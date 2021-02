Valko-Venäjä

Suosituimpana Aljaksandr Lukašenkan vastaehdokkaana vaaleihin lähtenyt pankkiiri ja hänen poikansa pantiin telkien taakse jo kesäkuussa.

Valko-Venäjän korkein oikeus ryhtyi keskiviikkona käsittelemään presidentinvaaleihin ehdokkaana pyrkineen pankinjohtaja Viktar Babarykan, 57, saamia korruptiosyytteitä. Babarykaa syytetään lahjusten otosta, rahanpesusta ja veronkierrosta oikeudenkäynnissä, jota oppositio pitää poliittisena.

Babaryka olisi ollut Valko-Venäjän itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukašenkan merkittävin haastaja viime syksyn vaaleissa, mutta häntä ei päästetty ehdolle. Lukašenkan väärennetty vaalivoitto lietsoi mielenosoitusliikettä, joka jatkuu yhä.

Lukašenka ei kuitenkaan osoita väistymisen merkkejä, vaan päinvastoin tiukentaa otettaan. Tästä haastaja Babarykan oikeudenkäynti on viimeisin osoitus. Samalla aktivistien ja myös toimittajien pidätykset jatkuvat.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Babarykaa uhkaa pisimmillään 15 vuoden vankeusrangaistus.

”Täysin korruptoitunutta toimintaa, kristallinkirkasta rikollisuutta”, Valko-Venäjän pääsyyttäjä Andrei Šved kommentoi keskiviikkona uutissivusto Tut.by:n mukaan.

Syyttäjä arvioi tutkijoiden koonneen ”valtavan määrän raskauttavaa aineistoa”, jonka perusteella kyseessä on ”päivänselvä korruptiojuttu”.

”Pimeys, pahuus ja valheet eivät kestä ikuisesti”, syytetty Babaryka puolestaan kommentoi oikeudenkäynnin aattona asianajajiensa välityksellä antamassaan julkilausumassa, kertoo uutistoimisto AFP.

”Aamun sarastus koittaa ja valaisee koko valtavan Valko-Venäjän maan”, Babaryka sanaili.

Poliisi otti kiinni mielenosoittajia Minskissä 14. heinäkuuta, kun nämä protestoivat Viktar Babarykan ja Valeri Tsapkalan presidenttiehdokkuuden estämistä vastaan.­

Juuri nyt opposition tilanne on kuitenkin vaikea. Kaikki merkittävät toimijat ovat joko pidätettyinä tai maanpaossa.

Lukašenka on hallinnut Valko-Venäjää vuodesta 1994 asti. Selkänojanaan hänellä on Vladimir Putinin Venäjän tuki, vaikka kaksikon välit eivät ole pelkästään lämpimät.

Toistaiseksi Putin vaikuttaa Lukašenkaa sietävän.

Kesäkuusta asti telkien takana olleen Babarykan syytteet vietiin poikkeuksellisesti suoraan korkeimpaan oikeuteen, joten kansallisia valitusmahdollisuuksia päätöksestä ei ole. Korkein oikeus aloitti istuntonsa keskiviikkona aamupäivällä Moskovskin kaupunginosan alueoikeudessa Minskissä. Oikeuden puheenjohtajana toimii tuomari Igor Ljubovitski.

Ljubovitski nimitettiin korkeimman oikeuden tuomariksi viime lokakuussa. Hän on kunnostautunut aiemmilla käräjillä useiden presidentti Aljaksandr Lukašenkan vastustajien nitistäjänä, ja Babarykan puolustus vaatikin alkajaisiksi tuomarin vaihtamista. Oikeus hylkäsi vaatimuksen saman tien, kertoo valtiollinen uutistoimisto Belta.

Riippumattomia tiedotusvälineitä ei päästetty seuraamaan oikeudenkäyntiä. Yleisöksi saliin kelpuutettiin valtiollisten viestimien lisäksi syytettyjen lähiomaiset. Babarykan lisäksi syytteessä on seitsemän muuta liikemiestä, joista kuusi on suostunut ennen oikeudenkäyntiä yhteistyöhön tutkinnasta vastuussa olevan turvallisuuspalvelu KGB:n kanssa.

Babaryka on johtanut venäläisen Gazprombankin valkovenäläistä tytärpankkia Belgazprombankia yli kaksikymmentä vuotta. Hän tuli viime vuosikymmenellä tunnetuksi hyväntekeväisyystyöstään ja kulttuurin tukemisesta.

Pankkiirin tunnetuimpiin kulttuuritempauksiin kuuluu 15 000 kappaleen painoksen ottaminen Nobel-kirjailija Svetlana Aleksijevitsin viiden teoksen sarjasta. Pankkiiri lahjoitti kirjat Valko-Venäjän kirjastoille.

Babaryka ilmoitti viime toukokuun 12. päivänä ryhtyvänsä Lukašenkan vastaehdokkaaksi elokuun presidentinvaaleissa.

Samoihin aikoihin ehdokkuudestaan kertoivat uradiplomaatti ja Suomen-tuntija Valeri Tsapkala sekä demokratia-aktivisti ja tubettaja Sjarhei Tsihanouski. Tsihanouski pidätettiin toukokuun lopussa epäiltynä virkavallan vastustamisesta ja ”julkisen järjestyksen törkeästä häiritsemisestä”. Hän on edelleen tutkintavankeudessa.

Valeri Tsapkala pakeni heinäkuussa Valko-Venäjältä Venäjän ja Ukrainan kautta puolaan. Kuva on otettu Puolan Varsovassa 19. elokuuta 2020.­

Tsapkala pakeni Venäjän ja Ukrainan kautta Puolaan heinäkuussa, kun kahdeksan vuoden takaisesta korruptioepäilystä oli aloitettu uusi rikostutkinta.

Babaryka oli kesäkuussa nopeasti keräämiensä 425 000 kannattaja-allekirjoituksen perusteella kolmikosta suosituin, ja samaa kieltä puhuivat Valko-Venäjällä tehdyt verkkokyselyt. Varsinaisia vaaliehdokkaiden kannatustutkimuksia maassa ei ole tehty neljään vuoteen.

Viranomaiset tekivät viime kesäkuun puolivälissä yllätysratsian Belgazprombankin tiloihin Minskissä. Kesäkuun 18. päivänä sekä Viktar Babaryka että hänen kampanjapäällikkönä toiminut poikansa Eduard Babaryka pidätettiin.

Syytteen mukaan Babaryka on johtanut operaatiota, jolla satojen miljoonien eurojen arvosta pankin varoja on siirretty salaa ulkomaille. Hänen poikaansa Eduard Babarykaa syytetään erillisessä jutussa veronkierrosta ja hän on edelleen vangittuna.

Isä ja poika Babarykan istuessa viime kesänä KGB:n tutkintavankilassa vaalikampanjan johtoon jäi Babarykan neuvonantaja Maria Kalesnikava, 38. Hän on vuosia Stuttgartissa asunut huilisti, joka palasi Minskiin 2019 johtamaan Babarykan rahoittamaa kulttuurikeskusta.

Veranika Tsapkala (vas.), Svjatlana Tsihanouskaja ja Maria Kalesnikava esiintyivät yhdessä presidentinvaalien kampanjatilaisuudessa Minskissä 30. heinäkuuta.­

Tsapkalan maasta paon jälkeen kolmen ehdokkaan kampanjatoimistot sopivat ryhmittymisestä presidentinvaaleissa ehdokkaaksi ryhtyneen Tsihanouskin vaimon Svjatlana Tsihanouskajan taakse.

Lue lisää: Opposition pääehdokas Svjatlana Tsihanouskaja kertoo HS:lle pelkäävänsä maanantaita, jolloin sunnuntain vaalien tulos julkaistaan – Hän joutui jo pakenemaan kotinsa eteen saapuneita poliiseja

Valko-Venäjän oppositio sai näin johtoonsa kolme naista: Tsihanouskajan, Kalsnikavan ja Valeri Tsapkalan puolison Veranika Tsapkalan. Viimeksi mainittu seurasi myöhemmin puolisoaan maanpakoon. Tsihanouskaja puolestaan pakeni heti elokuun 9. päivän vaalien jälkeen Liettuaan.

Veranika Tsapkala lähti maanpakoon Valko-Venäjältä pian miehensä jälkeen. Kuva on otettu 19. elokuuta Varsovassa Puolassa.­

Virallisen tuloksen mukaan Lukašenka sai vaaleissa yli 84 prosentin kannatuksen, toiseksi tullut Tsihanouskaja kymmenen prosenttia. Opposition mukaan todelliset luvut olivat aika lailla tasan päinvastaiset.

Vaalien jälkeen alkaneen vastarinnan sankariksi nousi lopulta Kalesnikava. KGB:n työntekijät sieppasivat hänet syyskuun alussa ja yrittivät muiluttaa saman tien rajan yli Ukrainaan. Kalesnikava repi passinsa, pakeni häntä kuljettaneesta autosta ja käveli takaisin kotimaahansa.

Kalesnikavaa epäillään ”valtiollisen turvallisuuden vaarantamisesta”. Hänen tutkintavankeuttaan on jatkettu pätkittäin, viimeisen oikeuden päätöksen mukaan maaliskuussa vietettävään naistenpäivään saakka.

Lue lisää: Marya Kalesnikava repi passinsa rajalla ja ryömi takaikkunasta ulos, kun poliisi yritti ajaa hänet ulos maasta – Hänestä tuli Valko-Venäjän protestiliikehdinnän tähti

Amnesty International on adoptoinut sekä Kalasnikavan, Babarykat että Tsihanouskin poliittisiksi mielipidevangeiksi.

Vaaleja seuranneet joukkomielenosoitukset johtivat tuhansien pidätyksiin ja laajaan poliisiväkivaltaan. Oppositio muutti syksyllä mielenosoituksensa niin sanotuiksi kaupunginosaprotesteiksi, jotta pidätyksiltä vältyttäisiin.

Oppositiotoiminnasta epäiltyjen pidätykset ovat kuitenkin jatkuneet järjestelmällisesti. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch kertoi keskiviikkona Valko-Venäjän sisäministeriön tietoihin viitaten, että tiistaina oli pidätetty 40 aktivistia ja journalistia epäiltynä ”levottomuuksien tukemisesta ja järjestämisestä”.

Syyttäjät vaativat erillisessä oikeudenkäynnissä keskiviikkona kahdelle Belsat-televisiokanavan toimittajalle kahden vuoden vankeusrangaistusta ”vakavaa julkista epäjärjestystä aiheuttaneiden protestien järjestämisestä”, kertoo uutistoimisto AFP.

Puolassa päämajaansa pitävän Belsat-kanavan toimittajat Katerina Bahvalova, 27, ja Daria Tšultsova, 23, pidätettiin marraskuussa, kun he raportoivat surmatun mielenosoittajan puolesta järjestetystä mielenosoituksesta Minskistä.