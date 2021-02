Ihmisillä on nyt etätöissä paremmin aikaa myös toipua leikkauksista, kertovat kirurgit.

Kuten lukuisat muutkin yhdysvaltalaiset, on kiinteistönvälittäjä Hudson Young, 52, muuttanut ulkonäköään kauneusleikkauksella.

Helmikuussa Young vieraili washingtonilaisen klinikan tarkastuksessa. Hänelle tehtiin syksyllä muun muassa osittainen kasvojenkohotus ja korjauksia silmäluomiin.

Syy Youngin leikkaukseen oli hänen mukaansa sama kuin monilla muillakin kauneuskirurgin käsittelyyn päätyneillä: koronaviruksen aiheuttamat etätyöt ja internet-puheluissa syntyneet ulkonäköpaineet.

”On uutta, että joutuu katsomaan itseään [verkkopuhelussa] pari tuntia päivässä. Valaistus ja hyvät kuvakulmatkaan eivät aina auta”, Young selitti uutistoimisto AFP:n haastattelussa maanantaina.

Young oli jo aiemmin ottanut ihoa tasoittavia Botox-pistoksia, mutta lokakuussa tehty leikkaus oli hänelle ensimmäinen laatuaan.

”Kun Zoomissa näkee itsensä ensimmäisen kerran, tulee mieleen, että ”Hui sentään!” Young kertoo.

”Olemme ehdottomasti nähneet Zoom-kokouksiin liittyvien operaatioiden kasvaneen”, arvioi myös Youngia hoitanut kirurgi Michael Somenek.

Kirurgien ja asiakkaiden väliset neuvottelutapaamiset leikkauksista ovat kasvaneet Yhdysvalloissa 64 prosenttia sitten koronapandemian alkamisen, kertoo AFP viitaten Yhdysvaltain kauneuskirurgien yhdistyksen keräämiin tietoihin.

Suosituimpia toimenpiteitä ovat yhdistyksen mukaan Botox-pistokset, täyteaineiden laittaminen ihon alle, rintaleikkaukset sekä rasvaimu.

Niin ikään Washingtonissa työskentelevä kirurgi Catherine Hannan on myös huomannut ilmiön vastaanotollaan. Hänen mukaansa taustalla on ulkonäköpaineiden lisäksi se, että ihmisillä on etätöissä paremmin aikaa toipua leikkauksista.

”Erityisesti kaksi ryhmää on lähestynyt minua tänä aikana. Olen nähnyt nuorempia, 20-vuotiaita, jotka eivät aiemmin ole uskaltaneet pyytää vapaata töistä”, Hannan kertoo.

”Sitten ovat äidit, joiden elämä lasten kanssa on ollut hektistä. Ja kun lapsen ovat etäkoulussa, on puolisokin joskus kotona.”

Hannan mukaan hän nähnyt pandemian aiheuttaneen ihmisille huoliryppyjä.

Leikkauksista voi olla apua myös psykologisesti, Hannan huomauttaa. ”Potilaat voivat kertoa, että ’en voi matkustaa, en voi nähdä perhettäni. Tämä on jotain, jolla saan lisää itsevarmuutta.’”