Koronarokotteiden tuotantomäärissä ei vielä näy valoa tunnelin päässä. Rokotevalmistajat eivät lupaa massarokotuksiin tarkoitettuja määriä kevääksi.

Bryssel

Koronaviruksen muunnosten kanssa kamppaileva Euroopan unioni odottaa herkeämättä hyviä uutisia rokotteiden saatavuudesta.

Monessa EU-maassa kevät on kamppailua aikaa vastaan: herkemmin leviävät virustyypit valtaavat alaa samalla kun rokotustahti on ollut pettymys.

Moni maa, Suomi mukaan lukien, on vielä kaukana tavoitteesta, jonka mukaan 70 prosenttia aikuisväestöstä olisi rokotettu kesän loppuun mennessä. Suurin ongelma on ollut rokotteiden saatavuus.

Yksi suurimmista pettymyksistä EU:n rokotehankinnoissa on ollut brittiläis-ruotsalainen Astra Zeneca, jonka rokotteet eivät vaadi rna-tekniikalla toimivien rokotteiden kaltaista äärimmäistä kylmäketjua.

Euroopan komissio toivoi, että juuri Astra Zenecan rokotteet olisivat kansanrokotteita, joilla kevään massarokotukset saataisiin nopeasti käytiin.

Rokotehankintoja tuntevan EU-lähteen mukaan pettymys Astra Zenecan toimintaan on komissiossa erittäin suuri. Yhtiö ei ole pystynyt toimittamaan kevään tuotantoaikataulua viikoittaisista pyynnöistä huolimatta.

Lähde kertoo, että odotetusta rokotetahdista ollaan Astra Zenecan osalta jäljessä jo kymmenien miljoonien rokoteannosten verran eikä varmaa näkymää eteenpäin ole.

Maanantaina uutistoimisto Reuters kertoi EU-lähteisiin vedoten, että Astra Zeneca toimittaisi EU-maille huhti–kesäkuun aikana vain 90 miljoonaa rokoteannosta. Sopimuksen mukaan määrän piti olla 180 miljoonaa.

Tiistaina yhtiö kuitenkin vakuutti, että se pystyy toimittamaan luvatut 180 miljoonaa rokotetta kesäkuun loppuun mennessä.

”Jotain kertoo yhtiöiden tiedottamisesta, etten tänäkään aamuna pysty kommentoimaan tarkemmin tätä asiaa”, sanoi korkeassa asemassa oleva EU-virkamies keskiviikkona.

Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan kolmelle koronavirusrokotteelle. Luvan ovat saaneet rna-tekniikalla toimivat Biontech ja Pfizer sekä Moderna ja perinteisemmällä rokotevirustekniikalla toimiva Astra Zeneca.

Komission rokotetyöryhmästä vastuussa oleva sisämarkkinakomissaari Thierry Breton vieraili Pfizerin ja Biontechin tuotantolaitoksessa Puursissa Belgiassa tällä viikolla.­

Johnson & Johnsonin rokote on Euroopan lääkeviraston arvioitavana. Lupaa odotetaan alustavasti maaliskuun puolivälissä. Virasto on aloittanut alustavat arvioinnit myös Novavaxin ja Curevacin rokotteista.

Moni rokotusasioita EU:ssa tunteva arvioi, että massarokottamisesta voi puhua aikaisintaan kesäkuussa.

”Tilanne ei muutu ratkaisevasti vielä huhtikuussa”, EU-virkamies sanoo.

Kevään rokotustahtiin vaikuttavat myyntiluvat ja tuotantokapasiteetti.

Myyntilupien kannalta kiinnostavin lähiaikojen uutinen liittyy yhdysvaltalaiseen Johnson & Johnsoniin. Rokotteen tekniikka on samanlainen kuin Astra Zenecalla, eikä se tarvitse äärimmäistä kylmäketjua.

EU on tehnyt Johnson & Johnsonin kanssa sopimuksen 300 miljoonasta rokoteannoksesta ja sadasta miljoonasta lisäannoksesta. Nykyisten arvioiden mukaan rokotuskertoja tarvitaan vain yksi.

Yhtiö on arvioinut, että se voi aloittaa EU:n rokotetoimitukset huhtikuun lopussa, mutta aikataulusta ei ole varmuutta. Toiveikkaan aikataulun mukaan Johnson & Johnsonin rokotteita alkaa tulla suurempia määriä samaan aikaan kun Astra Zeneca ja Pfizer ovat saaneet kasvatettua tuotantoaan. Se voisi tehdä kesäkuusta todellisen massarokotuskuukauden.

Rokotuskattavuuteen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka nopeasti rokotteiden mahdollinen toinen annos halutaan antaa. EU-maista esimerkiksi Tanska on kertonut viivyttävänsä rokotteiden toista annosta ja lupaa, että kesäkuun loppuun mennessä kaikki halukkaat aikuiset ovat saaneet ainakin ensimmäisen rokotteen.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) esitteli helmikuun alkupuolella oman arvionsa Suomen rokotustahdista. THL:n skenaariot lähtivät siitä oletuksesta, että rokotteita saapuu jatkossa viikoittain vajaat 150 000 annosta eli suurin piirtein se, mikä on luvattu täksi viikoksi. Nyt tosin on jo tiedossa, että kolmeksi seuraavaksi viikoksi rokotetta on luvassa tätä vähemmän.

THL:n johtopäätöksen mukaan 70 prosentin tavoite ainakin ensimmäisen annoksen osalta saavuttaisiin tämän vuoden aikana. Jos rokoteväliä kasvatettaisiin huomattavasti, tavoite saavutettaisiin jo kesä–heinäkuussa.

Hoitaja Tuija Hoikka antoi rokotuksen Kaj Degermanille Helsingin kaupungin koronarokotuspisteessä Helsingin Messukeskuksessa 17. helmikuuta.­

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio arvioi, että Suomi etenee rokotuksissa ”suunnitellun mukaisesti riippumatta siitä, miten paljon rokotteita tulee”.

Rokotusjärjestys on Kontion mukaan lyöty lukkoon vain ikääntyneille ja riskiryhmille.

”Jos Astra Zenecaa tulee vähemmän, ei se välttämättä vaikuta aikatauluun, koska muita rokotteita on myös tulossa käyttöön todennäköisesti kevään aikana. Myös Pfizerin ja Biontechin rokotetta saadaan todennäköisesti enemmän uuden tehtaan myötä. Tulevien rokotteiden määrät elävät koko ajan”, Kontio kertoo sähköpostitse.

Biontech on aloittanut rokotetuotannon uudessa tehtaassaan Saksassa ja aikoo lisäksi kaksinkertaistaa rokotetuotannon sataan miljoonaan kuukausiannokseen Belgian-tehtaassaan kesäkuussa.

Euroopan komissio ja sen puheenjohtaja Ursula von der Leyen ovat olleet jäsenmaiden piinapenkissä koko alkuvuoden. Komissio neuvotteli jäsenmaiden suostumuksella yhteishankintasopimuksia, joissa yritykset sitoutuivat tiettyyn tuotantomäärään. EU-maat tekivät rokotussuunnitelmiansa näiden määrien pohjalta.

Erityisen huomion kohteena on ollut sopimus Astra Zenecan kanssa. Vertailukohtana on käytetty Britanniaa, joka on onnistunut rokottamaan nopeammin kuin EU-maat.

Politico-lehden tekemän sopimusvertailun mukaan EU ja Britannia allekirjoittivat sopimuksen lopulta samoihin aikoihin. Molemmissa sopimuksissa yritys sitoutuu ”tekemään parhaansa” rokotetoimituksissa.

Lakiteknisestä näkökulmasta sopimuksia ei voi täysin verrata, sillä ne on laadittu kansallisen yrityslainsäädännön puitteissa. EU:n sopimus on Belgian lain alla.

Politicon haastattelemien lakiasiantuntijoiden mukaan Britannian sopimuksessa on hieman enemmän ”hampaita” puuttua mahdollisiin tuotantovaikeuksiin mutta molemmat sopimukset ovat suurelta osin samantyyppisiä. Kysymys on lopulta siitä, miten yritys tulkitsee parasta mahdollista toimintatapaa.

Komissio on ollut näreissään erityisesti siitä, ettei Astra Zeneca anna tietoa rokotetuotannosta Britannian-tehtaissaan, jotka on mainittu EU-sopimuksessa mahdollisina tuotantolaitoksina.

Syy EU:n tuotantovaikeuksiin on ollut erityisesti Astra Zenecan alihankinnassa Belgiassa, mutta on edelleen epäselvää, miksi korvaavia rokotteita ei ole voitu tuoda esimerkiksi Britanniasta.

Komissio on korostanut, että sen tekemät rokotesopimukset ovat turvanneet koko EU:n rokottamisen ilman että jokaisen 27 jäsenmaan olisi pitänyt käydä neuvottelut itse.

Puheenjohtaja von der Leyen on puolustanut rokotesopimuksia mutta myöntänyt virheet.

”Aliarvioimme tuotannon kasvattamisen vaikeudet. Keskityimme aluksi enemmän siihen, että rokote todella saadaan”, hän kertoi HS:n ja eurooppalaislehtien yhteishaastattelussa helmikuun alussa.

Von der Leyen on vakuuttanut, että EU on joka tapauksessa ensimmäisten joukossa. Yli 130 maassa yksikään ei ole saanut koronarokotetta, hän sanoi Augsburger Allgemeine -sanomalehden haastattelussa tällä viikolla.

”Me otamme kiinni. Britannia on jakanut 17 miljoonaa ensimmäistä rokoteannosta. 27 miljoonaa on annettu EU:ssa. Italiassa, jonka väestö on yhtä suuri kuin Britanniassa, kaksinkertainen määrä ihmisiä on saanut jo toisen annoksen.”

Von der Leyen sanoo, että toisen rokoteannoksen viivyttäminen sisältää riskejä.

Komissio on perustanut rokotetyöryhmän, jonka tarkoituksena on tehdä kaikki mahdollinen rokotetuotannon lisäämiseksi Euroopassa.

EU ei voi ohjeistaa yksityisiä yrityksiä, mutta se pystyy vaikuttamaan lupaprosessien nopeuttamiseen. Komissio on luvannut kartoittaa Euroopassa mahdollisia vapaita tuotantolaitoksia. Lisäksi rokoteyritysten on kerrottava komissiolle mahdollisista rokotevienneistä.

Rokotukset ovat aiheena torstaina alkavassa EU-johtajien kaksipäiväisessä huippukokouksessa. Alustavien kokouspäätelmien mukaan johtajat painottavat, että yritysten on syytä noudattaa tehtyjä sopimuksia.

Tiistain eurooppaministerien kokoukseen osallistunut eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) kuvaili tilanteen olevan suunnilleen samanlainen kuin tammikuun päämieskokouksessa.

”Ministerit odottavat, että komissio käyttää kaikkea vaikutusvaltaansa, jotta rokotteiden toimittamista kiihdytettäisiin ja nopeutettaisiin.”