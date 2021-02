Kaksi Müncheniä, kaksi Bidenia – presidentti edusti USA:n uutta alkua myös vuoden 2009 turvallisuus­konferenssissa, mutta jokin on muuttunut

Suomen kannalta on aina olennaista, miten USA:n uusi hallinto suhtautuu Venäjään. Kun Barack Obama aloitti 12 vuotta sitten, Biden oli Münchenissä varapresidenttinä ja puhui toiveikkaasti reset-nappulan painamisesta, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski.

Jos on vuosien varrella seurannut Münchenin turvallisuuskonferensseja, niin Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin perjantaisesta puheesta saattoi tulla voimakas déjà-vu eli entiselämys.

Tässä on oltu ennenkin, nimittäin helmikuussa 2009. Tuolloin Barack Obama oli juuri astunut virkaan voitettuaan marraskuun 2008 presidentinvaalit.

Obama lähetti varapresidenttinsä Joe Bidenin Eurooppaan esittelemään uuden hallinnon maailmanpoliittisia linjauksia. München oli luonteva paikkavalinta. Biden oli itseoikeutettu pääpuhuja konferenssissa, joka pidettiin hulppeassa Bayerischer Hof -hotellissa.

Tällä kertaa kokous järjestettiin virtuaalisesti, siis etäyhteyksin.

Kahden konferenssin välissä on kulunut 12 vuotta. Bidenin kahdessa puheessa on merkittäviä yhtäläisyyksiä ja merkittäviä eroja. Niitä tarkastelemalla voi tehdä päätelmiä siitä, miten maailma on runsaan vuosikymmenen aikana muuttunut.

Presidentti Joe Biden osallistui Münchenin turvallisuuskokoukseen etäyhteydellä Valkoisesta talosta Washingtonista perjantaina.­

Ilmeisin yhtäläisyys löytyy perusviestistä: meneillään on uusi alku, ja Yhdysvallat haluaa toimia yhdessä muiden kanssa.

”Amerikka on palannut”, kuului Bidenin sanoma tällä kertaa. Vuonna 2009 hän sanoi: ”Amerikka tulee tekemään enemmän, mutta – – Amerikka tulee myös vaatimaan kumppaneiltaan enemmän.”

Vuonna 2009 Yhdysvalloilla oli takanaan kahdeksan vuotta George W. Bushin valtakautta. Euroopassa usein kuultu luonnehdinta Bushin ulkopolitiikasta oli ”cowboy-diplomatia”, ja vanhalla mantereella moni huokaisi helpotuksesta, kun valta vaihtui. Eihän Bushia vaikeampaa liittolaista voisi ollakaan, ajateltiin.

Presidentin vaihtumisessa ei sinänsä ollut mitään erityistä. Biden aloitti vuoden 2009 puheensa kertomalla Yhdysvaltojen poliittisen järjestelmän hienosta itsestäänselvyydestä: ”Olemme juuri käyneet läpi perinteistämme vanhimman: rauhanomaisen vallanvaihdon.”

Tämä oli siis 12 vuotta sitten.

Merkittävin eroavaisuus on asennoituminen Venäjään. Se on myös muutos, jonka Suomen ulkopoliittiset johtajat ovat taatusti panneet merkille.

Vuonna 2009 äänessä oli optimistinen varapresidentti Biden: ”On aika painaa reset-nappulaa ja palata niihin moniin asioihin, joissa me voimme ja meidän pitäisi työskennellä yhdessä Venäjän kanssa.”

Suomalaiselle toimittajalle tuo reset button tuotti Münchenissä lievää päänvaivaa. Miten se pitäisi oikein suomentaa?

Painaa nollausnappulaa? Palata tehdasasetuksiin? Palauttaa alkuperäisasetukset?

Ei, ei, ei. Aivan liian kömpelöä.

Ainoa järkevä ratkaisu oli pysytellä reset-sanassa, vaikka se ei suomea olekaan.

Pienellä käännöspulmalla ei lopulta ollut merkitystä. Ajatus Venäjä-suhteiden uudesta alusta ei kauan elänyt. Reset-nappulasta tuli utuinen muisto viimeistään talvella 2014, kun Venäjä anasti Ukrainalta Krimin niemimaan ja lietsoi itäiseen Ukrainaan sodan.

Vuoden 2021 Biden puhuu suorasanaisesti ”Venäjän uhkasta”.

”Kreml hyökkää demokratioitamme vastaan ja käyttää korruptiota aseenaan yrittäessään murentaa poliittista järjestelmäämme”, Biden sanoi Münchenin puheessaan.

”Putin yrittää heikentää eurooppalaista hanketta ja Nato-liittoumaamme.”

Biden on 78-vuotias, ja hänellä on runsaasti ulkopoliittista kokemusta jo kylmän sodan ajoilta. Hänet nimitettiin senaatin ulkoasiainvaliokuntaan vuonna 1975, samana vuonna, kun parikymppinen Vladimir Putin aloitteli vakoojan uraansa KGB:n leivissä Leningradissa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin osallistui videokonferenssiin venäläisten puoluejohtajien kanssa 17. helmikuuta.­

”Kyse ei ole idän ja lännen asettamisesta toisiaan vastaan”, Biden sanoi nyt puheessaan.

”Me emme voi emmekä saa palata refleksinomaiseen vastakkainasetteluun ja kylmän sodan jäykkiin blokkeihin.”

Mutta Bidenin puheessa mikään ei viitannut siihen, että hän uskoisi Venäjän ryhtyvän rakentavaan yhteistyöhön kansainvälisessä politiikassa.

Vuonna 2009 Münchenissä puhui idealisti. Nyt siellä puhui realisti.