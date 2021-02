Pahentuneesta epidemia­tilanteesta kärsivä Tšekki on pyytänyt lisärokotteita EU-mailta, EU-johtajat keskustelevat korona­toimista tänään

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan ainakin Ranska on luvannut lisärokotteita Tšekkeihin.

Bryssel

Tšekki pyytää muilta EU-mailta apua vakavan tautitilanteen selättämiseksi. Taudin ilmaantuvuusluku kahden viime viikon aikana on maassa yli 1 200 kymmentätuhatta ihmistä kohti. Luku on EU-maiden suurin.

Tšekin pääministeri Andrej Babiš aikoo vedota EU-maihin torstaina illalla EU-johtajien huippukokouksessa. Uutistoimisto CTK:lle puhuneen Babišsin mukaan Ranska on jo luvannut toimittaa maahan 100 000 Biontech Pfizerin rokotetta maaliskuun puoliväliin mennessä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Rokotustilastojen mukaan Tšekki on edennyt hitaasti. 10,7 miljoonan kansalaisen Tšekki on rokottanut 600 000 annosta. 226 000 ihmistä on saanut toisen rokotteen.

Tšekeissä rokotteen on saanut 3,5 prosenttia väestöstä. Suomessa rokoteannoksia on annettu lähes 320 000 ja niillä on rokotettu 5,8 prosenttia väestöstä.

Asiaa tuntevan EU-lähteen mukaan EU-johtajille jaettu taustatieto kertoo, että Suomi on rokotustahdillaan EU-maiden keskitasoa tai hieman sen yläpuolella. EU-maista kovaa tahtia pitänyt Tanska on rokottanut kuusi prosenttia väestöstään.

Rokotustilastojen vertailu ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä tilastot päivittyvät hitaasti. Lisäksi osa maista, kuten Tanska, on päättänyt pidentää ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen välistä aikaa. Näin se pystyy rokottamaan nopeammin suuremman määrän väestöä.

Torstain kokouspäivänä EU-johtajat keskittyvät koronatoimiin eri puolilla Eurooppaa. Aiheena ovat koronarokotteiden saatavuuden lisäksi rajoitustoimet.

Videokokoukseen osallistuu Suomen pääministeri Sanna Marin (sd).

Alustavien päätelmien mukaan johtajat kiirehtivät rokotteiden hyväksymistä, tuotantoa ja jakamista. Päätelmissä johtajat tukevat komissiota, jotta rokotteisiin tarvittavia raaka-aineita ja rokotusmateriaalia saataisiin mahdollisimman nopeasti. Johtajat myös tukevat komissiota aikeessa etsiä yhteistyökumppaneita EU:n sisällä rokotteiden valmistamiseen.

EU-maat ja komissio ovat olleet erityisen tyytymättömiä Astra Zenecan rokotetoimituslupauksiin. EU-lähteen mukaan yritys on ollut ”ylioptimistinen” tuotantolupauksissaan.

Alustavien kokouspäätelmien mukaan johtajat vaativat rokoteyrityksiltä lisää ennustettavuutta rokotetuotannossaan. Yritysten on kunnioitettava sopimuksessa sovittuja tuotantoaikarajoja, päätelmissä todetaan.

Uutistoimisto Reuters uutisoi alkuviikosta, että Astra Zeneca pystyisi toimittamaan vain puolet luvatusta 180 miljoonasta rokoteannoksesta huhti–kesäkuussa.

Torstaina eurooppalaisen lääketeollisuuden etujärjestön johtaja Richard Bergström kuitenkin kertoi, että Astra Zeneca pystyisi toimittamaan 150 miljoonaa rokotetta.

”Se on silti sopimusta vähemmän. Emme ole täysin tyytyväisiä, mutta he yrittävät löytää uusia tuotantoväyliä ja se on mielestämme hyvä”, Bergström sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Useat EU-maat ovat olleet huolissaan rokotteiden epävirallisista välityspalveluista, jotka ovat tarjonneet niille koronavirusrokotteita. Tarjolla on ollut 900 miljoonaa rokoteannosta 12,7 miljardin hintaan, EU:n korruptiontorjuntavirasto OLAF kertoi torstaina.

Virasto on aloittanut tutkinnan rokotemyynnistä. Lääkeyhtiöiden mukaan ne myyvät rokotteita vain valtiotoimijoille.

EU-johtajat keskustelevat kokouksessaan myös rajatoimista. Suomi sai yhdessä viiden muun EU-maan kanssa komission kirjeen, jossa se moittii maita ylimitoitetuista rajarajoituksista ja vapaan liikkuvuuden sekä sisämarkkinoiden toiminnan vaikeuttamisesta.

Lue lisää: Komissio lähetti Suomelle moitekirjeen tiukoista rajatoimista – Ministeri Tuppurainen: ei ihanteellista, mutta tarpeellista