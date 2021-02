Texasia tällä viikolla piinanneet poikkeukselliset talviolosuhteet vetävät suomalaisetkin nöyriksi. Katastrofiksi yltynyt tilanne on ajanut poliitikot syyttelykilpaan.

Washington

Kajaanissa kasvanut Eeva Edds heräsi maanantaiaamuun iloisena. Ikkunasta näkyi lunta. Se on Meksikonlahden rannalla Texasin Houstonissa harvinaista. Kaksivuotias Oscar-poika pääsisi kerrankin leikkimään talvileikkejä.

”Kukaan ei arvannut, mitä on edessä”, Edds kertoo puhelimitse Texasista.

Ihmiset jonottivat ruokakauppaan Austinissa Texasissa. Miljoonat texasilaiset jäivät tällä viikolla ilman sähköä talvimyrskyn iskiessä osavaltioon.­

Tunti heräämisen jälkeen Eddsien satavuotiaasta talosta menivät sähköt poikki. Lämpötila laski nopeasti. Taloa ei ole eristetty talvilämpötiloja varten. Kolmihenkinen perhe uskoi tilanteen korjautuvan nopeasti, mutta toisin kävi.

Illalla he kävivät nukkumaan kaikki samaan sänkyyn neljän peiton alle. Kaikilla oli monta kerrosta vaatteita päällä.

”Silti herättiin nenät kylminä.”

Vuorokauden jälkeen Edds päätti, ettei perhe voi jäädä kylmään kotiin. Hotellit olivat joko täynnä tai ilman sähköä. Onneksi 50 kilometrin päässä asuva ystäväperhe oli saanut sähköt takaisin ja kutsui luokseen. Matka jännitti. Tiet olivat jäässä eikä niitä ollut aurattu.

Asukkaat auttoivat autoa lumisella ja jäisellä tiellä Round Rockin kaupungissa Texasissa keskiviikkona.­

Tunnin matkalla perhe näki paljon onnettomuuksia.

”Liittymissä oli autoja tiellä poikittain ja kyljellään.”

Perhe pääsi turvallisesti perille. Naapuri on välittänyt heille tietoja tilanteesta kotona. Torstaiaamuna paikallista aikaa sähköt olivat yhä poikki, samoin vesi.

Poikkeuksellisen kylmä sää on jatkunut koko viikon suuressa osassa Yhdysvaltoja. Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin 30 ihmistä on kuollut.

Torstai-iltana Suomen aikaa presidentti Joe Biden ilmoitti antaneensa liittovaltion hätätilavirasto FEMA:lle valtuudet toimittaa talvisäästä kärsiviin osavaltioihin generaattoreita ja muita tarvikkeita. Biden lisäsi liittovaltion olevan valmiina auttamaan myös muissa tarpeissa, jos osavaltiot pyytävät apua.

Maan toiseksi suurimmassa osavaltiossa Texasissa talvikeli romahdutti sähköverkon ja energiatuotannon niin, että miljoonat ihmiset ovat jääneet pitkiksi ajoiksi ilman sähköä ja lämmitystä.

Samaan aikaan moni koti on jäänyt myös ilman juoksevaa vettä. Jopa 12 miljoonaa ihmistä eli lähes kolmannesta osavaltion asukkaista on koskenut määräys veden keittämisestä. Ruokakauppojen hyllyt ovat tyhjenneet.

”Mieheni oli täällä hurrikaani Harveyn ajan. Hänen mielestään tämä on pahempi luonnonkatastrofi”, Hollolasta kotoisin oleva Anniina Lockwood kertoo.

Elokuussa vuonna 2017 iskenyt hurrikaani aiheutti laajoja tulvia Houstonin alueella. 68 ihmistä kuoli.

Mutta hurrikaaneihin on totuttu. Sähkö- ja vesikatkot päiviä kestävässä talvisäässä ovat monelle uusi tilanne.

Ihmisten lisäksi hätään ovat joutuneet myös kilpikonnat. Tuhannet kylmän säikäyttämät merikilpikonnat ajautuivat rantaan Texasin etelärannikolla. Vapaaehtoiset pelastivat arviolta 4 700 kilpikonnaa konferenssikeskukseen, jossa ne pidetään lämpiminä siihen asti kunnes merivesi on palannut normaaliksi.

Lockwoodeilta katkesivat sekä vesi että sähköt maanantaiaamuna. Lisäksi matkapuhelinverkko lakkasi toimimasta. Sähköt palasivat vasta keskiviikkona.

Alimmillaan sisälämpötila laski seitsemään asteeseen.

”Jos on paikallaan, kylmä alkaa hiipiä luihin ja ytimiin aika äkkiä”, Anniina Lockwood kertoo.

Vielä torstaina, sähköjen palattua, Lockwoodit pitivät sisälämpötilan vain runsaassa kymmenessä asteessa, koska energiaa on kehotettu säästämään. He myös pelkäävät satojen dollarien lämmityslaskua. Talvivaatteet ovat pitäneet talviin lapsuudessaan tottuneen pariskunnan lämpimänä.

”Suomalaisena minulla on aina untuvapeitto ja villavilttejä.”

Pariskunta oli ajoissa täyttänyt kylpyammeen ja astiat vedellä. Siten he ovat saaneet vessan huuhdeltua eikä juomavesi ole loppunut. Naapurustossa monen tilanne on pahempi. Putkia on jäätynyt rikki. Ainakin yhden lapsiperheen talo tulvi pahoin.

Sosiaalisen median naapurustoryhmissä huudellaan niin polttopuiden kuin vauvanruoan perään.

Lockwood on asunut Houstonin seudulla vuosia ja on usein naureskellut pienenkin lumisateen aiheuttamalle hysterialle. Tällä viikolla ei ole naurattanut.

”Kokemus on vetänyt nöyräksi. Suomen mittapuulla pikkukylmä voi olla tuhoisa koko osavaltiolle.”

Texasin energiajärjestelmän romahduksesta on seurannut syytösten kierre. Republikaanikuvernööri Greg Abbott syytti tiistaina Fox News -kanavalla tilanteesta uusiutuvaa energiaa.

Totta on, että tuulivoimaloita jäätyi. Pakkanen on kuitenkin aiheuttanut häiriöitä koko energiajärjestelmään. Suurin osa öljy- ja kaasuosavaltion energiasta tulee fossiilisista polttoaineista. Eniten ongelmia on ollut maakaasun tuotannossa. Yksi ydinreaktori jouduttiin sulkemaan.

Vasemmisto on syyttänyt ongelmista Texasin muusta maasta itsenäistä sähköverkkoa ja liittovaltion sääntelystä vapautettuja energiamarkkinoita.

Käynnissä on myös osavaltioiden välinen poliittinen kiista. Moni republikaani on aiemmin osoittanut sormella demokraattijohtoisen Kalifornian energiainfrastruktuurin ongelmia. Kaliforniassa energiayhtiö on turvautunut sähkökatkoihin hillitäkseen jokasyksyisiä maastopaloja.

Konservatiivisen Texasin kriisi kertoo monen demokraatin mielestä siitä, että pilkka osui omaan nilkkaan.

Eeva Eddsin mielestä syyllisillä ei nyt ole mitään merkitystä.

”Tilanne pitäisi vain saada jotenkin ratkaistua.”

Myös hän on kuullut monien pitävän tilannetta pahempana kuin useimpia hurrikaaneja. Äärioloihin on totuttu, mutta ei tällaiseen.

Edds on kuullut tapauksista, joissa ihmiset ovat epätoivoissaan vieneet grillejä sisälle pysyäkseen lämpiminä. Tulipaloja on paljon. Ihmisiä on kuollut häkämyrkytykseen.

Eddsin viimeisillään raskaana oleva kaveri pakeni kylmää ystävien luo. Siellä naapuritalo paloi, ja perhe joutui palaamaan kylmään kotiin.

”Heillä on hirveä jännitys, että mitä jos synnytys käynnistyy.”

Osavaltiossa on avattu lämmitettyjä suojia tarvitseville, mutta vaaralliset tiet ja koronaviruksen pelko pitävät monet kotona. Kaikki HS:n haastattelemat suomalaiset kertoivat pitävänsä itseään onnekkaina ja olivat huolissaan vähemmän onnekkaista: asunnottomista, yksinäisistä ja vanhuksista.

”Onhan tämä aivan uskomaton tilanne”, Edds sanoo.

Osavaltiossa on avattu lämmitettyjä suojia, kuva keskiviikolta 17. helmikuuta, Houstonista.­

Suomalainen Jonna Jones asuu perheensä kanssa pienellä maatilalla puolentoista tunnin päässä Dallasista. Hän on saanut Suomesta viestejä, joissa kysellään, että eikö hän ole tottunut kylmään.

”Ei kenelläkään ole mitään ulkolämpötilaa vastaan vaan sitä, ettei sisällä pysy lämpö.”

Sähköt katkesivat ensimmäisen kerran maanantaiyönä. Maatilalla lyhyisiin sähkökatkoihin on totuttu, mutta nyt virtaa ei kuulunut takaisin. Perhe seurasi huolestuneina, miten lämpömittarin lukema alkoi laskea. Alimmillaan se kävi noin kahdeksassa asteessa.

Ensimmäinen päivä sujui vielä seikkailumielellä, mutta sen jälkeen laski myös mieliala. Kauanko tätä kestäisi?

Sähkö palasi välillä noin vartiksi kerrallaan. Silloin lapset syöksyivät heti jääkaapille, ja hellalle lyötiin pannukakkuja ja hotdogeja. Nopeasti valmistuvaa lämmintä ruokaa. Muuten elettiin kylmillä voileivillä.

Talossa on yksi takka, joka piti perheen lämpimänä. Kirvestä ei ole, ja ainoa saha toimii sähköllä. Sähköjen hetkeksi palatessa Jonesin mies juoksi ulos pilkkomaan puita.

Jones tiesi, että sähkönkulutuspiikkejä olisi pitänyt välttää mutta kylmissään hytisevät lapset menivät edelle.

Jonna Jonesin kaksi- ja nelivuotiaat lapset Maverick ja Madeleine nukkuivat siskonpedissä vanhempiensa kanssa talon ainoassa lämpimässä huoneessa.­

Nelivuotias esikoinen halusi välttämättä pukeutua kylmästä huolimatta Frozen-piirretyn Elsaksi. Jääprinsessan kestävyys kuitenkin kului lopulta loppuun.

”Äiti, vie tämä kylmä pois”, lapsi sanoi herätessään uuteen kylmään aamuun.

Keskiviikkoiltana sähköt palasivat eivätkä ole enää katkenneet. Lämmin suihku pyyhki huolet pois.

Loputkin texasilaiset pääsevät pälkähästä viikonloppuna, kun sää lämpenee. Ensi viikolla lämpötila nousee jo 20 asteeseen. Sitten tuhojen arviointi vasta kunnolla alkaa.