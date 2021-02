Suomalaistenkin maksamat elpymisrahat tekevät Italiasta ensi kertaa EU-rahojen nettosaajan. Tilaisuuteen tarttuu Mario ”Super-Mario” Draghi.

Firenze

Rooman keväässä maaliskuussa 1957 allekirjoitettiin sopimus, jonka seuraukset sähköistävät päivänpolitiikkaa Suomessa kevättalvella 2021.

Rooman sopimus loi Euroopan talousyhteisön. Isäntämaan Italian lisäksi sen allekirjoittivat Hollanti, Belgia, Luxemburg, Länsi-Saksa ja Ranska. Sen pohjalle perustettiin vuonna 1992 Euroopan unioni.

Nyt, 64 vuotta myöhemmin, Italialla on mahdollisuus päästä ensimmäistä kertaa pitkän EU-historiansa aikana nettosaajan rooliin.

Italia on toistaiseksi aina ollut Euroopan rakentajan ja investoijan roolissa. Se on maksanut EU:lle enemmän kuin on unionilta saanut.

Mahdollisuuden nimi on EU:n elpymisrahasto. Koronaviruksen pahoin kurittama Italia on suurin edunsaaja noin 209 miljardin osuudella.

Sama rahasto on noussut yhdeksi kiihkeimmistä keskustelunaiheista Suomen politiikassa: mikä on Suomen vastuu, ja kuinka paljon hyötyä Euroopan elvyttämisellä saavutetaan?

Italia ei omalta osaltaan jätä mitään sattuman varaan. Elvytysrahojen kotiin tuomiseksi se pelaa parhaan mahdollisen korttinsa: Super-Mariona tunnetun Euroopan keskuspankin entisen pääjohtajan, Mario Draghin.

Draghi vannoi virkavalansa Italian pääministerinä toissa viikonloppuna. Hänen hallitustaan tukevat Italian parlamentin kaikki puolueet – pois lukien fasismin perintöä jatkava Italian veljet.

23 ministerin hallituksessa on paikkansa keskustaoikeistolle ja keskustavasemmistolle sekä populistisille Viiden tähden liikkeelle ja Legalle. Tärkeimmät kahdeksan salkkua ovat kuitenkin Draghin valitsemien teknokraattien käsissä.

Draghin hallitus tarkoittaa loppua Italian populistiselle ja nationalistiselle aikakaudelle, joka alkoi vuoden 2018 parlamenttivaaleissa, arvioi valtiotieteiden professorin Oreste Massari roomalaisesta Sapienzan yliopistosta.

”Euroopan unioniin, yhteisvaluuttaan, poliittiseen eliittiin ja instituutioihin vihamielisesti suhtautuneet Viiden tähden liike ja Lega ottavat nyt käskynsä Draghilta. Mieheltä, joka on noussut kansainväliseen maineeseen euron ja Euroopan unionin yhä syvenevän integraation tinkimättömänä puolestapuhujana”, Massari sanoo.

Hallituskelpoisuus vaati Viiden tähden liikkeeltä ja Legalta uhrauksia. Draghi sivuutti muukalaisvihamielisyydestään tunnetun Legan johtajan Matteo Salvinin ja nosti talouskehitysministerikseen puolueen liberaalimpaa linjaa edustavan Giancarlo Giorgiettin.

Viiden tähden liike on puolestaan erottamassa kaikki 40 edustajaansa, jotka äänestivät Draghin hallituksen luottamusta vastaan parlamentissa.

Draghin hallituksella on niin laaja pohja, että se ei ole riippuvainen yhdenkään yksittäisen puolueen tuesta.

Italian ainutkertainen mahdollisuus on ymmärretty Italiassa niin kaduilla kuin palatseissa. Draghin valinta pääministeriksi saa osakseen innostuneen vastaanoton.

Tiziana De Filippis­

HS pysäytti kadulla Firenzessä biotalouden tutkijan Tiziana De Filippisin, joka tiivisti tunnelman.

”Italialle tarjotaan nyt mahdollisuutta tärkeisiin uudistuksiin ja reformistisen politiikan harjoittamiseen. Tässä tehtävässä Draghi on mies paikallaan, ja hän on tae siitä, että Italia tekee parhaansa potentiaalinsa lunastamiseksi.”

Tapahtumajärjestäjä Irene Borsotti on samoilla linjoilla.

Irene Borsotti­

”Haluan antaa tunnustusta väistyvälle pääministerille Giuseppe Contelle, joka on hoitanut tonttiaan pandemiapääministerinä varsin mallikkaasti. Mutta kun puhutaan tulevista vuosista ja siis EU:n elpymisrahastosta, on selvää, ettei Italiasta löydy toista Draghin veroista”, Borsotti sanoo.

”Kun Draghi puhuu, häntä kuunnellaan. Hänen kontaktiverkostonsa ja Eurooppa-osaamisensa on ensiluokkaista.”

Bolognan yliopiston politiikanprofessori Piero Ignazi näkee tilanteessa mahdollisuuden myös Italian kansainvälisen aseman vahvistumiseen. Donald Trumpin väistyttyä kansainvälinen politiikka näyttää erilaiselta kuin vielä hetki sitten.

”Yhdysvallat on palannut Atlantti-yhteistyöhön sekä Pariisin ilmastosopimukseen ja etsii Euroopasta vahvoja liittolaisia. Angela Merkelin huikea valtakausi Saksan ja Euroopan johtajana päättyy syyskuussa. Myös Emmanuel Macronin asemaa testataan Ranskassa vuoden 2022 presidentinvaaleissa. Draghin johtamalla vakavasti otettavalla Italialla on mahdollisuus vaikuttaa”, professori Ignazi sanoo.

Panokset ovat kovat. Sama asetelma, joka mahdollistaa Italian kansallisen ja kansainvälisen arvonnousun, pitää sisällään myös suuren fiaskon ainekset.

Euroopan keskuspankin pääjohtajana eurokriisin ajan euroaluetta luotsannut ja yhteisvaluutan takuumiehenä toiminut Draghi on Euroopan yhä syvemmän integraation ja yhteisen budjetin puolestapuhuja. Nyt jaossa olevan EU:n elpymispaketin varoista yli puolet annetaan jäsenmaille vastikkeettomina avustuksina lainojen sijasta.

Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun EU ottaa näin suuressa miittakaavassa lainaa markkinoilta ja jakaa sitä jäsenmaille avustuksina. Jotkut näkevät tämän askeleena kohti liittovaltiota, jolla olisi yhteinen talouspolitiikka ja kassa tuon politiikan toteuttamiseksi.

Jos Draghin johtama Italia haaskaa mahdollisuutensa ja epäonnistuu elpymispaketin edellyttämien uudistusten tekemisessä, se on naula niiden arkkuun, jotka ajavat Euroopan unionin syvempää integraatiota.

”Kello käy, ja alku on tärkeä”, sanoo politiikan professori Ignazi.

Italian hallitukset ovat tunnetusti lyhytikäisiä, ja Draghin hallituksen kannalta suurin kysymysmerkki tällä hetkellä on presidentinvaali noin vuoden päästä. Väistyvän presidentin Sergio Mattarellan paikalla kun nähtäisiin mieluiten kukas muu kuin puoluerajojen ylittävää arvostusta nauttiva Super-Mario.

”Jos Italia aikoo käyttää ainutlaatuisen mahdollisuutensa, Draghin tulee vuoden aikana hakea elpymisvälineen rahat ja rakentaa kelvollinen muotti rahojen käyttämiseksi tulevina vuosina. Jos hän onnistuisi tässä tehtävässä, tasavallan presidenttinä hän voisi käytännössä taata valitun linjan ja reformien läpiviemistä”, Massari summaa.