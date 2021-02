Senaatin republikaaniryhmän johtajan antamat nuhteet virkarikosoikeudenkäynnin päätteeksi kirvoittivat entiseltä presidentiltä kolmesivuisen julkilausuman.

Yhdysvaltain entinen presidentti, republikaani Donald Trump, 74, julkaisi tiistai-iltana Yhdysvaltain itärannikon aikaa pitkän julkilausuman, jossa hän keskittyi haukkumaan senaatin republikaaniryhmän johtajaa Mitch McConnellia, 78.

”Mitch on juro, yrmeä ja hymytön poliittinen kaakki”, Trump sanaili perustamansa poliittisen toimintakomitean nimissä julkaistussa kolmisivuisessa kirjelmässä. ”Jos senaattorit liittoutuvat hänen kanssaan, eivät he voittoja saavuta.”

Trumpin mukaan McConnell on suuri syyllinen lähes kaikkeen huonoista Kiinan-suhteista ja republikaanien huonosta vaalimenestyksestä lähtien. Georgian osavaltion vaalitappiosta paikalliset poliitikot ja vaalivirkailijat tosin kantavat Trumpin mukaan oman vastuunsa.

Lehtitietojen mukaan Trump yritti painostaa Georgian vaaliviranomaisia väärentämään presidentinvaalien tuloksen hävittyään vaalin demokraattien Joe Bidenille.

Kirjelmässään Trump myöntää omaksi virheekseen vain McConnellin tukemisen Kentuckyn senaattorivaaleissa.

Entinen presidentti jatkaa julkilausumaansa ilmoittamalla, että hän tukee jatkossa republikaaneja, jotka kannattavat hänen politiikkaansa. Samalla Trump antaa kuitenkin ymmärtää, ettei hän itse välttämättä asetu ehdolle enää vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

”Missä vain on tarpeellista ja sopivaa, tuen esivaaliehdokkaita, jotka kannattavat Tehdään Amerikasta Suuri- ja Amerikka ensin -politiikkaamme. Tarvitsemme loistavia, vahvoja, syvällisiä ja intohimoisia johtajia.”

Mitch McConnell sanoi virkarikoskäsittelyn äänestyspäivänä lauantaina senaatissa, että hyökkäys kongressiin oli ”terroriteko”, josta Trump on vastuussa ”käytännössä ja moraalisesti”.­

McConnell ja Trump olivat poliittisia liittolaisia viime marraskuun presidentinvaaleihin saakka. Lopullinen välirikko tuli viime lauantaina, kun senaatti hylkäsi Trumpin virkasyytteen.

Sadasta senaattorista 57 kannatti Trumpin tuomitsemista ”kapinaan kiihottamisesta”, kun entisen presidentin kannattajat valtasivat loppiaisena Yhdysvaltain kongressirakennuksen.

Viraltapanotuomioon olisi tarvittu 67 senaattorin äänet. Demokraattien lisäksi seitsemän republikaania äänesti Trumpin syyllisyyden puolesta.

McConnell ei kuulunut näihin republikaaneihin vaan äänesti syytteen hylkäämisen puolesta. Oman ilmoituksensa mukaan ryhmäjohtaja teki näin teknisestä syystä: virkansa jättänyttä presidenttiä ei hänen mukaansa voi panna viralta joten syyte oli turha.

Trumpin syyllisyydestä McConnellilla ei kuitenkaan tuntunut olevan epäilyksiä. McConnell sanoi äänestyspäivänä senaatissa, että hyökkäys kongressiin oli ”terroriteko”, josta Trump on vastussa ”käytännössä ja moraalisesti”.

Trumpilla on edelleen vankka kannatus republikaanien riveissä. Politico-lehden tilaama ja tiistaina julkaistu mielipidekysely kertoo, että 54 prosenttia puolueen kannattajista äänestäisi häntä presidenttiehdokkaaksi, jos esivaali pidettäisiin nyt. Kysely on tehty loppiaisen kongressihyökkäyksen jälkeen.

Trumpin perustamalla toimintakomitealla on rahaa suosikkiensa tukemiseen, kertoo The Washington Post -sanomalehti. Runsaan kahden viikon takaisen tiedon mukaan komitea on kerännyt presidentinvaalien jälkeen 31,5 miljoonan dollarin lahjoitukset toimintaansa.