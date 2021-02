Britannian yleisradioyhtiö julkaisee ensi viikolla viimeisen osansa kolmiosaisesta dokumenttisarjasta Trump Takes on The World. Dokumenttisarjan viimeisessä osassa paljastetaan tietoja presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamisista.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump tarjosi Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille kyytiä tämän kotimaahan Air Force One -lentokoneellaan johtajien taannoisessa tapaamisessa Vietnamin Hanoissa. Trumpin erikoisesta ehdotuksesta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC, joka on tehnyt entisestä presidentistä kolmiosaisen sarjan Trump Takes On the World.

Sarjan kolmannessa ja viimeisessä osassa BBC käsittelee Trumpin ja Kimin tapaamisia. Dokumenttisarjassa on haastateltu Trumpin ja Kimin tapaamisissa läsnä olleita virkamiehiä ja hallinnon työntekijöitä.

Trump tapasi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin toisen kerran Vietnamissa Hanoissa helmikuussa 2019. Tapaaminen ei sujunut suunnitellun mukaisesti. Tarkoituksena oli keskustella Korean niemimaan aseistariisunnasta, mutta neuvottelut päättyivät lyhyeen.

Molemmat osapuolet poistuivat tuolloin neuvottelupaikalta Hanoin Metropol-hotellista lähes samaan aikaan. Ohjelmaan suunniteltu yhteisjulistuksen allekirjoitustilaisuus peruuntui.

”Joskus täytyy vain lähteä kävelemään, ja nyt oli se hetki”, Trump kommentoi neuvottelujen päätyttyä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Hanoissa järjestetty huippukokous päättyi ilman rauhanjulistusta tai muutakaan tuloksia.

BBC kertoo kuitenkin dokumenttisarjassaan uutta tietoa kahden vuoden takaisesta tapaamisesta.

Yhdysvaltain presidentti nimittäin ehdotti Pohjois-Korean johtajalle, että voisi kyyditä tämän kotiinsa lentokoneellaan. Asiasta kertoi BBC:lle Matthew Pottinger, joka toimi tapaamisen aikaan Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajaryhmässä Aasia-asiantuntijana.

”Presidentti Trump tarjosi Kimille kyytiä kotiin Air Force One -lentokoneellaan. Presidentti tiesi, että Kim oli saapunut tapaamiseen useita päiviä vievällä junalla läpi Kiinan, ja presidentti sanoi: ’Voin viedä sinut kotiin kahdessa tunnissa, jos tahdot.’ Kim kieltäytyi tarjouksesta”, Pottinger kuvailee.

BBC kertoo dokumentissaan myös useita muita yksityiskohtia Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien tapaamisista. Esimerkiksi Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton kuvailee Trumpin ja Kimin ensimmäistä tapaamista Singaporessa sanoen, että ”Trump luuli saaneensa uuden parhaan ystävän”.

Trumpin ja Kimin ensimmäisessä tapaamisessa johtajat allekirjoittivat sopimuksen, jossa Pohjois-Korea sitoutuu tekemään työtä ydinaseettoman Korean niemimaan saavuttamiseksi. Sopimus oli luonteeltaan yleisluontoinen ja sen arvo oli lähinnä symbolinen.

Trump suostui kuitenkin tuolloin Kimin pyyntöön lopettaa yhteiset sotilaalliset harjoitukset Etelä-Korean kanssa. Yhdysvallat oli järjestänyt harjoituksia yhdessä Etelä-Korean kanssa jo vuosikymmenten ajan, joten lopettamispäätös tuli Trumpin tiimille yllätyksenä.

”Trump sanoi ilman mitään ennakkovaroitusta lopettavansa ’sotaleikit’, kuten hän niitä kutsui”, Bolton kuvailee BBC:lle.

Boltonin mukaan Trump sanoi, ettei harjoituksille ollut tarvetta ja että ne olivat kalliita ja että niiden lopettaminen tekisi Kimin iloiseksi.

”Ulkoministeri Mike Pompeo, Valkoisen talon kansliapäällikkö John Kelly ja minä istuimme huoneessa, eikä meitä oltu konsultoitu asiasta. Idea tuli yksinkertaisesti Trumpin päästä”, Bolton kuvailee tapahtumia.

Bolton on sittemmin kirjoittanut Trumpista laajaa julkisuutta saaneen paljastuskirjan.

BBC esittää kolmannen ja viimeisen osan Trump Takes on World -sarjasta 24. helmikuuta.