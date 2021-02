Aluevaalit järjestettiin Espanjan Kataloniassa viime viikonloppuna korkeimman oikeuden päätöksellä.

Suomessa on käynnistynyt keskustelu kuntavaalien mahdollisesta siirtämisestä vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi. Vastaava keskustelu käytiin myös Espanjassa Katalonian itsehallintoalueella, jossa järjestettiin aluevaalit sunnuntaina 14. helmikuuta.

Katalonian aluehallinnon suunnitelmissa oli siirtää vaalit koronapandemian vuoksi toukokuulle, sillä pelkona olivat mahdolliset tartunnat äänestyspaikoilla. Pääministeri Pedro Sánchez vastusti vaalien lykkäämistä, ja lopulta vaalit määrättiin järjestettäviksi Katalonian korkeimman oikeuden päätöksellä.

Sitten koronapandemian alun Euroopan maista Italia ja Saksa ovat päätyneet vaalien lykkäämiseen pandemian vuoksi. Monissa maissa vaalit on kuitenkin järjestetty suunnitellusti. Espanjassa epidemian ensimmäisille kuukausille osuneita Baskimaan ja Galician vaaleja jouduttiin siirtämään muutamalla kuukaudella.

Kataloniassa on käynnissä koronapandemian kolmas aalto, joka on johtanut tiukkoihin rajoituksiin esimerkiksi liiketoiminnan osalta. Tartuntojen kokonaismäärä ylitti alueella helmikuun puolivälissä 500 000, ja Espanjan alueista Kataloniassa on todettu toiseksi eniten tartuntoja heti Madridin jälkeen. Nyt tartunnat ovat vähenemässä, ja koronaviruksen ilmaantuvuusluku on viimeisten kahden viikon ajalta 291 sataatuhatta asukasta kohden.

Aluevaaleja edelsivät tarkat varotoimenpiteet. Äänestysvirkailijoille tehtiin ennen äänestyspäivää vapaaehtoinen antigeenitesti. Testituloksista alle 0,4 prosenttia osoittautui positiiviseksi. Testiin halusi yli 30 000 henkilöä. Lähes kaikki äänestyspaikat pystyttiin avaamaan suunnitellusti. Vaalivirkailijoilta mitattiin myös kuume vaalipäivän aamuna.

Äänestyspaikoiksi valittiin tällä kertaa mahdollisimman suuria tiloja, kuten urheiluhalleja, ja Katalonian 5,6 miljoonaa äänioikeutettua kutsuttiin uurnille tarkan aikataulun mukaan. Suositeltu äänestysaika riskiryhmäläisille oli aamulla kello 9–12. Sen jälkeen äänestämään pääsivät muut äänioikeutetut.

Myös koronatartunnan saaneille ja esimerkiksi altistuksen vuoksi karanteenissa olleille annettiin mahdollisuus äänestää henkilökohtaisesti äänestyspaikalla. Koronapositiivisten äänestysvuoro oli viimeisenä eli illalla kello 19–20. Kyseinen tunti sai Espanjan lehdistössä mustan huumorin sävyttämän lempinimen la hora de zombi eli zombietunti.

Sattumanvaraisesti valitut äänestysvirkailijat pukeutuivat viimeisen tunnin ajaksi suojavaatteisiin ja visiireihin. Suoja-asut vedettiin päälle ennen viimeisen äänestystunnin alkua.

El País -lehden mukaan tilanteeseen suhtauduttiin vaalivirkailijoiden keskuudessa ristiriitaisin tuntein. Koronapositiivisten kohtaaminen herätti pelkoa, mutta äänestyspaikat olivat lopulta viimeisen tunnin ajan hyvin hiljaisia tai lähes autioita.

Espanjassa on jo totuttu kasvomaskipakkoon, ja myös äänestyspaikoilla sekä henkilökunta että äänestäjät käyttivät kasvomaskeja. Äänioikeutettuja neuvottiin säilyttämään 1,5 metrin turvaväli, joka oli merkitty myös jonotuspaikkoihin.

Vaalipöytiä desinfioitiin säännöllisin väliajoin, ja erilaiset turvatoimet aiheuttivatkin päivällä jonoja äänestyspaikkojen ulkopuolelle. 14F-nimellä Espanjassa tunnettuja Katalonian vaaleja varten luotiin myös matkapuhelinsovellus, jonka avulla äänioikeutetut pystyivät seuraamaan ruuhkia äänestyspaikoilla.

Koronatilanne vaikutti äänestäjämääriin, sillä äänestysprosentti oli vain 53. Edellisissä aluevaaleissa vuonna 2017 uurnille saapui lähes 80 prosenttia äänioikeutetuista.

Postitse äänesti 265 000 katalaania eli lähes kolminkertainen määrä edellisvaaleihin verrattuna. Epidemiatilanteen uskotaan vilkastuttaneen postiäänestystä, sillä Kataloniassa ei ole annettu näin paljon postiääniä sitten vuoden 1980.

Enemmistön aluevaaleissa saivat separatistipuolueet, joista suurimman äänisaaliin keräsi Oriol Junquerasin johtama ERC. Se ylsi sosialistipuolue PSC:n tavoin 33 parlamenttipaikkaan. Oikeistopopulistinen Vox nousi Katalonian parlamentin neljänneksi suurimmaksi puolueeksi ohittaen muun muassa kansanpuolue PP:n ja keskustaoikeistolaisen Ciudadanosin.