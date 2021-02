Haavisto matkusti Etiopiaan EU:n edustajana tutustumaan Tigrayn tilanteeseen aiemmin tässä kuussa.

Tilanne Etiopian Tigrayssa on lähtenyt käsistä, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto.

”Tilanne ei ole kenenkään hallinnassa, ei myöskään hallituksen”, Haavisto kuvaili HS:lle torstaina.

Haavisto kävi tutustumassa konfliktin keskelle ajautuneen Tigrayn tilanteeseen EU:n edustajana aiemmin tässä kuussa.

Etiopian hallituksen joukot hyökkäsivät marraskuussa Tigrayn maakunnassa valtaa pitäneen TPLF-puolueen joukkoja vastaan. Taistelut jatkuvat yhä, vaikka Etiopian hallitus julisti konfliktin päättyneeksi marraskuun lopussa.

Ennen Etiopian hallinnon tapaamista pääkaupunki Addis Abebassa Haavisto vieraili Sudanissa Um Rakuban pakolaisleirillä, jonne on saapunut Tigraysta 20 000 pakolaista. Yhteensä Sudaniin on tullut jo noin 60 000 etiopialaista.

Paenneiden tarinat ovat pysäyttäviä.

”He ovat nähneet kotikylissään silmitöntä väkivaltaa ja siviilien pahoinpitelyä. Rajalla vähintäänkin puolisotilaalliset joukot estävät ihmisiä pakenemasta maasta”, Haavisto kuvailee.

”Tällaisilla eväillä menin Addis Abebaan”

Pääkaupungissa Etiopian hallinnolla oli Haavistolle kerrottavana varsin erilainen kuva tilanteesta. Heidän mukaansa konflikti on jo virallisesti ohi.

Hallinto ei myöskään myönnä naapurimaa Eritrean joukkojen osallistuneen taisteluihin Tigrayssa, vaikka eritrealaissotilaista ja heidän ryöstelystään ovat raportoineet niin siviilit kuin kansainväliset tarkkailijatkin. Eritrea on konfliktissa Etiopian hallituksen puolella.

Raportoidessaan myöhemmin matkastaan EU-maiden ulkoministerikollegoilleen Brysselissä Haavisto joutui toteamaan, ettei Etiopian hallitus suostunut antamaan Tigrayn tilanteesta selvää kuvaa.

Miksi hallitus sitten haluaa peitellä ongelmia?

Haaviston mukaan Etiopian johdon voi olla vaikea perustella eskaloitunutta väkivaltaa – hehän virallisesti vain palauttivat järjestystä Tigrayssa. Pääministeri Abiy Ahmed julisti marraskuun lopussa kapinalliset kukistetuiksi ja vakuutti samalla, ettei siviiliuhreja ollut tullut yhtään.

Mutta nyt konflikti on kestänyt kolme kuukautta.

”Taistelut jatkuvat, vaikka hallitus ei haluaisi myöntää sitä. He elävät toiveessa, että tilanne ratkeaa pian.”

Sillä välin siviilien tilanne on luisumassa nopeasti yhä synkempään suuntaan.

Avustusjärjestöjen työntekijöiden mukaan Sudanin rajan yli on alkanut ilmestyä paitsi tulijoita, jotka ovat selvästi kärsineet nälkää, myös yksinäisiä lapsia. Se on yleensä merkki siitä, että vanhemmat on vangittu tai tapettu, Haavisto sanoo.

Sekä Etiopian että Eritrean hallitukset katsovat, että kyse on alueen sisäisistä asioista, joihin ulkopuolisten ei tule puuttua.

Haaviston mukaan EU yrittää kuitenkin painostaa molempien maiden hallintoa ottamaan vastuun Tigrayn siviiliväestön tilanteesta. EU on muun muassa lykännyt maksuja Etiopiaan kymmenien miljoonien eurojen edestä.

YK:n mukaan suurin osa Tigrayn väestöstä, noin 4,5 miljoonaa ihmistä, tarvitsee pikaisesti humanitaarista apua selviytyäkseen.

Nyt sitä ei saada perille.

Etiopian hallitus antaa avustusjärjestöjen edetä hallituksen joukkojen mukana heidän hallitsemiinsa kaupunkeihin ja suurille teille, mutta pääsyä Tigrayn muihin osiin ei ole edes pyritty järjestämään.

Haavisto tapasi Addis Abebassa avustusjärjestöjä, jotka arvioivat, että suurin osa siviileistä on juuri niillä alueilla, joille apua ei nyt saada. Kyyninen päätelmä olisi, että hallitus käyttää ruoan loppumista välineenä kapinoivan alueen siviilien painostamiseen.

Haaviston mielestä tällainen tilanne voi eskaloitua milloin tahansa.

”Silloin kun ei päästä jollekin alueelle, pitää ajatella pahimman skenaarion mukaan.”

Jos apua ei saada perille, ihmisten on käytännössä pakko yrittää paeta, ja käsillä voi olla suurikin pakolaiskriisi, Haavisto varoittaa. Naapurimaa Sudan ei selviytyisi sellaisesta yksin.

”Tulijoiden määrästä Sudanin leireillä näkee, että ihmiset pakenevat jo.”