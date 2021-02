Britanniassa jo joka kolmas aikuinen on saanut ainakin ensimmäisen rokotusannoksen.

Lontoo

Aikuisväestöön pikavauhtia rokottanut Britannia alkaa höllentää koronarajoituksia askel kerrallaan.

Rokotusten teho on todettu ensimmäisenä Skotlannissa, jossa sairaalapotilaiden määrä on lähtenyt selvään laskuun. Kun rokotusten aloittamisesta oli kulunut kuukausi, väheni yli 80-vuotiaiden sairaalaan joutumisen riski keskimäärin 81 prosentilla, Skotlannin terveysviranomaiset ilmoittivat maanantaina.

Pfizerin rokote laski sairaalariskiä 85 prosenttia, ja Astra Zenecan 94 prosenttia.

Britanniassa ensimmäisen rokoteannoksensa on saanut jo lähes 18 miljoonaa ihmistä eli noin kolmannes aikuisista. Toinen annos on annettu yli 615 000:lle.

Ripeä rokottaminen – yhdessä erittäin kireiden koronarajoitusten kanssa – on vetänyt tartunnat ja sairaalapotilaiden määrän laskuun.

Rajoitusten höllentämisen edellytys on kuitenkin se, että saarelle ei ilmaannu uusia vaarallisia virusmuunnoksia.

Pääministeri Boris Johnson kertoo purkuaikataulusta Englannin osalta maanantaina brittiparlamentin alahuoneessa.

”Jokaisen päätöksemme tulee perustua uusimpaan tietoon. Meidän pitää olla varovaisia, jotta emme mitätöi aiempia saavutuksia ja uhrauksia”, Johnson sanoo Downing Streetin toimittajille antamien ennakkotietojen mukaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Johnsonin hallitus ei halua hirttäytyä mihinkään tiukkaan aikatauluun. Jos tartuntatilanne huononee uudelleen, pysäytetään rajoitusten purkukin.

Yhdistyneen kuningaskunnan muut maat – eli Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti – päättävät koronatoimista itsenäisesti. Suunta niissäkin on kohti asteittaista purkua.

Myös rokotustahdin täytyy pysyä ripeänä, jotta rajoituksia voitaisiin purkaa.

Terveysministeri Matt Hancock vahvisti jo sunnuntaina, että riskiryhmät ja yli 50-vuotiaat on rokotettu mahdollisesti jo huhtikuun puoliväliin mennessä. Tavoite on, että koko aikuisväestö on saanut mahdollisuuden rokotukseen heinäkuun loppuun mennessä.

Brittihallitus on ostanut tai tilannut yli 400 miljoonaa rokoteannosta eri yhtiöiltä.

Britannia aloitti koronarokotukset jo joulukuun alussa ennen muita länsimaita. Onnistunut rokotusstrategia on työntänyt brexitiin ja talouteen liittyvät huolet toistaiseksi taka-alalle.

Alustavien tietojen mukaan koulut avautuvat Englannissa taas maaliskuun 8. päivänä. Myös Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti aloittanevat höllennykset pienempien lasten kouluista.

Maaliskuun alkupuolella Englannin puolella tullee sallituksi myös kahden hengen tapaamiset ulkotiloissa kuten puistoissa.

Alustavien tietojen mukaan kahden kotitalouden ja enintään kuuden hengen tapaamiset ulkotiloissa sallitaan taas vasta maaliskuun 29. päivästä lukien. Samalla on määrä avata ainakin osa liikuntamahdollisuuksista ulkotiloissa.

Koronarajoitukset ovat olleet Britanniassa huomattavasti tiukemmat kuin Suomessa.

Koko Yhdistynyt kuningaskunta on ollut suljettuna jo viikkokausia. Kyseessä on jo pandemian kolmas lockdown.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että iso osa kaupoista on kiinni, kuten myös kahvilat, baarit ja ravintolat. Vain noutoruoka on sallittua. Kiinni ovat myös kaikki museot, kulttuuritapahtumat, kampaamot ja muut vastaavat hoitolat sekä liikunta- ja urheilupaikat.

Myös matkustaminen oman asuinalueen ulkopuolelle on rajoitettua. Töissä saa käydä, jos etätyö ei onnistu työn luonteen takia. Ulkomaille saa matkustaa vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä.

Kotoa ulos saisi mennä vain kerran päivässä liikkumaan. Sosiaaliset tapaamiset oman kotitalouden tai niin sanotun turvakuplan ulkopuolella ovat kiellettyjä.

Covid-19-tautiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa on kuollut jo yli 120 000 ihmistä.

Asukkaita maassa on noin 67 miljoonaa, joista Englannissa 56 miljoonaa.