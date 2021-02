Paul Rusesabaginan oikeudenkäynti hiertää Ruandan ja länsivaltojen välejä.

Hän on juhlittu sankari, joka pelasti 1 268 ihmisen hengen keskellä Ruandan kansanmurhaa. Hänen toimintansa sodan aikana oli esikuva tunnetulle Hollywood-elokuvalle Hotelli Ruanda (2004).

Mutta keskiviikkona hän seisoi käsiraudoissa oikeuden edessä Ruandan pääkaupungissa Kigalissa syytettynä murhasta, aseellisesta ryöstöstä ja kuulumisesta terroristijärjestöön.

”Olen Belgian kansalainen. Olen täällä panttivankina”, Paul Rusesabagina sanoi tuomareille uutiskanava CNN:n mukaan.

Tällä viikolla alkanut oikeudenkäynti on herättänyt laajaa kansainvälistä huomiota ja paheksuntaa. Kuka on Rusesabagina, ja minkä vuoksi Ruanda on tuonut hänet kiistanalaisin keinoin tuomioistuimen eteen?

Erikoinen käänne 66-vuotiaan Rusesabaginan elämässä tapahtui viime elokuussa. Tuolloin hän nousi Dubaissa lentokoneeseen, jonka oli määrä lentää hänen entisen kotimaansa Ruandan naapurimaahan Burundiin.

Rusesabagina oli asunut pitkään maanpaossa ensin Belgiassa ja myöhemmin Yhdysvalloissa, mistä hän lensi elokuussa Arabiemiraatteihin. Sieltä matka jatkui kohti Burundia, jonne paikallinen pastori oli kutsunut hänet puhumaan.

Kone ei kuitenkaan laskeutunut 28. elokuuta Burundiin vaan Kigalin lentokentälle Ruandaan. Siellä Rusesabagina pidätettiin välittömästi.

Hänen perheensä pitää tapausta sieppauksena ja on nostanut syytteet tilauslennon järjestänyttä kreikkalaista Gain Jet -yhtiötä vastaan, kertoo The New York Times -lehti.

Rusesabagina on ruandalainen poliitikko ja aktivisti, joka tuli aikoinaan tunnetuksi Kigalissa sijaitsevan Hôtel des Mille Collinesin omistajana. Kun Ruandassa puhkesi kansanmurhaksi yltynyt konflikti vuonna 1994, Rusesabaginan hotellista tuli yksi harvoista turvapaikoista.

Äärihutut tappoivat Ruandassa sadan päivän aikana arviolta 800 000 ihmistä, pääasiassa vähemmistöön kuuluvia tutseja ja maltillisia hutuja. Rusesabaginan isä oli hutu ja äiti tutsi.

Ihmisiä lahdattiin kirkoissa, sairaaloissa, kodeissa ja tarkastuspisteillä, mutta Rusesabaginan hotelliin ahtautui ihmisiä turvaan. Hotellista Rusesabagina soitti ja faksasi ympäri maailmaa yrittäen saada kansainvälistä yhteisöä puuttumaan tilanteeseen.

Rusesabagina lahjoi, maanitteli, valehteli ja juotti kenraaleja ja ketä tahansa, josta uskoi olevan hyötyä vieraiden ja oman perheensä pelastamiseksi. Hän tunsi ennestään kenraalit, jotka pääasiassa olivat vastuussa tappamisesta.

”Minä olin hotellinjohtaja ja minut koulutettiin neuvottelemaan. Toimin niin kuin oikeaksi koin. Tehtäväni oli huolehtia hotellin vieraista”, Rusesabagina sanoi HS:n haastattelussa 2007.

Hän ei pitänyt itseään sankarina.

Paul Rusesabagina vieraili Helsingissä 2007 ja tapasi sotarikos- ja joukkotuhotatapauksia tutkineen tutkinnanjohtajan Thomas Elfgrenin.­

Sankari hänestä kuitenkin tuli, viimeistään vuonna 2004, kun Terry George ohjasi tapauksesta dramatisoidun elokuvan. Rusesabagina on julkaissut myös omaelämäkerran Hotellinjohtaja, joka on käännetty suomeksi. Vuonna 2007 hän vieraili Suomessa markkinoimassa kirjaansa.

Kansanmurhan päättymisen jälkeen Rusesabagina johti vielä kaksi vuotta hotellia. Pelastuttuaan täpärästi salamurhalta hän pakeni vaimonsa ja neljän lapsensa kanssa Belgiaan. Siellä hän työskenteli taksinkuljettajana kolme vuotta.

Mutta kun Rusesabaginan asuntoon murtauduttiin useita kertoja ja hänen asiakirjojaan varastettiin, hän muutti perheineen Yhdysvaltoihin.

Rusesabagina ei suinkaan ole pelkkä entinen hotellinjohtaja vaan myös poliittinen toimija. Hän on ollut pitkään Ruandan presidentin Paul Kagamen hallinnon kärkäs kriitikko. Hän johtaa Ruandalainen liike demokraattiseen muutokseen -nimistä, ulkomailla toimivaa oppositioryhmää, joka vastustaa Kagamen hallintoa.

Presidentti Kagame on johtanut Ruandaa vuodesta 1994 alkaen. Hänen valtakaudellaan Ruanda on ottanut kehityksessä jättiharppauksia eteenpäin, mutta häntä syytetään itsevaltaisista otteista.

Ruandan viranomaiset syyttävät Rusesabaginaa yhdeksästä eri rikoksesta, kuten murhasta, aseellisesta ryöstöstä ja terroristijärjestöön kuulumisesta. Syytteiden mukaan Rusesabagina on kytköksissä aseelliseen FLN-ryhmään, jonka uskotaan tehneen yhdeksän ihmistä tappaneen terrori-iskun Ruandassa 2018.

Rusesabaginan lisäksi oikeudessa on syytettynä parikymmentä muuta epäiltyinä samankaltaisista rikoksista.

Ruandan nykyjohdon suhteet moniin länsivaltoihin ovat jännittyneet. Niinpä Rusesabaginan huomiota herättävä pidätys ja oikeudenkäynti on huomioitu korkealla tasolla.

Tiistaina 37 Yhdysvaltain kongressin jäsentä julkisti kirjeen, joka oli lähetetty joulukuussa presidentti Kagamelle. Kirjeessä vaadittiin Rusesabaginan vapauttamista.

Rusesabagina sai Yhdysvaltain presidentiltä George W. Bushilta vapauden mitalin 2005.

Euroopan parlamentti puolestaan arvosteli helmikuun alussa Ruandan hallitusta Rusesabaginan sieppauksesta ja siitä, että häntä on pidetty pidätettynä ilman mahdollisuutta kommunikoida ulkopuolisten kanssa. Rusesabagina on Belgian ja samalla myös EU:n kansalainen.

Keskiviikon oikeudenkäyntiä oli seuraamassa monia länsidiplomaatteja, kuten Yhdysvaltain Ruandan-suurlähettiläs Peter Vrooman.

Ruanda syyttää ulkovaltoja oikeudenkäyntiin sekaantumisesta.

Rusesabagina kärsii korkeasta verenpaineesta ja hän on useasti sanonut pelkäävänsä, että kuolee ilman lääkitystä.

Hänen omaisensa pelkäävät myös koronavirustartuntaa, jonka leviämisestä vankilassa on The New York Timesin mukaan raportoitu.