin pandemia. Jos koronatilanne pysyy pahana, vaaleja saatetaan joutua lykkäämään.

Toisaalta juuri pandemia on kasvattanut Sturgeonin ja SNP:n suosiota.

”Sturgeonin katsotaan hoitaneen koronakriisiä hyvin. Hän on näyttänyt usein olevan askeleen edellä Johnsonia”, sanoo Glasgow’ssa asuva tutkimusjohtaja Mari K. Niemi riippumattomasta E2 Tutkimuksesta.

Pandemia on tuonut esiin myös sellaisia seikkoja, jotka puhuvat itsenäistymistä vastaan. Epävarmuus on lisääntynyt ja taloustilanne vaikeutunut.

”Hyvä kysymys on, olisiko Skotlannissa pystytty hoitamaan koronan aiheuttamia taloudellisia vaikeuksia yhtä tehokkaasti ilman Britanniaan kuulumista”, Niemi sanoo.

Päälle tulee vielä rokotuskeskustelu. Britannian rokotusstrategia on ollut menestyksekäs EU:n vastaavaan verrattuna.

Rokotusten saatavuuden näkökulmasta Skotlannin kuuluminen Britanniaan näyttää olleen parempi vaihtoehto kuin EU-jäsenyys olisi ollut, Niemi arvioi.

Sturgeonin johtama SNP on ollut Skotlannissa vallassa vuodesta 2007. Se on hallituspuolueelle pitkä aika. Äänestäjillä on tapana kaivata aika ajoin vaihtelua.

Oppositiosta ei ole kuitenkaan ollut kunnollista vastusta. Skotlannin työväenpuolueella on jopa oma johtaja hakusessa.

Pääoppositiopuolueen eli skottikonservatiivien tuoreehko johtaja Douglas Ross yrittää haalia itsenäisyyden vastustajien ääniä. Puolueen kannatus junnaa kuitenkin paikallaan.

Jo puoli vuotta Skotlannin konservatiiveja johtanut Douglas Ross ei ole saanut puolueen kannatusta kasvamaan. Konservatiivit vastustavat itsenäistymistä ja uutta kansanäänestystä.­

Pääsyitä on kaksi. Ensinnäkin moni skottiäänestäjä suhtautuu konservatiiveihin jo valmiiksi karsaasti. Kansaan vetoaa paremmin keskustavasemmistolaisen SNP:n skottilaistyylinen sosiaalidemokratia. Toinen syy ovat petetyt lupaukset: konservatiivit vakuuttivat vuonna 2014, että vain kieltoääni itsenäisyydelle pitää Skotlannin varmasti EU:ssa.

Brexitin toteuduttua itsenäistyminen olisi Skotlannille tie takaisin EU-maaksi. Ongelmatonta se ei kuitenkaan olisi.

Miten kävisi ensinnäkin Englannin ja Skotlannin maarajalle?

Täysin avoimena raja tuskin pysyisi. Irlannin ja Pohjois-Irlannin maarajan avoimuuden hinta oli se, että tulliraja syntyi Irlanninmerelle Britannian ja Pohjois-Irlannin väliin.

Entä miten kävisi valuutalle, kuningattarelle, keskuspankille ja puolustukselle?

Vielä vuonna 2014 SNP halusi jakaa brittipunnan, keskuspankin ja kuningashuoneen sekä hyötyä puolustuksestakin. Silloin tämä olisi ehkä vielä jotenkin onnistunut, kun kumpikin maa kuului EU:hun. Nyt neuvotteluja vaikeuttaisi brexit.

Tulisiko Brysselistä tukea?

”Skotlannissa on pantu merkille, kuinka EU on tukenut Irlantia [Britanniaa vastaan]”, Esler kertoo.

Sturgeonin SNP:lle on ollut tärkeää, että Skotlanti eroaa Yhdistyneestä kuningaskunnasta laillisesti kaikkia pykäliä noudattaen.

Vain näin voidaan taata, että esimerkiksi Espanja ei tuki Skotlannin tietä EU:n jäseneksi. Katalonian itsenäisyyspyrkimysten kanssa kipuileva Espanja ei katsoisi suopeasti itsenäisyysjulistusta ilman brittihallituksen hyväksyntää.

SNP käykin nyt väsytystaistelua Johnsonin hallituksen kanssa. Jos itsenäisyyden kannatus säilyy Skotlannissa vahvana, käy englantilaiselle konservatiivijohtajalle moraalisesti entistä vaikeammaksi evätä uusi kansanäänestys.

Sillä välin SNP:n täytyisi pitää omat rivit suorina. Puolue on kuitenkin alkanut viime aikoina säröillä sisältäpäin.

Skotlannin entinen pääministeri Alex Salmond ylioikeuden edessä Edinburghissa maaliskuussa 2020, kun tuomioistuin oli todennut hänet syyttömäksi seksuaalirikoksiin.­

Pääkohun keskellä on ollut SNP:n entinen johtaja Alex Salmond, jota on syytetty useista seksuaalirikoksista. Maaliskuussa 2020 edinburghilainen ylioikeus vapautti Salmondin kaikista syytteistä. Jälkipyykki käy kuitenkin yhä kiivaana.

Lisäksi puolueen ristiriidoista kertoo brittiparlamentissa istuvan kansanedustajan Joanna Cherryn hyllyttäminen SNP:n parlamenttiryhmän oikeus- ja sisäasiavastaavan tehtävästä.

Feministinä ja lesbona tunnettu Cherry on joutunut pulaan omiensa kanssa puolustettuaan naisten biologiseen sukupuoleen perustuvia oikeuksia.

Brittiparlamentissa istuva Joanna Cherry hyllytettiin Skotlannin kansallispuolueen (SNP) parlamenttiryhmän oikeus- ja sisäasioiden vastuupaikalta helmikuun alussa.­

Suomalaisia kiinnostaa tietysti se, liittyykö Skotlanti joskus tulevaisuudessa Pohjoismaihin tai ainakin EU:n pohjoiseen rintamaan.

HS on tiedustellut Nicola Sturgeonilta jo kahdesti, haluaisiko Skotlanti olla osa Pohjolaa. Sekä vuonna 2016 että 2020 vastaus oli kohtelias ei, vaikka suhteiden syventäminen kiinnostaakin.

Skotlannin lähin viiteryhmä ja yhteistyöalue on kuulemma jatkossakin Britteinsaaret. Sitä ei muuttaisi edes itsenäistyminen.

”Voimme toki oppia paljonkin Pohjoismaiden neuvostolta siitä, kuinka asioita hoidetaan”, Sturgeon sanoi vuosi sitten.

Pohjoismaiden esimerkki antaa toivoa niille, jotka perustelevat epäilijöille Skotlannin pärjäämistä omillaan. Miksei 5,5 miljoonan asukkaan Skotlanti muka menestyisi, kun Suomi ja Tanska pärjäävät? Onhan Skotlannilla öljyäkin niin kuin Norjalla.

Mutta jos Skotlannista tulisi itsenäinen Pohjoismaa, se olisi koko ryhmän epätasa-arvoisin, sanoo Oxfordin yliopiston professori Danny Dorling.

”Skotlannin tuloerot eivät poikkea paljon Englannin tuloeroista, eli ne ovat hyvin suuret. Myös koulutuksellinen epätasa-arvo on suurta: on eliitin kalliit yksityiskoulut ja niiden vieressä valtion koulut, joita keskiluokka yrittää välttää hinnalla millä hyvänsä.”

Myös terveys jakautuu Skotlannissa epätasa-arvoisesti. Rikkaiden ja köyhien asuinalueiden erot heijastuvat isoina eroina eliniässä.

Lue lisää tästä HS:n jutusta professori Danny Dorlingin kirjasta Finntopia – What We Can Learn from the World’s Happiest Country (Mitä voimme oppia maailman onnellisimmalta maalta).

Pappi Peter Scally (oik.) toi teetä itsenäisyyden kannattajalle James MacDonald Riedille (vas.) ja vastustajalle Bea Lovestonelle Edin burghissa syksyllä 2014. Seurakuntasali toimi äänestyspisteenä.­

Sosiaalimaantiedettä tutkivan Dorlingin mukaan lähihistoriassa ei ole selvää ennakkotapausta siitä, mikä olisi itsenäisen Skotlannin suurin haaste.

Hieman yllättäen hän löytää vertailukohteen Ukrainasta, joka itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991.

”Ennustan, että isompi vallankäyttäjä [Englanti] jatkaisi sekaantumista [Skotlannin] asioihin. Englanti saattaisi esimerkiksi yrittää vetää uuden merirajan Pohjanmerelle kohti Norjaa ja yrittää vaatia Skotlannilta öljyä ja kalastusoikeuksia.”

Toisaalta vaikeudet voivat myös yhdistää Skotlantia. Se on nähty myös Irlannin saarella, jossa brexit-ongelmat saattavat jouduttaa saaren yhdistymistä.