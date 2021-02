Torstaina Hollannin parlamentti määritteli Xinjiangin vainon kansanmurhaksi jo kolmantena valtiona. Onko tilanne jo niin paha?

Moni nielaisi, kun Yhdysvallat tammikuussa määritteli Xinjiangin uiguurivainot kansanmurhaksi. Tiedetään, että Kiinan länsiosissa Xinjiangissa ainakin miljoona ihmistä on viety keskitysleireille.

Mutta että kansanmurha?

Yhdysvallat sai pian seuraa. Tällä viikolla ensin Kanadan ja sitten Hollannin parlamentti määritteli Xinjiangin vainon kansanmurhaksi.

Onko tilanne Xinjiangissa jo niin paha? Vai onko vainon määritteleminen kansanmurhaksi poliittista ja pahasti liioiteltua?

Mielikuvissa kansanmurha liittyy natseihin ja tuhoamisleireihin.

Mutta mielikuvat pitää panna nyt syrjään. Kansanmurhassa olennaista on tarkoitus tuhota kansanryhmä kokonaan tai osittain.

Näin määriteltiin YK:n yleissopimuksessa vuonna 1948. Itse sana genocide oli luotu vasta muutamaa vuotta aiemmin. Sen keksi puolanjuutalainen Raphael Lemkin.

YK:n määritelmässä luetellaan viisi ehtoa, joista minkä tahansa täyttyminen voi merkitä kansanmurhaa. Tappaminen on toki niistä yksi.

Mutta ehtoja ovat myös ”vaikean ruumiillisen tai henkisen vamman aiheuttaminen ryhmän jäsenille”. Sitä voi olla myös ”ryhmän elinehtojen tahallinen huonontaminen tarkoituksella aikaansaada sen fyysillinen hävittäminen joko kokonaan tai osittain”.

Neljäs kohta kertoo syntyvyyden tarkoituksellisesta alentamisesta.

Kansanmurha voi siis toteutua ilman tappamista – suomen lakikielessä käytetäänkin sinänsä kömpelöä termiä joukkotuhonta.

Sopimus kansanmurhien estämiseksi hyväksyttiin joulukuussa 1948, ja se astui voimaan tammikuussa 1951. Ensimmäinen kanne toimitettiin Pariisiin vielä saman vuoden joulukuussa.

Siinä kansanmurhasta syytettiin Yhdysvaltoja.

Kanne oli laadittu huolella. 237-sivuisen kanteen otsikko oli We Charge Genocide, ja siinä syytettiin Yhdysvaltain hallitusta mustien kansanmurhasta.

Kanteen takana oli mustien kansalaisoikeusliikkeen veteraaneja. Legendaarisin nimi oli W. E. B. Du Bois (1868–1963), joka oli edistänyt mustien asiaa 1900-luvun alusta asti.

Kanteen pääargumentti oli yksinkertainen: Yhdysvaltain hallitus ei estänyt mustien surmaamista ja osallistui siihen myös itse. ”Aikoinaan lynkkausväline oli köysi. Nyt se on poliisin luoti. – – Esitämme todisteita, jotka osoittavat mustien tappamisen muodostuneen Yhdysvalloissa toimintatapaohjeeksi”, kanteessa kirjoitettiin.

Kanne esitteli 152 tapausta, jossa poliisi tai väkijoukot poliisin estämättä olivat surmanneet osattomia mustia Yhdysvalloissa. Yhdysvaltoja syytettiin myös tarkoituksellisesta elinolojen huonontamisesta, joka sai aikaan mustien ennenaikaisia kuolemia.

Näyttelijä ja laulaja Paul Robeson toimitti kannekirjelmän YK:n edustajalle New Yorkissa ja William L. Patterson Pariisissa joulukuussa 1951. Kanteella ei ollut mitään mahdollisuuksia, ja tekijät tiesivät sen.

YK ei kirjannut asiakirjaa virallisesti vastaanotetuksi, eikä sitä koskaan käsitelty. Kansalaisoikeusliike oli vahvistumassa, mutta vielä nopeammin vahvistuivat kommunistivainot.

Suuri osa allekirjoittajista oli tulipunaisia kommunisteja. Neuvostoliitto myönsi Robesonille Stalin-palkinnon vuonna 1952, ja seuraavana vuonna Robeson sävelsi kiistattoman kansanmurhaajan Josif Stalinin kuoleman jälkeen laulun To You, My Dear Comrade.

Edes vaikutusvaltaisin mustien kansalaisoikeusjärjestö NAACP, jota Du Bois oli ollut perustamassa 1901, ei tukenut kannetta.

Se ei tarkoita, ettei kanteella olisi ollut perusteita tulla käsitellyksi kansanmurhana. Ironista on, että nyt Yhdysvallat on palannut vuoden 1948 sopimuksen alkuperäiseen määritelmään.