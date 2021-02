Tutkinnat etenevät nopeasti, kertoi apulaisoikeusministeri John Carlin.

Yli 300:aa ihmistä syytetään osallisuudesta kongressitalon hyökkäykseen, ja ainakin 280 ihmistä on pidätettynä, kertoi apulaisoikeusministeri John Carlin perjantaina.

Carlinin mukaan tutkinnat etenevät nyt nopeasti.

”Syylliset on saatettava vastuuseen, ja niin heille tulee käymään”, Carlin totesi medialle.

Uutiskanava CBS:n mukaan epäillyt ovat kotoisin 42 eri osavaltiosta. Ainakin 33 epäiltyä liittyy äärioikeistoryhmiin, kuten Proud Boysiin. Suurin osa epäillyistä on miehiä, mutta joukossa on myös kolmisenkymmentä naista.

Tammikuun 6. päivän hyökkäyksessä kuoli viisi ihmistä ja yli sata ihmistä haavoittui. Mellakoitsijat tunkeutuivat kongressitalolle kesken kongressin istunnon. Edustajat saatiin vietyä pois kokoussalista vain hetkeä ennen kuin hyökkääjät pääsivät saliin.

Hyökkääjät olivat tulleet paikalle osoittamaan mieltään Joe Bidenin voiton vahvistamista vastaan ja Donald Trumpin vaalien voittajaksi julistamisen puolesta.

Torstaina kongressitalon poliisijohtaja Yogananda Pittman kertoi kansanedustajille, että Trumpin kannattajat ovat antaneet ymmärtää, että he haluaisivat räjäyttää kongressitalon. Pittman on huolissaan siitä, että äärioikeisto voisi pyrkiä hyökkäämään kongressiin, kun presidentti Biden on puhumassa rakennuksessa.

Keskusrikospoliisi FBI:n edustajan mukaan he seuraavat tarkasti yksilöitä, joilla voisi olla aikomus hyökätä.