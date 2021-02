Kreikassa seksuaalista häirintää julkiseksi tekevä MeToo-liike on alkanut levitä vasta viime kuukausina.

Kreikan poliisi pidätti lauantaina teatterivaikuttaja Dimitris Lignadiksen epäiltynä kahdesta raiskauksesta. 56-vuotias Lignadis kiistää syytteet.

Lignadis on Kreikan kansallisteatterin entinen luova johtaja sekä tunnettu näyttelijä ja ohjaaja. Hän irtisanoutui tehtävästään kuukausi sitten, kun paikallinen media uutisoi Lignadiksen syyllistyneen alaikäisten seksuaaliseen ahdisteluun.

Sittemmin Lignadista vastaan on nostettu kaksi syytettä, joissa kaksi miestä syyttää Lignadista raiskauksista. Toisessa tapauksessa uhri on ollut 14-vuotias raiskauksen aikaan vuonna 2010. Toisen uhrin mukaan hän on ollut Lignadiksen kotona ollessaan alaikäinen. Lignadis antoi nuorille alkoholia ja huumeita sekä pyysi heiltä ryhmäseksiä.

Lignadiksen tapausta on käsitelty myös politiikassa, sillä opposition edustajat syyttävät hallitusta ja erityisesti kulttuuriministeri Lina Mendonia teatterivaikuttajan toimien peittelystä. Mendonia on vaadittu eroamaan.

Mendoni kommentoi asiaa medialle perjantaina ja totesi, että Lignadis on vaarallinen mies, joka huijasi häntä. Hänen mukaansa Lignadista painostettiin kertomaan heti huhujen alkaessa kiertää, onko hän ollut osallisena tapahtumiin. Lignadis oli vakuuttanut, ettei hän ole tehnyt mitään.

Kreikassa seksuaalista häirintää julkiseksi tekevä #metoo-liike on alkanut levitä vasta viime kuukausina. Tammikuussa olympiakultaa voittanut purjehtija Sofia Bekatorou paljasti, että korkeassa asemassa oleva urheiluvaikuttaja ahdisteli häntä seksuaalisesti Bekatoroun ollessa 21-vuotias.

Hänen julkitulonsa on saanut kymmenet kreikkalaiset näyttelijät, laulajat, urheilijat ja opiskelijat kertomaan kohtaamastaan häirinnästä ja vaatimaan muutosta.