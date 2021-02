Pohjois-Korea

Ri Sol-ju näyttäytyi Kim Jong-unin isän syntymäpäivän juhlallisuuksissa.

Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin vaimo Ri Sol-ju on palannut julkisuuteen oltuaan yli vuoden kateissa.

Ri osallistui miehensä kanssa tärkeän kansallisen juhlapäivän kunniaksi järjestettyyn tilaisuuteen Pjongjangissa, kertoi Pohjois-Koreaa hallitsevan työväenpuolueen virallinen sanomalehti Rodong Sinmun keskiviikkona. Virallinen uutistoimisto KCNA julkaisi myös valokuvia, joiden sanottiin olevan kyseisestä tapahtumasta.

Rodong Sinmunin uutisen englanninkielinen versio on luettavissa KCNA Watch -sivustolta.

Rin pitkä kateissaolo herätti arvailuja Rin terveydentilasta tai mahdollisesta raskaudesta. Rin on myös spekuloitu olleen eristyksessä koronavirustilanteen takia. Hänen poissaolonsa huomioi aiemmin tällä viikolla esimerkiksi Deutsche Welle.

Ri on yksi Pohjois-Korean harvoista korkeassa asemissa olevista naisista. Pohjois-Koreassa on erittäin patriarkaalinen yhteiskunta, jossa on vähän naisia valta-asemissa.

Kimillä ja Rillä oletetaan olevan kolme lasta. Tarkkaa tietoa heidän perheasioistaan ei ole, mutta asialla on merkitystä, koska Pohjois-Koreassa diktaattorin asema kulkee Kimin perheessä.

Ri nähtiin viimeksi julkisuudessa tammikuussa 2020, kun hän osallistui miehensä kanssa korealaisen uudenvuoden juhlaan, kertoi eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap. Sen jälkeen häntä ei ole näkynyt.

Nyt Ri palasi esiin pjongjangilaisen teatterin katsomossa. Virallisen uutistoimiston julkaisemissa valokuvissa hän istuu miehensä vieressä, ja pariskunta näyttää nauravan.

Tilaisuus teatterissa järjestettiin edesmenneen diktaattorin Kim Jong-ilin syntymäpäivän kunniaksi. Päivä tunnetaan Pohjois-Koreassa loistavan tähden päivä -nimisenä juhlapyhänä. Sitä vietettiin tiistaina, ja se jatkuu vielä keskiviikkonakin.

Pohjois-Koreassa on muitakin kansallisia juhlapäiviä, jotka palvelevat Kim-dynastian henkilökulttia. Esimerkiksi auringon päivä juhlistaa Pohjois-Korean perustajan Kim Il-sungin syntymäpäivää.

Diktaattorin puoliso Ri Sol-ju on tiettävästi avioitunut Kimin kanssa vuonna 2009. Häntä pidetään hieman yli 30-vuotiaana, ja Pohjois-Korean ulkopuolella on kerrottu, että hän on entinen poplaulaja.

Rin ohella toinen tunnettu ja merkittävässä asemassa oleva nainen Pohjois-Koreassa on diktaattorin sisko Kim Yo-jong, joka on vuosia toiminut veljensä Kimin läheisenä avustajana.

Tammikuun puoluekokouksessa Kim Yo-jongin virallinen asema puolueessa aleni, kun hän lakkasi olemasta politbyroon varajäsen. Asialla ei kuitenkaan välttämättä ole suurta merkitystä, sillä hänen viralliset virka-asemansa ovat ennenkin vaihdelleet.

Kim Yo-jong oli julkisuudessa tammikuussa. Tuolloin hän luonnehti Etelä-Korean viranomaisia ”omituiseksi porukaksi”. Asiasta kertoi esimerkiksi uutiskanava CNN.