Ulkomaat | Rokotteet

Uutis­toimisto Reutersin tiedot: Astra Zeneca toimittaa EU:lle huhti–kesäkuussa noin puolet luvatuista rokote­annoksista

Astra Zeneca on kamppaillut toimitusvaikeuksien kanssa jo alkuvuonna, mikä on hidastanut EU-maiden rokotuksia. On epäselvää, miten tuoreet tiedot vaikuttavat esimerkiksi Suomen rokotustavoitteisiin.

EU:n rokotustavoitteet on osittain laadittu Astra Zenecan aiemmin lupaamien rokotemäärien perusteella. Terveydenhoitaja valmisteli Astra Zenecan rokotetta pistettäväksi rokotuspisteellä Lontoossa 18. helmikuuta.­