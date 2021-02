Yhdysvaltain ja Euroopan suhteen uudelle alulle on nyt kolme symbolia

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin Kiina- ja Venäjä-strategiat ovat vielä levällään, eikä Euroopasta niille tarjota aivan varauksetonta tukea, kirjoittaa HS:n pääkirjoitustoimittaja Anna-Liina Kauhanen analyysissään.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on lähipiirinsä kanssa käyttänyt pari viime päivää varsin tehokkaasti ruudun ääressä vakuuttaakseen Yhdysvaltojen tärkeimmät liittolaiset siitä, että Yhdysvallat palaa maailmanpolitiikan pelipöytiin. Bidenin Kiina- ja Venäjä-strategiat ovat vielä kuitenkin levällään, eikä Euroopasta niille tarjota aivan varauksetonta tukea.

Perjantaina Biden osallistui ensin Britannian pääministerin Boris Johnsonin isännöimään seitsemän suurimman teollisuusmaan G7-ryhmän videokokoukseen. Sen jälkeen hän nousi turvallisuuspolitiikan keskustelujen virtuaaliselle päänäyttämölle Münchenin turvallisuuskonferenssin erikoislähetykseen. Bidenin jälkeen omat näkemyksensä transatlanttisen suhteen uudesta alusta antoivat Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Kolmikon sessio oli yhä pitkälti Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteisiin Donald Trumpin presidenttikaudesta jääneiden traumojen terapointia, mutta Mïnchenin turvallisuuskonferenssi oli Bidenille ja Merkelille myös tilaisuus viestiä yhdessä Venäjälle. Lännen liittolaiset pitävät Venäjän aggressioita vastaan yhtä, vaikkei Bidenin Venäjä-strategian sisällöstä varsinaisesti kuultu vielä mitään. Sisältöä ei ehkä vielä edes ole, sillä presidentin pitää kiireisenä moni muukin kuuma aihe.

Joka tapauksessa Eurooppa ja Yhdysvallat koordinoivat Venäjä-strategiansa. Sekä Biden että Merkel syyttivät Venäjää siitä, että se sekoittaa toistuvat EU-maita erilaisiin hybridikiistoihin heikentääkseen Euroopan yhtenäisyyttä.

”Venäjä ottaa toistuvasti mukaan Euroopan unionin jäsenvaltioita hybridikiistoihin. Siksi on erittäin tärkeää, että kehitämme yhteisen transatlanttisen Venäjä-agendan, joka toisaalta tekee tietysti myös tarjouksia yhteistyöstä mutta toisaalta myös tekee selväksi erot”, Merkel sanoi.

Bidenin puhe toisti sitä, mitä hän sanoi jo pari viikkoa sitten pitämässään ensimmäisessä ulkopolitiikan linjapuheessaan: America is back, Amerikka on palannut. Nyt korostuisi taas kansainvälinen yhteistyö ja demokratian puolustaminen.

Biden tekee täyskäännöstä Yhdysvaltain ulkopolitiikassa. Eronteolle Trumpin kaudesta on juuri nyt kolme Yhdysvaltoja ja Eurooppaa yhdistävää symbolia: ilmastopolitiikka, pandemiapolitiikka ja Iranin ydinsopimus.

Yhdysvallat palasi perjantaina virallisesti mukaan Pariisin ilmastosopimukseen, ja ilmastopolitiikka on Bidenin hallinnossa keskeisessä asemassa. Se nähdään myös yhä korostuneemmin turvallisuusongelmana.

G7-kokouksessa Biden kertoi Yhdysvaltain antavat neljä miljardia dollaria Maailman terveysjärjestön WHO:n Covax-koronarokotealoitteelle. EU puolestaan ilmoitti perjantaina rahoittavansa 500 miljoonalla eurolla Gavi-rokoteohjelmaa. Kehitysmaita tukevien rokoteohjelmien ongelmana on kuitenkin muuttaa raha rokoteannoksiksi. Münchenin puheista kuuli, ettei Kiinaan ja Venäjää haluta päästä valtaamaan rokotediplomatialla Afrikkaa.

Macron on taitava puhuja, ja hän rakensi nytkin viestinsä taiten. Macron korosti etenkin Afrikan merkitystä globaalissa turvallisuudessa ja myös pandemian taittamisessa. Macron kehotti länsimaita toimittamaan nopeasti 13 miljoonaa annosta koronarokotteita Afrikan hallituksille, jotta maat pystyvät rokottamaan terveydenhuollon henkilökuntaa.

Iso asia Euroopalle oli perjantaina Washingtonista saatu varmistus sille, että Yhdysvallat on valmis keskustelemaan ydinsopimuksesta Iranin kanssa. EU on pohjustanut Iran-neuvotteluja hartaasti. Iran oli Bidenin asialistan kärjessä myös siksi, että otolliset hetket diplomatialle hupenevat vauhdilla. Iranissa on kesäkuussa vaalit ja valta voi vaihtua paljon hankalimmille neuvottelukumppaneille.

Biden puhui turvallisuuskonferenssissa ensimmäistä kertaa presidenttinä ja Merkel viimeistä kertaa liittokanslerina.

Saksa oli koko ajan Trumpin höykytettävänä, ja ehkä vanhasta tottumuksesta Merkel puolusti varsin ponnekkaasti Saksan sitoutuneisuutta kansainvälisessä turvallisuusyhteistyössä. Vuosien toisto lisää uskottavuutta, ja Merkel sai kuulijan uskomaan, että Eurooppa pitäisi huolta omista eduistaan ja myös lähinaapurustonsa turvallisuudesta.

Iranin ydinneuvottelujen onnistuminen on yksi testi EU:n ja Yhdysvaltojen tulevalle yhteistyölle. Toinen on suhde Kiinaan ja Venäjään.

Yhdysvaltain ja Euroopan unionin jäsenmaiden käsitys siitä, miten Kiinan kanssa toimitaan, eroaa osin toisistaan. EU korostaa Yhdysvaltoja enemmän kauppaa ja talousyhteistyötä Kiinan kanssa. Biden toivoisi kovempaa linjaa. Yhteistä löytyy kuitenkin arvopohjasta. Bidenin Yhdysvallat ei emmi puuttua autoritaaristen maiden räikeisiin ihmisoikeusloukkauksiin.

”Kiina on yhtäältä kilpailija, mutta toisaalta tarvitsemme Kiinaa ratkaisemaan maailmanlaajuiset ongelmat kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon”, Merkel sanoi ja lisäsi, että Kiinan sotilaallisen uhkaan lännen on vastattava yhtenäisesti.

Se, ettei Bidenilta kuultu juuri uusia avauksia, kertoo siitä, että presidentillä on täysi työ hoitaa ensin Amerikan omia asioita. Ongelmia riittää koronaviruskriisiä kongressin valtauksen jälkipyykkiin. Myös hallinnon rakentaminen on kesken.

Biden voi lunastaa vasta niitä lupauksia, joita pohjustettiin jo ennen virkaanastujaisia. Siksi myös Natossa päätöksenteko ja strategian uudistaminen etenevät alkuun hitaasti.

Yhdysvaltojen uusi puolustusministeri Lloyd Austin osallistui tällä viikolla Naton puolustusministerikokoukseen, jossa piti päättää Naton Afganistan-operaation lopettamisesta tai jatkamisesta. Ratkaisut jäivät kuitenkin vielä auki, sillä Yhdysvaltain uusi analyysi tilanteesta on vielä auki. Merkel sanoi perjantaina, että Saksa on valmis jatkamaan operaatiossa.

Macronilla olisi paljonkin sanottavaa Naton uudesta strategiasta samoin kuin Euroopan roolista vastata Natossa nykyistä enemmän Euroopan puolustuksesta. Eurooppa joutuu kuitenkin vielä useaan kertoaan avaamaan Bidenin hallinnolle, mitä Macronin vaalima ajatus Euroopan strategisesta autonomiasta todella tarkoittaa. Yhdysvallat suhtautuu siihen vielä kovin epäillen.