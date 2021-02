Poliisit tulivat illalla, juuri kun Abdullah Metseydi oli menossa nukkumaan. Ainakin kymmenen terroristiyksikköön kuuluvaa poliisia ryntäsi huoneeseen ja vei Metseydin mukanaan.

Turkin Istanbulissa asuva uiguuriaktivisti Metseydi istuu nyt vaimoineen säilössä odottamassa karkotusta Kiinaan.

Turkissa asuvat uiguurit pelkäävät, että Erdoğan vaihtaa heidät koronarokotteeseen.

Palautus Kiinaan olisi kauhukuva: Ainakin miljoona uiguuria on viety Kiinan Xinjiangissa keskitysleireille. Kiinan länsiosissa Xinjiangin autonomisella alueella elää noin 12 miljoonaa uiguuria.

Turkissa elää noin 50 000 uiguuria. Uiguurit ovat muuttaneet Turkkiin jo vuosikymmenten ajan.

Uiguurikysymys on hiertänyt Kiinan ja Turkin välejä aina kansantasavallan perustamisesta lähtien.

Turkki on suurin uiguurikeskittymä Kiinan ulkopuolella. Uiguurin kieli kuuluu turkkilaiseen kieliperheeseen, ja uiguureihin suhtaudutaan Turkissa kuin veljeskansana.

Heinäkuussa 2018 turkkilaiset nationalistit ja uiguuripakolaiset polttivat Kiinan lippua maan konsulaatin edessä Istanbulissa. Protestissa muistettiin luoteiskiinalaisen Ürümqin verisiä tapahtumia heinäkussa 2009, jolloin lähes 200 uiguurivähemmistöön kuulunutta asukasta sai surmansa.­

Xinjiangilla eli Itä-Turkestanilla on vahva asema Turkin nationalistisessa haavemaailmassa, jossa suur-Turkki ulottuisi Euroopan-puoleisesta Istanbulista aina Xinjiangiin asti.

Alkuvuodesta Turkissa alkoi kiertää huhu, että presidentti Reçep Tayyip Erdoğan olisi vaihtanut uiguurit koronavirusrokotteisiin.

Turkki solmi Kiinan kanssa sopimuksen Sinovac-koronavirusrokotteesta, mutta rokotteita on saatu odottaa. Ainakin kolmannes luvatuista 30 miljoonasta rokotteesta on tulematta. Turkissa jo 26 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen.

Samaan aikaan uiguurien karkotukset ovat lisääntyneet. Tammikuussa kolme uiguuria karkotettiin Kiinaan syytettynä terrorismin suunnittelusta. Lisäksi viime kuukausina poliisi on pidättänyt noin 50 uiguuriturvapaikanhakijaa vastaanottokeskuksiin kohdistuneissa ratsioissaan.

Ei ole todisteita, että asiat liittyisivät toisiinsa. Kiina on ennenkin vauhdittanut sopimusten syntymistä kiristämällä, mutta tästä ei välttämättä ole kyse. Rokotteiden toimitusvaikeuksia on ollut melkein kaikkialla.

Iäkästä turkkilaisnaista rokotettiin kiinalaisen Sinovacin koronavirusrokotteella Ankarassa tammikuun lopussa.­

Erdoğan on viime vuosina esiintynyt muslimimaailman johtohahmona. Populistinen vahvan miehen imago on pitänyt Erdoğanin vallankahvassa. Siihen on kuulunut uiguurien räväkkä puolustaminen.

Vuonna 1995 Istanbulin pormestarina ollessaan Erdoğan vihki käyttöön Xinjiangissa syntyneen ja Istanbulissa kuolleen uiguuriaktivistin Isa Alptekinin (1901–1995) kunniaksi nimetyn puiston. Tilaisuudessa hän nimitti Itä-Turkestanin uhreja marttyyreiksi, mikä on Kiinalle punainen vaate.

Vielä vuonna 2009 pääministeri Erdoğan aiheutti kiivaan diplomaattisen kiistan kutsumalla Xinjiangin tilannetta kansanmurhaksi. Saman määritelmän teki Yhdysvallat tammikuussa presidentti Donald Trumpin viimeisenä virkapäivänä.

Mitä pahemmaksi Xinjiangin tilanne on viime vuosina muuttunut, sitä vähemmän Erdoğan on siitä puhunut.

Turkin presidentti Reçep Tayyip Erdoğan ja Kiinan presidentii Xi Jinping kättelivät median edessä Kiinan Hangzhoussa järjestetyn G20-huippukokouksen aikana syyskuussa 2016.­

Tässä Erdoğan ei ole yksin. Muslimimaailma on ollut Xinjiangin uiguurien pahenevasta sorrosta enimmäkseen hiljaa. Se ei tarkoita poispäin katsomista, vaan aktiivista suun sulkemista.

Kesällä 2019 YK:n ihmisoikeusneuvosto julkaisi Xinjiangin vainoja koskevan julkilausuman.

Neljä päivää myöhemmin 37 valtion suurlähettiläät julkaisivat toisen kirjeen, jossa kiistettiin Xinjiangin vainot ja syytettiin uiguureita terrorismista. Kirjeen oli allekirjoittanut 12 muslimienemmistöistä maata, niiden joukossa Egypti, Pakistan, Saudi-Arabia, Arabiemiraatit ja Algeria.

Turkki ei liittynyt julkilausuman vastustajiin, mutta ei myöskään allekirjoittanutkaan alkuperäistä julkilausumaa, joka tuomitsi Xinjiangin vainot.

Muslimimaiden hiljaisuus ei ole sattumaa, vaan Kiinan onnistuneen politiikan tulos.

Lyhyt ja yksinkertainen selitys on se, että Kiina on ostanut monen muslimimaan hiljaisiksi.

Kiina on niin voimakas talousmahti, että Aasian alikehittyneet muslimimaat eivät paljon tarvitse. Mutta niinkin rikas maa kuin Saudi-Arabia kaipaa investointeja turvatakseen tulevaisuutensa öljyriippuvuudesta eroon pyristelevässä maailmassa.

Malliesimerkki tästä mekanismista on Pakistan. Kiinan naapurivaltiossa Pakistanissa on yli 200 miljoonaa asukasta, ja Pakistanin nykyinen pääministeri Imran Khan esiintyy mielellään uskovaisena muslimien yhtenäisyyden edistäjänä.

Hartaus lentää syrjään, kun kovat aiheet otetaan pöytään. Kiinaa ja Pakistania yhdistää yhteinen vihollinen, Intia.

Pakistan olikin Kiinan Belt & Road -projektin (BRI) ensimmäisiä kohteita. Presidentti Xi Jinpingin vuonna 2012 julistama projekti tarkoittaa valtavia infrastruktuurisijoituksia ympäri maailmaa. Projekti ei ole edennyt niin vauhdilla kuin Kiina toivoi ja muu maailma pelkäsi, mutta Pakistanissa on ruopattu satamaa ja tehty moottoritietä.

Kiinan–Pakistanin talouskäytävänä tunnettuun projektin yksi osa on ollut 26 asemasta koostuvan metron rakentaminen Lahoreen. Lokakuussa 2020 metron avajaismatkalla oli mukana paikallisten lisäksi kiinalaisia matkustajia.­

Kiina on investoinut ja lainoittanut Kiinan–Pakistanin talouskäytävänä tunnettuun projektiin 60 miljardia euroa. Rahalla on tarkoitus rakentaa moottoriteitä Pakistanin halki ja vahvistaa satamia.

Kiinalla on uudelle tehokkaammalle meriyhteydelle paljon käyttöä. Mutta aina parempi, jos se saa samalla pidettyä Pakistanin tyytyväisenä.

Toinen puoli on se, että yhtäkään muslimimaata ei tällä hetkellä voi kuvata demokratian mallivaltioksi. Enemmän tai vähemmän autoritaaristen johtajien mielestä lienee parempi olla pitämättä liian suurta ääntä vähemmistöjen oikeuksista.

Melkein kaikki selkeästi muslimienemmistöiset valtiot ovat tällä hetkellä enemmän tai vähemmän autoritaarisia. Ne eivät kaipaa esimerkkejä siitä, että politisoitunut vähemmistö saisi voimakasta tukea ulkomailta. Diktaattorien solidaarisuus ylittää uskonnollisen solidaarisuuden.

Jos puoltaan ei ole pakko valita lopullisesti, moni maa katsoo viisaimmaksi olla suututtamatta Kiinaa.

Turkin uiguureilla on tarpeeksi syytä olla liikaa luottamatta Erdoğaniin, joka pelailee mielellään joka suuntaan.

Kiinan ja Turkin välit ovat lähentyneet viime vuosikymmenellä. Syynä on jälleen raha. Kun Turkin liira romahti 2018, Kiina myönsi Turkille 3,6 miljardin dollarin lainan.

Uiguureja hermostuttaa se, että joulukuussa Kiina ratifioi Turkin kanssa luovutussopimuksen, jonka se oli allekirjoittanut 2017. Myös Erdoğan allekirjoitti sopimuksen, mutta se pitäisi vielä hyväksyä Turkin parlamentissa.

Turkissa on toistuvasti luvattu, että sopimus koskee vain rikollisia. Oppositiota se ei ole vakuuttanut: kun kommunistisen puolueen arvosteleminen on rikos, ainakin periaatteessa rauhanomaisia uiguuriaktivisteja voisi sen nojalla luovuttaa Kiinaan ja keskitysleireille.