Portugalilaisten nuorten poikkeuksellinen ilmastokanne pääsi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen nopeutettuun käsittelyyn. Ainakin osa vastaajan penkille joutuneista hallituksista on yrittänyt jarruttaa valitusta.

HS haastatteli vuonna 2018 kanteeseen rahaa keränneitä portugalilaissisaruksia Martimia, Cláudiaa ja Marianaa. Kuvassa he seisoivat palaneen Leirian metsän keskellä.­

Suomen hallitus valmistelee parhaillaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n vaatimaa vastausta nuorten nostamaan, poikkeukselliseen ilmastokanteeseen.

”Valituksella on huomattavaa ennakkotapausarvoa, joten näemme tärkeänä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tutkii sen”, yksikönpäällikkö Krista Oinonen ulkoministeriöstä kertoo.

Kanteen takana ovat kuusi 8-21-vuotiasta portugalilaista lasta ja nuorta. He ovat nostaneet kanteen 33 eurooppalaista valtiota vastaan Pariisin ilmastosopimuksen laiminlyönnistä.

Nuorten mielestä hallitukset eivät ole leikanneet kasvihuonepäästöjä riittävän nopeasti, jotta ilmaston lämpenemisen 1,5 asteen yläraja ei rikkoutuisi. Vitkastelu uhkaa heidän terveyttään ja tulevaisuuttaan, nuoret syyttävät.

HS tapasi kantajiin kuuluvat sisarukset Cláudia, Martim ja Mariana Agostinhon heidän kotonaan kolme vuotta sitten.

Portugalissa oli raivonnut edeltävänä kesänä ja syksynä valtaisia metsäpaloja myös heidän kotiseudullaan. Tuhoista ja kuolinuhreista järkyttyneet nuoret päättivät tuolloin perheidensä ja asianajajien tuella vaatia Euroopan valtioiden ilmastoteoista näyttöä.

EIT antoi tapaukselle prioriteettiaseman eli otti sen käsittelyyn kiireellisenä viime marraskuussa. Samalla tuomioistuin määräsi hallitukset vastaamaan portugalilaisnuorten valitukseen.

Nuoria edustava, kansainvälisten asianajajien järjestö Glan (The Global Legal Action Network) kertoo, että vastaajamaiden hallitukset ovat kuitenkin koettaneet kumota kanteelle suodun prioriteettiaseman.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin hylkäsi hallitusten yrityksen jarruttaa nopeutettua käsittelyä, Glan kertoi perjantaina aamuyöllä Suomen aikaa julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Hallitukset perustelivat Glanin mukaan vetoomustaan sillä, että ”nuorten henki ei ole välittömässä vaarassa”. Hallitukset eivät myöskään Glanin mukaan halunneet esitellä ilmastopolitiikkaansa syvemmin. Sen sijaan ne pyysivät lupaa esittää vastineissaan pelkästään, ettei kanteella ole pohjaa oikeuden tutkittavaksi asti.

”Tuomioistuin hylkäsi hakemuksen”, Glan tiedottaa.

Vain osa vastaajavaltioista pyysi valituksen prioriteettiaseman poistamista, Suomen ulkoministeriö kertoo. Suomi ei ollut näiden hallitusten joukossa, ulkoministeriön Oinonen vahvistaa.

Vastaajavaltiot ovat saaneet omasta hakemuksestaan lisäaikaa vastineilleen 27. toukokuuta asti.

Kun EIT on käynyt vastineet läpi, ratkeaa, ottaako se tapauksen myös tutkittavaksi.

Suomen valmisteleman vastineen sisältö on lain mukaan toistaiseksi salainen, Oinonen kertoo.

”Emme valitettavasti voi kommentoida tapausta tarkemmin sen ollessa vireillä”, Oinonen kommentoi sähköpostitse.

Hän johtaa ulkoministeriön ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikköä. Sille kuuluu esimerkiksi EIT:n vastineiden kirjoittaminen hallituksen antaman aineiston pohjalta.

Oinonen toteaa portugalilaisnuorten kanteen olevan merkittävä.

”Valitus on tosiaankin historiallinen, sillä se on ensimmäinen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltävänä oleva ilmastonmuutosta koskeva valitus.”

Portugalilaisnuorten ajama valitus on jo saavuttanut esimerkiksi nuoriso- ja ympäristöjärjestöiden tukea eri maissa. Eurooppalaiset oikeusoppineet seuraavat tapausta, sillä he pitävät kannetta ennakkoon uraauurtavana ja monin tavoin yllättävänäkin.

Myös Suomen Ihmisoikeuskeskus työstää eurooppalaisten kumppaniensa kanssa yhteistä lausuntoa EIT:lle.

”Tapaus on järistyttävä: Tämä on ensimmäinen suoraan ilmastokriisiin liittyvä tapaus, siinä ei ole yhtä nimettyä uhria, se koskee monia maita ja kohdistuu tulevaisuuteen. Ytimessä on, että elinolosuhteet eivät tulevaisuudessa ole riittävän hyvät näille lapsille ja nykynuorille”, Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Leena Leikas luonnehtii HS:lle.

Yleensä tuomioistuin hyväksyy käsittelyyn vain viitisen prosenttia hakemuksista ja osapuolina ovat valittaja yhtä valtiota vastaan. Valitukset ovat myös ensin käyneet läpi kansalliset tuomioistuimet asteittain. Nuorten ilmastokanne pääsi suoraan Euroopan neuvoston yhteydessä toimivaan tuomioistuimeen kansallisten oikeusasteiden ohi.

”Arvelen, että EIT haluaa tutkia maailmanlaajuisesti tärkeän ja uuden asian. Tuomioistuimen ja ihmisoikeussopimuksen tulkinnan täytyy kehittyä ja sillä on velvollisuus elää ajassa.”

Oikeudellisia haasteita hänen mielestään tosin on. Kanteen painoarvoa puolestaan lisää kantajien ikä.

”Lasten tekemiä kanteluita ja valituksia on kaikissa oikeuselimissä yleensä hyvin vähän. YK:n lapsen oikeuksien sopimus kuitenkin edellyttää, että lapsilla pitää olla mahdollisuus tulla kuulluksi.”

Leikas toteaa, että ilmastonmuutos on nouseva ihmisoikeuskysymys.

”Sillä ei ole pitkää perinnettä kuten vapaudenriistolla tai kidutuksella niin, että aihetta olisi vuosikymmeniä tutkittu.”

Asiantuntemusta ei siksi ole paljoa esimerkiksi Suomessa.

Leikas on myös Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkoston ENNHRI:n oikeudellisen työryhmän puheenjohtaja.

Työryhmä on kerännyt tietoa jäsenmaiden kansallisista ilmastositoumuksista ja niiden toteutumisesta. Tiedot kootaan EIT:lle tehtävään lausuntoon. Sen tavoitteena on tuoda nuorten valituksen käsittelyä helpottavaa lisävalaistusta esimerkiksi lakien kehittymisestä eri maissa.