Euroopan lääkevirasto (EMA) on vastaanottanut Johnson & Johnsonin hakemuksen rokotteen hyväksymiseksi Euroopassa. EMA:n päätöstä odotetaan maaliskuun puolivälissä.

Yhdysvaltalaisen Johnson & Johnson -lääkeyhtiön kehittämä koronavirusrokote näyttää kansainvälisen tutkimuksen perusteella olevan turvallinen ja tehokas, kertovat Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n keskiviikkona julkaistut asiakirjat. Tämän perusteella voidaan odottaa rokotteen hyväksymistä käyttöön jo kuluvalla viikolla, ehkä perjantaina, kertoo uutistoimisto Reuters.

Monista muista rokotteista poiketen Johnson & Johnsonin rokotetta tarvitaan vain yksi annos täyden tehon saavuttamiseksi. Lisäksi sitä voidaan säilyttää jääkaappilämpötilassa. Rokote perustuu samantapaiseen tekniikkaan kuin Astra Zenecankin rokote.

Johnson & Johnsonin rokote osoittautui tutkimuksessa 66-prosenttisen tehokkaaksi koronaviruksen muunnoksia vastaan, Reuters kertoo. Tutkimukseen osallistui lähes 44 000 ihmistä. Teho vaihteli maasta riippuen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa se oli 72 prosenttia, Latinalaisessa Amerikassa 66 prosenttia ja Etelä-Afrikassa 57 prosenttia.

FDA:n mukaan rokote antaa tutkimuksen perusteella 85-prosenttisen suojan vakavaa covid-19-tautia vastaan. Rokote alkaa vaikuttaa noin 14 vuorokauden kuluttua rokotuksesta.

Vakavia jälkioireita rokotteesta tuli tutkimuksessa kolmelle rokotetulle. FDA:n mukaan tämä määrä ei estä rokotteen suosittelemista hätäkäyttöön.

EU:ssa Johnson & Johnsonin rokotteesta on toivottu paikkaajaa Astra Zenecan aiheuttamalle vajeelle. Astra Zeneca on ilmoittanut, että se pystyy toimittamaan Eurooppaan vain alle puolet koronavirusrokotteista, jotka se on luvannut huhti-kesäkuun aikana.

