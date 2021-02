Tuomari määräsi, että kotitöillä on kiistaton, aineeton arvo.

Kiinalainen tuomioistuin on määrännyt miehen korvaamaan ex-vaimolleen avioliiton aikana tehdyt kotityöt. Pekingissä tehdystä ennakkopäätöksestä kertoo esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Asiasta on herännyt Kiinassa erittäin vilkas keskustelu.

Pekingin Fangshanin alueoikeus antoi ratkaisunsa maanantaina. Eroa viiden vuoden avioliitosta haki alunperin aviomies.

Miehen sukunimi on Chen, vaimon Wang. He avioituivat vuonna 2015, ja heillä on yksi lapsi.

Wang ei halunnut aluksi myöntyä avioeroon, mutta vaati pian taloudellista hyvitystä sillä perusteella, että Chen ei ollut osallistunut ollenkaan kotitöihin tai heidän yhteisen lapsensa hoitamiseen.

Fangshanin oikeus määräsi avioerossa Chenin maksamaan 2 000 juanin kuukausittaisen elatusmaksun sekä 50 000 juanin kertakorvauksen Wangin tekemistä kotitöistä. Euroiksi muunnettuna elatusmaksu on päivän kurssilla noin 255 euroa ja kotityöt 6­365 euroa.

Tuomion antanut tuomari huomautti, että tavallisesti avioeroissa pariskunnan yhteinen omaisuus määrätään ositettavaksi, mutta kotitöillä on kiistaton, joskin aineeton arvo.

BBC kertoo, että Kiinan paikallisessa sosiaalisessa mediassa Weibossa tapaukseen liittyvää aihetunniste oli kerännyt 570 miljoonaa näyttökertaa.

Joidenkin kiinalaisten mukaan 50 000 juania viiden vuoden kotitöistä on aivan liian vähän. Samalla rahalla ei esimerkiksi saa lastenhoitajaa vuodeksi Pekingissä.

Moni oli sitä mieltä, että kiinalaisten miesten pitäisi ylipäätään ymmärtää, että kotityöt kuuluvat oletettua enemmän myös aviomiehille.

Fangshanin alueoikeuden päätös on luonteeltaan merkityksellinen, sillä sen mahdollistava laki astui voimaan viime vuonna. Laki oikeuttaa puolison korvaukseen erotilanteessa, jos hänellä on ollut enemmän vastuuta lastenhoidosta, vanhemmista sukulaisista huolehtimisesta tai hän on avustanut puolisoaan tämän työssä.

Ennen lain voimaan astumista erotilanteen taloudellinen kompensaatio oli mahdollinen vain, mikäli puolisoilla oli avioehto. Avioehdot eivät ole Kiinassa yleinen käytäntö.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen kattojärjestö OECD:n tilaston mukaan kiinalaiset naiset tekevät päivässä keskimäärin neljä tuntia palkatonta työtä, mikä on 2,5 kertaa enemmän kuin kiinalaiset miehet. OECD:n mukaan naiset tekevät palkatonta työtä keskimäärin kaksinkertaisen määrän miehiin verrattuna.