Videota vähäpukeisen miesluistelijan ”avantouinnista” Amsterdamin kanaalissa on katsottu yli viisi miljoonaa kertaa.

Hollannissa kanaalien jäätyminen on houkutellut monia luistelemaan luonnonjäille, vaikka ne ovat olleet paikoin heikkoja. Kanaalit jäätyivät viikonloppuna ensimmäistä kertaa lähes kolmeen vuoteen.

Ympäri maata on pelastettu viime päivinä useita luistelijoita hyisestä vedestä, vaikka jäiden heikosta kantavuudesta on varoitettu, kertovat The Guardian ja BBC. Sivustakatsojat ovat auttaneet veteen vajonneita luistelijoita ylös köysien, jääkiekkomailojen ja golfmailojen avulla jopa oman henkensä uhalla.

Eniten huomiota on saanut tapaus, jossa jostain syystä pelkkiin uimahousuihin pukeutunut mies luisteli Amsterdamissa vauhdikkaasti suoraan avoveteen. Mies autettiin vedestä ylös köyden avulla.

Luisteluun yhdistetty ”avantouinti” tallentui videolle ja jaettiin sosiaalisessa mediassa, missä sitä on katsottu jo yli viisi miljoonaa kertaa.

Kansalaisille on satanut viranomaisilta varoituksia, kun Hollannin pääministeri Mark Rutte muistutti joukkoluistelun uhkista paitsi koronaviruspandemian myös mahdollisten loukkaantumisten vuoksi, mikä saattaisi ruuhkauttaa sairaalat.

Päivystyspoliklinikoilla pitikin lauantaina kiirettä, kun hollantilaiset hakivat apua luistellessa sattuneisiin rannemurtumiin ja muihin vammoihin.

Luistelukausi on jäämässä Hollannissa lyhyeksi, sillä lämpötilan ennustetaan nousevan neljääntoista asteeseen lauantaihin mennessä.

Muuallakin Euroopassa viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä välttämään luistelua sulavilla jäillä.

Esimerkiksi Berliinissä poliisit yrittivät helikopterista käskemällä saada luistelijoita ja kävelijöitä pois järvenjäiltä viime viikonloppuna.