Ainakin 75 vankia on kuollut Etelä-Amerikan Ecuadorissa, kun kolmessa eri vankilassa alkoivat rikollisjengien lietsomat mellakat.

Kuolemaan johtaneita mellakoita on ollut Cuencan ja Latacungan vankiloissa, jotka sijaitsevat Andien vuoristossa. Lisäksi vankeja on kuollut myös Guayaquilissa, joka on Ecuadorin suurin kaupunki ja sijaitsee Tyynen valtameren rannalla. Viranomaisten mukaan lisäksi useita vankeja ja vanginvartijoita loukkaantui väkivaltaisuuksissa.

Vanginvartijat saivat Ecuadorin armeijalta apua mellakoiden tukahduttamiseen.

Ecuadorin vankilat ovat ylikansoitettuja, ja koronaviruspandemian aikana vankien määrää on pyritty vähentämään. Ecuadorin vankiloissa on tilaa 29 000 vangille, mutta vankeja on 38 000. Vanginvartijoita Ecuadorissa on 1 500.