Rokotediplomatialla luodaan suhteita ja rakennetaan myönteistä maakuvaa.

Kun pitkään odotettuja koronavirusrokotteita on vihdoin saatavilla, osa maista hyödyntää niitä ulkopolitiikassa – jopa oman maan rokotekattavuuden kustannuksella. Rokotediplomatiassa aktiivisimpia maita ovat Kiina, Venäjä ja Intia.

Esimerkiksi Kiinasta on viety ulkomaille enemmän rokotteita kuin on jaettu Kiinassa, kertoi Hongkongissa ilmestyvä South China Morning Post -lehti tällä viikolla omien laskelmiensa perusteella.

Rokotteiden jakaminen ulkomaille on tietoista politiikkaa, jolla maat pyrkivät laajentamaan reviirejään. Rokotteet ovat uusi keino saada vaikutusvaltaa, kirjoitti esimerkiksi Foreign Policy -lehti tammikuussa.

Sairaanhoitaja Yilzdiz Ayten (vas.) ja lääkäri Sergen Saracoglu Bahcesarayn julkisesta sairaalasta saapuivat Guneyyamacin kylään itäisessä Turkissa maanantaina 15. helmikuuta. Heidän oli määrä antaa kiinalaisen Sinovacin koronavirusrokotteita alueen 65 vuotta täyttäneelle väestölle.­

Maat sekä myyvät rokotteita että lahjoittavat niitä. Jakamalla rokotteita voi luoda maiden välille kiitollisuudenvelkaa ja liittolaisuussuhteita. Ennen kaikkea rokotteilla saa niin sanottua pehmeää valtaa, jonka tärkeä osa on myönteinen maakuva ihmisten silmissä.

Lahjoittamalla rokotteita ilmaiseksi köyhille maille saa näissä maissa mainetta ja kunniaa, etenkin tilanteessa, jossa monet vauraat maat hamstraavat rokotteita yli oman tarpeensa.

Toimivan rokotteen kehittäminen kertoo myös korkeasta kehitysasteesta, joten se palvelee osin samaa tarkoitusta kuin avaruuden valloitus. Kuvaavasti Venäjällä kehitetyn koronarokotteen nimi on Sputnik V, 1950-luvulla maailmaa hämmästyttäneen ensimmäisen satelliitin Sputnik 1:n mukaan.

Yksi näkyvimmin niin sanottuun rokotediplomatiaan turvautuneista maista on Kiina.

Kiinan johtaja Xi Jinping lupasi jo viime kesäkuussa pidetyssä Kiinan ja Afrikan maiden huippukokouksessa, että Kiina pyrkii tekemään kiinalaisista koronavirusrokotteista ”maailmanlaajuisen yhteisen hyvän”. Kiina lupasi jakaa rokotteita etenkin kehittyviin maihin.

Kiinalaisrokotteisiin onkin turvautumassa ainakin 30 maata, kertoi Kiinan valtiollinen tv-kanava CGTN tiistaina. Osalle maista Kiina on lahjoittanut rokotteita, osa on ostanut niitä.

Kiina on osittain kytkenyt koronarokotteet laajaan Belt & Road -hankkeeseensa, jolla se pyrkii hankkimaan vaikutusvaltaa ulkomailla rakentamalla ja rahoittamalla esimerkiksi liikenneyhteyksien rakentamista.

Kun Kiinan ulkoministeri Wang Yi tammikuussa kävi Filippiineillä, hän lupasi puoli miljoonaa annosta koronarokotteita samalla kun lupasi 1,3 miljardin edestä lainoja ja 77 miljoonaa dollaria rahaa infrastruktuuriprojekteihin, toteavat tutkijat Gregory Poling ja Simon Trand Hudes yhdysvaltalaisen CSIS-ajatushautomon julkaisemassa kommentissa.

Indonesiassa käydessään Wang sopi, että Indonesia voi alkaa valmistaa kiinalaisia rokotteita. Siinä sivussa hän viestitti Kiinan olevan halukas vauhdittamaan pikarautatien rakentamista Jakartan ja Bandungin välille.

Kiinassa on kehitetty useita koronavirusrokotteita, joista moni on yhä kehitteillä. Toistaiseksi Kiinan rokotevienti on lähinnä Sinopharm- ja Sinovac-yhtiöiden tekemien kahden rokotteen varassa.

Kiinalaisrokotteisiin turvaudutaan etenkin monissa Kaakkois-Aasian, Latinalaisen Amerikan ja Afrikan maissa. Esimerkiksi Zimbabween saapui viime maanantaina 200 000 annosta Kiinan lahjoittamaa Sinopharmin koronavirusrokotetta, kertoi uutistoimisto Reuters.

Zimbabwen varapresidentti Constantino Chiwenga (vas.) ja Kiinan suurlähettiläs Guo Shaochun osallistuivat rokotteiden luovutusseremoniaan Hararen lentokentällä Zimbabwessa maanantaina 15. helmikuuta. Kiinasta tuli 200 000 annoksen erä Sinopharm-yhtiön koronavirusrokotetta.­

Lännempänä yksi suurimmista kiinalaisrokotteiden käyttäjistä on Nato-maa Turkki. Sen on määrä saada huhtikuun loppuun mennessä sata miljoonaa annosta Sinovacin rokotetta, kertoo Hürriyet-sanomalehti. Turkissa on jo rokotettu miljoonia ihmisiä kiinalaisrokotteella.

Monissa maissa käytetään useita eri rokotteita. Turkissakin aiotaan käyttää Sinovacin lisäksi Pfizerin ja Biontechin rokotetta. Brasiliassa puolestaan on hyväksytty käyttöön sekä Oxfordin yliopiston ja Astra Zeneca -yhtiön että Sinovacin rokote, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sai kiinalaisen Sinovac-yhtiön koronavirusrokotetta Ankaran kaupunginsairaalassa 14. tammikuuta.­

Kiina on suunnannut rokotediplomaattisia ponnistelujaan myös Eurooppaan, mikä kuvastaa sen viime vuosien pyrkimyksiä saada ystäviä etenkin itäisen Euroopan maista.

EU-maista yksi Kiinan lähimpiä ystäviä on Unkari, joten ei ole kovin yllättävää, että juuri Unkari on ilmoittanut tilanneensa Kiinasta viisi miljoonaa annosta Sinopharmin rokotetta. Niistä ensimmäiset 550 000 annosta saapuivat Reutersin mukaan Budapestiin viime tiistaina.

Kiinalaisen Sinopharmin koronavirusrokotetta saapui Budapestin lentokentälle Unkariin tiistaina 16. helmikuuta.­

Unkarin lääkevirasto on hyväksynyt kiinalaisrokotteen käyttöön, vaikka EU:n lääkevirasto EMA ei ole. Unkari rokottaa kansalaisiaan myös venäläisellä Sputnik V:llä, vaikka sitäkään ei ole EU:ssa hyväksytty.

Myös Venäjä on tarttunut aktiivisesti uuteen ulkopolitiikan työkaluun. Se vie Gamaleya-yhtiön kehittämää Sputnik V:tä useisiin maihin. Rokotteen verkkosivulla Sputnikia mainostetaan ”rokotteeksi koko ihmiskunnalle”.

Venäjällä alettiin rokottaa Sputnikilla jo viime vuonna. Ulkomailla siihen suhtauduttiin aluksi epäluuloisesti, koska sitä alettiin käyttää ennen kuin siitä julkaistiin vertaisarvioituja tutkimustuloksia. Kiinnostus rokotetta kohtaan on kasvanut sen jälkeen kun The Lancet julkaisi helmikuun alussa tutkimuksen, jonka mukaan rokotteen teho on yli 90 prosenttia.

Lännessä on kiinnitetty huomiota venäläisrokotteen poliittiseen ulottuvuuteen. Esimerkiksi Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on arvostellut sitä.

”Ihmettelemme yhä, miksi Venäjä tarjoaa teoriassa miljoonia ja taas miljoonia annoksia [rokotteita ulkomaille], kun sen oman kansan rokottaminen ei etene riittävästi”, sanoi von der Leyen uutistoimisto Reutersin mukaan keskiviikkona.

Venäläisrokotetta käytetään tai aiotaan käyttää esimerkiksi monissa itäisen Euroopan maissa, joiden kumppanuus on Venäjälle tärkeä. Sputnikia viedää Unkarin lisäksi esimerkiksi Valko-Venäjälle ja Serbiaan. Venäjälle tärkeässä Keski-Aasiassakin ainakin Uzbekistan ja Kazakstan ovat aikeissa käyttää Sputnik-rokotettaa.

Sairaalan työntekijä piteli pulloa venäläistä Sputnik V -koronavirusrokotetta Serbian Belgradissa 6. tammikuuta.­

Kaikki eivät halua lähteä Venäjän kelkkaan, vaikka rokotteelle olisi tarvetta. Euroopassa Ukraina ja Moldova ovat yrittäneet saada nimenomaan länsimaisia rokotteita. Ukraina on jopa suoraan kieltäytynyt venäläisrokotteesta, kertoo Reuters.

Kolmas merkittävä rokotediplomatian harjoittaja on Intia, jota laajan lääketeollisuutensa vuoksi on sanottu ”maailman apteekiksi”. Vaikka Intialla on omiakin rokotettavia noin 1,3 miljardia ihmistä, se myy ja lahjoittaa runsaasti rokotteita ulkomaille.

Viikko sitten Intian ulkoministeriö kertoi Times of India -lehden mukaan, että Intia on toimittanut muihin maihin lähes 23 miljoonaa rokoteannosta, joista noin 6,5 miljoonaa oli lahjoituksia.

Intia on ollut jo ennen koronavirusta maailman suurin rokotteiden viejä. Noin 60 prosenttia maailman rokotteista on Reutersin mukaan valmistettu Intiassa. Intiassa on useita rokotetehtaita. Niistä esimerkiksi Serum Institute -yhtiön tehdas pystyy valmistamaan jopa kolme miljardia rokoteannosta vuodessa.

Siellä on määrä valmistaa yli miljardi annosta esimerkiksi Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämää rokotetta, josta tulee todennäköisesti Suomessakin yleisin koronarokote.

Poliisimies sai Oxfordin yliopiston ja lääkeyhtiö Astra Zenecan koronavirusrokotetta Intian Ahmedabadissa 4. helmikuuta. Paikallisella nimellä Covishield tunnettu rokote on valmistettu Serum Institute -yhtiön tehtaalla Intiassa.­

Intialla on myös sikäläisen Bharat Biotech -yhtiön kehittämä koronavirusrokote nimeltä Covaxin, jonka kolmosvaiheen testit ovat vielä kesken. Intia hyväksyi sen ”rajattuun hätäkäyttöön” tammikuussa.

Intia on pääministeri Narendra Modin kaudella pyrkinyt panostamaan ulkopolitiikassaan etenkin lähialueisiinsa, ja se näkyy myös rokotepolitiikassa. Intia on lanseerannut niin sanotun vaccine maitri -eli rokoteystävyys-ohjelman, jossa se lahjoittaa rokotteita etenkin lähialueensa maihin.

Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa Intia kilpailee vaikutusvallasta Kiinan kanssa. Intia on lahjoittanut rokotteita esimerkiksi Bangladeshiin, Nepaliin ja Myanmariin, kertoo intialainen diplomaatti Ashok Sajjanhar kansainvälisiin suhteisiin erikoistuneen Idsa-ajatushautomon julkaisemassa kirjoituksessaan.

Intiassa valmistettua Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston rokotetta on päätymässä jopa Pakistaniin, vaikka Pakistanin ja Intian suhde on perinteisesti ollut enemmän tai vähemmän vihamielinen.

”Vaikka Astra Zeneca [-rokote] valmistellaan Intiassa, se tulee Covaxin kautta”, toteaa Pakistanin hallituksen terveysalan neuvonantaja Faisal Sultan Times of India -lehden mukaan.

Covax on YK:n terveysjärjestön WHO:n johtama kansainvälinen yhteenliittymä, jonka kautta pyritään saamaan rokotteita myös köyhille maille.

Pakistan saa myös Kiinasta ilmaiseksi Sinopharmin rokotteita ainakin puoli miljoonaa annosta, kertoi Reuters tammikuussa.

Rokotteita kehittävistä ja valmistavista maailmanpolitiikan pelureista Yhdysvallat, Britannia ja Euroopan unioni näyttävät jättäneen rokotteiden tarjoamat diplomatian mahdollisuudet toistaiseksi käyttämättä.

Niissä rokotteiden lähettäminen ulkomaille voisikin olla poliittisesti hankalaa, kun kansalaiset arvostelevat poliitikkoja oman kansan rokottamisen hitaudesta.

Perjantaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron kuitenkin kehotti Euroopan maita lähettämään heti 4–5 prosenttia rokotteista köyhiin maihin. Hän puhui asiasta brittiläiselle Financial Times -lehdelle.