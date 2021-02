Jamalin niemimaalla viime keväänä räjähtänyt metaanipurkaus synnytti kraatterin, joita samalle alueelle on syntynyt muutamassa vuodessa ainakin 17.

Venäläiset tutkijat ovat kartoittaneet ensi kertaa metaaniräjähdyksessä syntyneen jättikraatterin Siperiassa ikiroudan alueella. Koodinimellä C17 tunnettu kraatteri syntyi räjähdyksessä Jamalin niemimaalla Länsi-Siperiassa viime keväänä.

Tutkijat kuvasivat kraatterin elokuussa ja pääsivät dokumentoimaan yli 30-metrisen onkalon ensi kertaa ennen kuin kaasuräjähdyksessä syntynyt kraatteri rapautui ja täyttyi vedellä.

Kyseessä on jo 17:s Jamalin ja viereisen Gydanin niemimaan alueelta vuoden 2014 jälkeen löydetty kaasuräjähdyskraatteri. Kaikki tähänastiset kraatterit on löydetty sattumalta, joten niitä voi olla enemmänkin.

Moskovalaisen Skolkovon tiedekeskuksen raportti C17-kraatterista julkaistiin Geosciences-lehdessä, ja siitä kertoi muun muassa uutiskanava CNN.

Suoraan ylhäältä otettuja kuvia C17-kraatterista.­

Siperian ikiroudan sulamista pidetään merkittävänä ilmaston lämpenemistä kiihdyttävänä tekijänä ja uhkana, sillä jäähän on varastoitunut valtavat määrät metaania. Ilmakehään päästessään metaani lämmittää ilmastoa huomattavasti voimakkaammin kuin hiilidioksidi.

Jamalin ja Gydanin niemimaiden purkaukset näkyvät nyt julkaistun tutkimuksen mukaan myös Euroopan avaruusjärjestön Esan tekemissä ilmakehän kartoituksissa.

”Ilmastonmuutoksella on ilman muuta vaikutusta räjähdyskraattereiden syntyyn arktisella ikiroudan alueella”, Skolkovon tutkija Jevgeni Tšuvilin sanoi CNN:lle.

Venäjän arktisten alueiden kehityskeskuksen johtaja Andrei Umnikov havaitsi nyt tutkitun kraatterin helikopterilennolla viime heinäkuussa ja kuvasi sen ilmasta. Skolkovon tutkijat olivat paikalla elokuun lopussa, keräsivät näytteitä, kuvasivat löydön lennokilla ja tekivät siitä tietokonemallinnuksia.

Kraatterin suuaukon leveys on noin 25 metriä ja syvimmillään sen pohja on 33 metrissä. Tutkijoiden laskelmien mukaan räjähdyksessä ilmaan on lentänyt 10 000 kuutiota jäätä ja maa-ainesta, kauimpana sijaitsevat lohkareet löydettiin yli 200 metrin päästä onkalosta.

Satelliittikuvien perusteella räjähdyksen on täytynyt tapahtua toukokuun 15. päivän ja kesäkuun 9. päivän välisenä aikana.

Kolmiuloitteinen graafinen esitys tutkitusta kraatterista.­

Onkalo sijaitsee muutama kymmenen kilometriä Bovanenkovon öljy- ja kaasukentän eteläpuolella. Venäjän valtiollinen kaasuyhtiö Gazprom on porannut kentältä kaasua ja öljyä kuuden vuoden ajan. Poraussyvyydet vaihtelevat 500 metristä 3,5 kilometriin.

Tutkijat löysivät kraatterin pohjalta olettamiaan tunneleita ja luolia, joita kaasun paine on synnyttänyt jään sisään. Kraatterin paikalla ollut maa on 11 metrin syvyyteen ollut jäistä savea ja siitä pohjaan asti niin sanottua perusjäätä.

Venäjän tiedeakatemian öljy- ja kaasuinstituutti on kartoittanut alueen maaperää, ikiroutaa ja kaasupurkauksia pitkään. Kartoitusten mukaan ikiroudan paksuus Jamalin niemimaan keskiosassa on noin 250 metriä.

Tutkijat eivät vielä osaa sanoa, onko C17-kraatterissa räjähtänyt kaasu peräisin ikiroudan pintakerroksesta, jostain syvempää vai molemmista. Kraatterin alue on joka tapauksessa seudulla, jossa tiedeakatemian instituutin mukaan on ikiroutaa myös alhaalta lämmittäviä virtauksia.

Vaikka kraatteri on uusi, on metaania purkautunut räjähdyspaikalta raportin mukaan jo vuosia aiemmin. Nykyisen suuaukon paikalla on sijainnut kumpu, joita Siperian ikiroudan rikkonaisilla ja soisilla termokarstialueilla on paljon. Ne ovat kaasun paineen ylös pursottamia jää- ja maa-ainesläjiä, joista Venäjällä käytetään jakuutinkielistä nimitystä bulgunjak, kupla.

Nyt kartoitetun metaaniesiintymän räjähdys ei ollut voimakkaimmasta päästä. Aiemman raportin mukaan joidenkin räjähdysten sinkoamia lohkareita on löytynyt jopa 900 metrin päästä kraatterista.

Tutkimusryhmän jäsen seisoi Jamalin nimimaalta vuonna 2014 löytyneen kraatterin reunalla marraskuussa 2014.­

Tutkijat huomauttavat, että lisääntyvät räjähdykset aiheuttavat huomattavaa vaaraa Karanmeren alueen infrastruktuurille, öljy- ja kaasukenttien työntekijöille ja porojaan paimentaville nenetseille. Lähin löydetty metaanikraatteri sijaitsee vain 3,5 kilometrin päässä rautatiestä.

Nyt tehdyssä tutkimuksessa mukana ollut tiedeakatemian professori Igor Bogojavlenski varoitti jo kolme vuotta sitten The Siberian Times -lehden haastattelussa, että myös järvien pohjassa olevat metaaniesiintymät voivat purkautuessaan aiheuttaa räjähdyksiä ja että tämä pitäisi ottaa porauskenttien suunnittelussa huomioon.

Niin sanotut metaanijärvet ovat tyypillisiä Jamalin ja Gydanin niemimaille. Ne ovat järviä, joiden pohjasta kuplii maakaasua ilmakehään.

Niemimaiden yhteinen pinta-ala on suunnilleen sama kuin Suomen maa-alue, ja viisi prosenttia maa-alasta on muuttunut näkyvästi vuoden 1984 jälkeen. Muun muassa järviä on syntynyt ja kadonnut, rotkoja ja harjanteita syntynyt. Suurin osa muutoksesta on liitetty roudan sulamiseen ja ilmastonmuutokseen.

Venäjän tiedeakatemian öljy- ja kaasuinstituutti on kartoittanut Siperian ikiroutaa ja kaasupurkauksia pitkään. Instituutti löysi vuosina 2000–2014 yhteensä 1 667 metaanijärveä, joita on julkisuudessa kutsuttu ”porealtaiksi”.