Tulevan presidentin poika ei noudattanut turvamääräyksiä toimistollaan, jonka hän oli vuokrannut Ruotsin suurlähetystön rakennuksesta muutama vuosi sitten.

Ruotsin valtion kiinteistövirasto ja Joe Bidenin poika Hunter Biden olivat riidoissa vuonna 2017, kertoo ruotsalaislehti Dagens Nyheter (DN).

DN on saanut Ruotsin julkisuuslain nojalla nähtäväkseen Ruotsin valtion kiinteistöviraston (Statens fastighetsverk) taannoisen sähköpostikirjeenvaihdon Hunter Bidenin kanssa. Niistä käy ilmi, että Biden oli hankala vuokralainen.

Biden on liikemies ja asianajaja. Hänellä oli toimisto Washingtonissa House of Swedenissä, rakennuksessa, jossa toimii Ruotsin ja myös Islannin suurlähetystö. Bidenin vuokra oli 50 000 dollaria vuosineljännekseltä, mikä olisi vajaat 13 700 euroa kuussa.

Kärhämät kiinteistöviraston ja Bidenin välillä syntyivät DN:n mukaan ennen kaikkea siitä, että Biden toi toimistolleen toistuvasti vieraita takaoven kautta. Tämä oli vastoin talon tiukkoja turvallisuusmääräyksiä, joiden mukaan kaikkien vierailijoiden on kuljettava etuovesta metallinpaljastimien kautta.

Kiinteistövirasto lähestyi Hunter Bidenia toistuvasti.

”Tietooni on jälleen tullut, että vaikuttaa siltä, että vierailijoita on päässyt numeroon 507 [Bidenin toimistoon] pohjoisesta sisäänkäynnistä virka-ajan jälkeen – meillähän on videovalvonta vuorokauden ympäri koko rakennuksessa”, kiinteistöviraston edustaja kirjoitti. ”Auttakaa meitä pitämään rakennus turvallisena ja noudattakaa House of Swedenin ohjeita.”

Biden vastasi pitkällä sähköpostilla kiihtyneeseen sävyyn. Biden syytti vuokranantajaa rasismista.

”Jos [henkilöllä NN] on ongelmia vieraideni rodun tai pukeutumisen kanssa, minusta tuntuu, että meidän on syytä istua alas puhumaan alas asianajajan läsnäollessa”, Biden kirjoitti.

Biden kertoi yhdessä viesteistään, että toimistolla oli vieraillut hänen tyttärensä koripallovalmentaja. DN:n mukaan nainen työskenteli strip tease -klubilla ja synnytti myöhemmin lapsen, jonka isyyttä Biden ei suostunut tunnustamaan ennen kuin oikeudessa.

Vuokrasuhde kesti vain vuoden, ja vuokrasopimus irtisanottiin ennenaikaisesti. Aloitteen teki DN:n mukaan Biden, ja Ruotsin valtion kiinteistövirasto suostui siihen.

Vuokrasuhteen päättyminen ei sujunut myöskään kivuttomasti. Bidenille kertyi vuokrarästejä. Hän lakkasi vastaamasta kiinteistöviraston sähköposteihin, ja kirjeposti kasautui avaamattomana.

Kiinteistövirasto joutui uhkaamaan Bidenia häädöllä. Lopulta tämä kuitenkin maksoi rästinsä ja tyhjensi toimiston tammikuussa 2018. DN:n mukaan tilalle saatiin nopeasti uusi vuokralainen.