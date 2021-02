Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Koronavirus

Ruotsin terveysministeri: Voimme joutua sulkemaan osia Ruotsista

”Tartuntojen vähentyminen on pysähtynyt. Se on huolestuttavaa. Kolmannen aallon riski on huomattava”, sosiaali- ja terveysministeri Lena Hallengren sanoi.

Ruotsin sosiaali- ja terveysministeri Lena Hallengren (vas.) esiintyi koronatiedotustilaisuudessa yhdessä Stefan Löfvenin ja Kansanterveysviraston pääjohtajan Johan Carlsonin kanssa tammikuun alussa.­