Feliks Dzeržinski tuskin on Vladimir Putinin suosikki Lubjanka-aukion patsaaksi.

Neuvosto-Venäjän ensimmäistä salaista poliisia Tšekaa johti Feliks Dzeržinski, jonka patsas on Muzeon-taidepuistossa Moskovassa. Kuva viime kesäkuulta.­

Moskovalaiset pääsevät äänestämään patsaasta, joka sijaitsee Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n rakennuksen edustalla Lubjanka-aukiolla. Neuvoa-antava verkkoäänestys alkaa tänään torstaina ja kestää ensi viikon perjantaihin.

Kaupungin neuvoa-antava kansalliskamari on asettanut vaihtoehdoiksi Feliks Dzeržinskin patsaan palauttamisen vanhalle paikalleen tai Aleksanteri Nevskin uuden patsaan tilaamisen samalle paikalle.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Aleksei Šapošnikov sanoi sanomalehti Kommersantille pitävänsä mahdollisena, että asiasta järjestetään myöhemmin varsinainen kansanäänestys.

Lubjanka-aukion laidalla on Solovetskin kivi, vuonna 1990 pystytetty muistomerkki vainojen uhreille, mutta se ei ole erityisen suuri. Nimityksellä Lubjanka viitataan usein Venäjän turvallisuuspalveluun, jonka perinteikäs päämaja sijaitsee aukion laidalla.

Feliks Dzeržinski­

Feliks Dzeržinskiä pidetään kommunistien valtaan­nousun jälkeen aloitetun punaisen terrorin isänä. Nosturi poisti hänen patsaansa Lubjanka-aukiolta torstaina 22. elokuuta 1991. Neuvosto­liiton taru oli käytännössä päättynyt edellisenä päivänä vanhoillisten vallan­kaappaus­yrityksen epä­onnistuttua.

Patsas on sen jälkeen kummitellut Venäjän poliittisessa keskustelussa tämän tästä.

Rauta-Feliksinä myöhemmin tunnettu Dzeržinski syntyi vuonna 1877 puolalaiseen aatelisperheeseen Minskin kuvernementissa nykyisen Valko-Venäjän alueella. Vilnassa varttunut nuori mies liittyi varhain Liettuan sosiaalidemokraatteihin ja osallistui Venäjän niin sanottuun lokakuun vallankumoukseen 1917.

Vallankumousjohtaja Vladimir Lenin nimesi Dzeržinskin joulukuussa 1917 perustamaan tsaarin turvallisuuspalvelun ohranan tilalle uutta salaista poliisia eli Tšekaa. Nimi oli näppärä lyhenne virallisesta nimestä ”Vastavallankumouksen ja sabotaasin vastaisen taistelun yleisvenäläinen poikkeustilakomitea Venäjän sosialistisen neuvostoliittotasavallan kansankomissaarien neuvoston yhteydessä”.

Tšeka teloitti jo ensimmäisenä toimintavuonnaan 1918 tuhansia ihmisiä kaikista ammateista ja yhteiskuntaluokista. Dzeržinskin määritelmä omasta luomuksestaan oli osuva: ”Tämä täytyy sanoa selvästi: me edustamme organisoitua terroria.”

Dzeržinski kuoli sydänkohtaukseen heinäkuussa 1926, jolloin hänen johtamansa organisaatio oli jo nimeltään OGPU. Nimet vaihtuivat seuraavina vuosina usein, kunnes vuonna 1954 palvelu ristittiin valtion turvallisuuskomiteaksi eli KGB:ksi. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB ja ulkomaantiedustelu SVR ovat KGB:n seuraajia.

Niin sanotun Janajevin juntan vallankaappausyrityksen epäonnistumisen jälkeen elokuussa 1991 junttaa vastustanut väkijoukko kokoontui Lubjankalle aikeenaan tunkeutua KGB:n jylhään päämajaan. Se jäi tekemättä, mutta sen sijaan ryhdyttiin kaatamaan Dzeržinskin patsasta, joka oli valmistunut vuonna 1958.

Viisitoista tonnia painavan järkäleen kaatamiseen ehdittiin jo hankkia kuorma-auto, kunnes hätiin tulleet Moskovan kaupunginneuvoston tuolloiset edustajat saivat työn keskeytettyä. Romahdus olisi voinut vaurioittaa patsaan alla sijaitsevan metroaseman rakenteita. Paikalle tuotiin nosturi, ja Feliks kuljetettiin Moskovajoen rannalla sijaitsevaan pikku taidepuistoon.

Puisto oli jäänyt 1980-luvulla suomalaisen rakennusyhtiö YIT:n urakoiman nykytaiteen gallerian takapihalle, mutta nyt se sai uuden elämän. Rauta-Feliksin patsaan perässä paikalle tuotiin muitakin syrjäytettyjä vallankumouksen sankareita, kaikkiaan noin 900 patsasta.

Dzeržinskin patsaalla olisi paluumatkaa Lubjankan aukiolle vain runsaat kolme kilometriä. Symbolinen matka takaisin neuvostoarvoihin sen sijaan olisi suuri.

Feliks Dzeržinskiä esittävä mies leikki ritsoilla kommunismin ajan Grūtas-teemapuistossa Liettuassa vappuaattona 2011.­

Patsaan paluuta ei puuhata ensimmäistä kertaa. Moskovan pormestari Juri Lužkov ehdotti patsaan palautusta jo vuonna 2002. Tuolloin ilmapiiri ei vielä ollut otollinen, ja Lužkovin tähtikin oli jo hieman laskussa.

Kaksi vuotta aiemmin Lužkov oli ollut vähällä ryhtyä FSB:n ex-johtajan, pääministeri Vladimir Putinin kilpailijaksi presidentinvaaleihin, mutta hän oli vetäytynyt aikeestaan korruptioskandaalien saattelemana.

Vuonna 2013 Moskovan lehtitiedot kertoivat patsaan palautuksesta jo varmana asiana, kunnes valtuusto kiisti päättäneensä mitään sellaista. Kesällä 2015 asialla oli Venäjän kommunistipuolue, joka ehti kerätä 150 000 nimeä asiaa puoltavaan adressiin. Tämäkin hanke tyssäsi syystä tai toisesta alkuunsa.

Nykyhanke sai alkunsa joulukuussa, kun Venäjän upseerit -niminen järjestö teki patsaan palauttamisesta aloitteen liittovaltion syyttäjänvirastolle. Moskovan yhteiskuntakamari innostui ja laati ehdotuksen, jossa Rauta-Feliksin kanssa kilpailivat Aleksanteri Nevskin lisäksi Moskovan sankariruhtinas Iivana Suuri ja KGB:n pitkäaikainen johtaja Juri Andropov.

Iivana ja Andropov putosivat ehdokaslistalta kamarin käsittelyssä. Jäljellä ovat siten Rauta-Feliks ja pyhä Aleksanteri Nevalainen, jolla nimellä Aleksanteri Nevski tunnetaan Suomen ortodoksisessa kirkossa. Novgorodin ruhtinas Nevski löi ruotsalaiset hämäläisineen ja varsinaissuomalaisineen päivineen Nevan taistelussa vuonna 1240 ja kaksi vuotta myöhemmin saksalaisetkin Peipsijärven jäällä.

Aleksanteri Nevski äänestettiin merkittävimmäksi venäläiseksi kautta aikojen televisiokanava Rossijan äänestyksessä vuonna 2008. Tsaari Nikolai II jäi toiseksi ja Josif Stalin kolmanneksi.

Tämä antaa osviittaa käsillä olevan nettiäänestyksen lopputuloksesta. Nevski on Kremlin yhden miehen vaalilautakunnan ilmeinen suosikkihahmo, jonka tehtävä on nitistää tavalla tai toisella sopimattomat kilpailijat virallisissa tuloksissa. Sitä paitsi Putinin idoli on tiettävästi Andropov, ei Dzeržinski.

Oppositiomielisten tarkkailijoiden happamien kommenttien mukaan koko patsaspuuhan tarkoituksena on viedä huomiota pois muista ikävistä puheenaiheista, kuten Aleksei Navalnyin vankilatuomiosta.