Entisen öljymiljardöörin, Lontoossa maanpaossa elävän Mihail Hodorkovskin Avoin Venäjä -liike on julistettu Venäjällä ei-toivotuksi.

Venäjällä oikeus on tuominnut etelävenäläisen aktivistin Anastasia Ševtšenkon neljäksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen ”ei-toivotulle” järjestölle toimimisesta, kertovat uutistoimisto Reuters ja venäläiset tiedotusvälineet.

Donin Rostovissa asuvaa Ševtšenkoa, 41, syytetään työskentelystä brittiläiselle Avoin Venäjä -säätiölle. Sen on perustanut Lontoossa maanpaossa elävä liikemies, entinen öljymiljardööri Mihail Hodorkovski, joka tunnetaan presidentti Vladimir Putinin vastustajana.

Venäjä hyväksyi vuonna 2015 lain, jonka perusteella se voi nimetä kansainvälisiä järjestöjä ei-toivotuiksi. Järjestö voi päätyä tälle listalle, jos Venäjä katsoo sen uhkaavan esimerkiksi maan perustuslaillista järjestystä tai valtion turvallisuutta.

Avoin Venäjä on yksi yli 30 järjestöstä, jotka Venäjä on luokitellut ei-toivotuiksi ja kieltänyt. Avoimen Venäjän tavoitteena on Venäjän demokratisoiminen.

Ševtšenko on ensimmäinen, joka on saanut syytteet ei-toivotulle järjestölle toimimisesta. Syyttäjät vaativat Ševtšenkolle viittä vuotta ehdotonta vankeutta. Ševtšenko on osallistunut muun muassa poliittisiin väittelyihin ja mielenosoituksiin.

Oikeudessa Ševtšenko sanoi olleensa aina avoin toiminnastaan Avoimessa Venäjässä. Hän kertoi tavoitelleensa muun muassa avointa yhteiskunnallista keskustelua, avoimia liiketoiminnan sääntöjä, avoimia vaaleja sekä avointa ja rehellistä mediaa, kertoi venäläinen RBK.

Ševtšenko joutui arestiin alkuvuonna 2019, mitä hänen tukijansa pitävät poliittisesti motivoituneena rangaistuksena, jonka tarkoituksena oli lopettaa Ševtšenkon aktivismi ja rangaista häntä julkisesta toisinajattelusta. Ammatiltaan Ševtšenko on toimittaja.