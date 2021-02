Ympäristöjärjestön paljastuksen mukaan saksalaisministeri lupasi Yhdysvaltain lng-kaasun tuontiin miljardin euron tukia kunhan vain pakotteista luovutaan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden peruu edeltäjänsä Donald Trumpin suunnitelman lisätä eurooppalaisia henkilöitä ja yrityksiä Nord Stream 2 -kaasuputken vuoksi laaditulle pakotelistalle. Asiasta kertoo uutistoimisto Bloomberg, joka perustaa väitteensä neljään yhdysvaltalaiseen, nimettömänä puhuneeseen virkamieslähteeseen.

Bloombergin tietojen mukaan Yhdysvaltain kongressi saa eteensä uuden Nord Stream -pakotelistan mahdollisesti jo perjantaina. Uutistoimiston lähteiden mukaan lista on lyhyt ja sisältää vain venäläisiä henkilöitä ja pieniä venäläisiä yhtiöitä.

”Suuren projektin torjuminen uhkaamalla Saksaa ja muita Euroopan maita polttaisi aika paljon poliittista pääomaa”, Yhdysvaltain ulkoministeriön entinen pakotekoordinaattori Daniel Fried kommentoi Bloombergille. ”Bidenin hallinto yrittää keksiä ratkaisun, joka ottaa kaikkien edut huomioon ja se ei ole helppoa.”

Trumpin hallinto oli viimeisinä viikkoinaan valmis lisäämään pakotelistalle muitakin kuin venäläisiä, ennen kaikkea saksalaisia kaasualan toimijoita. Vahva veikkaus pakotelistan kärkeen oli Nord Stream -putkiyhtiön toimitusjohtaja Matthias Warnig. Hän on entinen Itä-Saksan tiedustelupalvelun Stasin agentti ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tuttu jo tämän Saksan-ajoilta 1980-luvulta.

Putkiprojekti on Venäjän kaasuyhtiön Gazpromin ja viiden eurooppalaisen yhtiön yhteinen. Yksi yhtiöistä on suomalaisen Fortumin tytäryhtiö Uniper. Jos Bloombergin tiedot pitävät paikkansa, voi Fortum huokaista helpotuksesta pakoteuhan väistyessä.

Presidentti Biden on pitänyt puheissaan yhtä tiukkaa Nord Stream -linjaa kuin edeltäjänsäkin.

”Presidentti Biden on tehnyt selväksi, että Nord Stream 2 on huono diili”, Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki sanoi viime keskiviikkona. ”Se on huono diili, koska se jättää Ukrainan ja koko Keski-Euroopan Venäjälle ja Venäjän painostuksen kohteeksi.”

Pakotteiden puolustajien pääargumentti on ollut, että Itämeren kaasuputkien kapasiteetin kaksinkertaistaminen vie kaasunvälitystulot Ukrainalta tai ainakin Moskova voi tällä tavalla kiristää Kiovaa.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytyksen jälkeen putkihankkeen keskeyttämistä loppumetreillä ryhdyttiin vaatimaan entistä kiivaammin ja kiista on jakanut Saksan poliitikot kahteen leiriin.

Liittokansleri Angela Merkel ei sulkenut putkihankkeen keskeyttämistä pois keinovalikoimista sen jälkeen, kun tutkiva ryhmä Bellingcat oli paljastanut Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n roolin Navalnyin myrkytyksessä.

Saksalaisten sijoitukset venäläiseen kaasuun ovat kuitenkin olleet mittavat. Saksalainen ympäristöjärjestö DUH aiheutti viime viikolla skandaalin julkaisemalla Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholzin elokuussa lähettämän kirjeen Yhdysvaltain valtiovarainministerille Steve Mnuchinille.

Scholz kertoi kirjeessä Saksan tukevan nesteytetyn maakaasun tuontia Yhdysvalloista Saksaan vastineeksi ”Nord Stream 2:n häiriöttömästä rakentamisesta ja toiminnasta”, Deutsche Welle siteeraa.

”Saksan hallitus on halukas lisäämään roimasti julkista tukeaan LNG-terminaalien rakentamiseen Saksan rannikolle ja tarjoamalla tähän tukea aina miljardiin euroon saakka”, Scholz kirjoittaa.

Tuen ehtona kirjeen mukaan on, että Yhdysvaltain Nord Streamia koskevaa uutta pakotelainsäädäntöä ei joko panna toimeen tai siihen myönnetään poikkeuslupia.

Yhdysvallat asetti kaksi vuotta sitten pakotteita venäläisiä vastaan koskien Nord Stream 2 -putken rakentamista. Rakennustyöt keskeytyivät tämän jälkeen, mutta niitä jatkettiin myöhemmin uudelleen. Putkea lasketaan parhaillaan mereen Tanskan aluevesillä.