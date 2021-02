Kenraali Min Aung Hlaing sanoi, että väärät sanavalinnat voivat johtaa toimiluvan perumiseen tai muihin seurauksiin

Myanmarin sotilashallituksen yhteydessä ei saa käyttää sanaa ”vallankaappaus”, kenraali Min Aung Hlaing ilmoitti maanantai-iltana.

Armeijan televisiokanava Myawaddy News lainasi lähetyksessä kenraalia, joka ilmoitti, että ”me ryhdymme toimenpiteisiin ja perumme toimiluvat viestimiltä, jotka käyttävät sanaa ’vallankaappaus’ hallituksen yhteydessä”. Asiasta kertoi uutistoimisto Reuters.

Min Aung Hlaing johtaa sotilasjunttaa, joka syrjäytti siviilihallituksen ja kaappasi vallan Myanmarissa helmikuun alussa.

Myanmarissa on laaja kansanosa, joka ei hyväksy sotilasvaltaa. Myanmarissa on viime viikkoina nähty runsaasti mielenosoituksia. Kolme mielenosoittajaa on kuollut.