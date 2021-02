Järjestö on puhuttanut silminnäkijöitä ja tutkinut satelliittikuvia marraskuussa 2020 Axumin kaupungissa tapahtuneesta joukkomurhasta. Sotarikoksen uhreja on ainakin 240.

Kansainvälisen Punaisen ristin työntekijät ja vapaaehtoiset jakoivat tarvikkeita lähetettäväksi Etiopian Tigrayyn. Kuva on otettu 6. tammikuuta.­

Eritrean armeijan sotilaat surmasivat viime vuonna satoja ihmisiä Etiopian ja Eritrean rajavyöhykkeellä Tigrayssa, kertovat uutistoimistot ja ihmisoikeusjärjestö Amnesty.

Järjestö on puhuttanut silminnäkijöitä ja tutkinut satelliittikuvia marraskuussa 2020 Axumin kaupungissa tapahtuneesta joukkomurhasta. Amnestyn mukaan heillä on vankkoja todisteita siitä, että Eritrean joukot surmasivat siviilejä. Siviilien silmitön surmaaminen on sotarikos.

Etiopian että Eritrean hallitukset ovat molemmat kieltäytyneet myöntämästä sitä, että Eritrean joukot ovat osallistuneet taisteluihin Tigrayssa, vaikka eritrealaissotilaista ja heidän ryöstelystään ovat raportoineet niin siviilit kuin kansainväliset tarkkailijatkin. Eritrea on konfliktissa Etiopian hallituksen puolella.

Etiopian ja Eritrean konfliktissa on kyse sotavoimien pyrkimyksistä kukistaa Tigraysta käynnistynyt kapinaliike Tigray People’s Liberation Front eli TPLF.

Etiopialaisia pakolaisia Sudanin Gedarefissa sijaitsevalla Um Raquban pakolaisleirillä 18. helmikuuta.­

Amnesty puhutti 41 todistajaa, joilla on tietoa Etiopian ja Eritrean joukkojen yhteisoperaatiosta Axumissa marraskuussa 2020. Yhdeksän päivää kestäneissä taisteluissa Eritrean sotilaat osallistuivat siviilien summittaiseen tappamiseen ja siviilien omaisuuden ryöstelyyn, todistajat kertoivat.

Eritrean sotilaat oli helppoa tunnistaa autojen ja heidän puhumansa kielen perusteella. Lisäksi Eritrean sotilaat kertoivat avoimesti olevansa Eritrean sotilaita.

Eräs 22-vuotias todistaja kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että oli halunnut viedä ruokaa sotilaille, jotka olivat todistajan mukaan nuoria ja osasivat hädin tuskin sotia. Todistajan mukaan Eritrean sotilaat saapuivat kaupunkiin ja ryhtyivät yksinkertaisesti tappamaan ihmisiä sattumanvaraisesti. Aseettomat siviilit juoksivat karkuun, kun sotilaat ampuivat heitä.

Amnesty onnistui keräämään yli 240 uhrin nimet, mutta painotti ettei pysty varmistamaan todellista uhrilukua. Uhreja on todennäköisesti enemmän, sillä raportin mukaan asukkaat kertoivat haudanneensa useita satoja.

Amnesty vaatii, että YK ryhtyisi tutkimaan Axumin marraskuisia tapahtumia. Lisäksi Amnesty vaatii, että Etiopian hallitus hyväksyisi humanitaarisen avun viemisen Tigrayhin. YK:n mukaan suurin osa Tigrayn väestöstä, noin 4,5 miljoonaa ihmistä, tarvitsee pikaisesti humanitaarista apua selviytyäkseen.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kävi tutustumassa Tigrayn tilanteeseen EU:n tilanteeseen aiemmin helmikuussa.

”Tilanne ei ole kenenkään hallinnassa, ei myöskään hallituksen”, Haavisto kuvaili HS:lle torstaina.