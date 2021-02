Kansainvälisen atomienergiajärjestön johtaja on viime hetken vierailulla Iranissa.

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n johtaja Rafael Grossi on parhaillaan vierailulla Iranissa, joka on uhannut rajoittaa pian YK:n tarkastajien pääsyä maan ydinlaitoksiin.

Iranin parlamentti asetti viime vuonna tämän päivän takarajaksi Yhdysvalloille luopua presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamista Iranin vastaisista talouspakotteista. Iran on sanonut lakkaavansa noudattamasta kansainvälisen ydinsulkusopimuksen lisäpöytäkirjaa tiistaina 23. helmikuuta, jos Yhdysvallat ei luovu pakotteista sunnuntaihin mennessä.

Iran on noudattanut lisäpöytäkirjaa vuodesta 2003. Lisäpöytäkirja sallii IAEA:n tarkastaa käytännössä vapaasti maan ydinlaitoksia. Siitä luopuminen lopettaisi esimerkiksi tarkastukset sotilasalueille, joiden epäillään liittyvän ydinohjelmaan.

Iranin varaulkoministeri Abbas Araghchi arvioi lauantaina, että lisäpöytäkirjan hylkääminen vähentää IAEA:n tarkastusvaltuuksia noin 20–30 prosentilla. Iran on kuitenkin painottanut, ettei se ole lopettamassa tyystin yhteistyötä IAEA:n tarkastajien kanssa.

IAEA:n johtaja Rafael Grossi saapui Teheraniin lauantaina ja tapasi sunnuntaina Iranin atomienergiajärjestön johtajan Ali Akbar Salehin. Hänen on tarkoitus tavata myös Iranin ulkoministeri Mohammed Javad Zarif.

Kysymys lisäpöytäkirjan noudattamisesta kytkeytyy kiistaan vuoden 2015 Iranin ydinsopimuksesta, jossa ovat Iranin lisäksi osapuolina Yhdysvallat, Saksa, Britannia, Ranska, Venäjä ja Kiina. Sopimus rajoittaa Iranin mahdollisuuksia rikastaa uraania ydinasekäyttöön.

Sopimus on ollut henkitoreissaan Trumpin vedettyä Yhdysvallat pois siitä vuonna 2018, ja Iran on jälleen alkanut rikastaa uraania yli sopimuksessa määritetyn rajan. Yhdysvaltojen vallanvaihdon jälkeen on kuitenkin taas ollut toiveita siitä, että sopimuksen noudattamiseen voitaisiin palata. Presidentti Joe Bidenin hallinto on halukas neuvotteluihin iranilaisten kanssa.

Iran on vaatinut Yhdysvaltoja luopumaan pakotteistaan ennen kuin Iran palaa noudattamaan sopimusta. Varaulkoministeri Araghchi sanoi lauantaina, ettei Yhdysvaltojen palaamiseen noudattamaan sopimusta pitäisi tarvita neuvotteluja.

Tällä viikolla EU ehdotti Iranin ydinohjelmasta epämuodollisia neuvotteluja, joissa olisivat mukana sekä Yhdysvallat että Iran. Yhdysvallat suhtautui ehdotukseen suopeasti, ja Iran sanoi harkitsevansa sitä.