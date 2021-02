Berliini/Lontoo/Tukholma/Bryssel

Suomessa koronavirusepidemia pahenee ja rajoitukset kiristyvät. Useissa Euroopan maissa suunta on päinvastainen: kuukausia kestäneitä tiukkoja rajoituksia aletaan viimein höllentää.

Esimerkiksi Britanniassa, Saksassa ja Belgiassa ravintolat ja monet kaupat ovat olleet kiinni jo pitkään. Belgiassa kampaamot ovat jo avautuneet, mutta Berliinissä parturointia pitää odottaa ensi viikolle, Lontoossa peräti huhtikuulle.

Siinä missä Suomessa helsinkiläiset ovat matkustaneet talvilomalle mökille tai Lappiin, berliiniläiset ja lontoolaiset ovat joutuneet pysyttelemään tiukasti kotioloissa.

Ruotsissa puolestaan on tällä viikolla kiristetty suosituksia. Huolena on muun muassa hiihtolomakausi, jonka aikana monet ruotsalaiset ovat suunnanneet hiihto- ja laskettelukeskuksiin.

Lapsi viittasi oppitunnilla Gustav-Falken peruskoulussa Berliinissä koulun avauduttua rajoitusten jälkeen 22. helmikuuta.­

Berliinissä jonotetaan parturiaikoja

Berliinissä ihmiset ovat tällä viikolla jonottaneet parturien ja kampaamojen ulkopuolella saadakseen ajanvarauksen ensi viikoksi. Parturit ja kampaajat saavat ensimmäisenä palveluna avata ovensa 1. maaliskuuta sulkeuduttuaan joulukuussa.

Parturien sulku on ottanut Saksassa koville, ja sosiaalisessa mediassa etsitään tietoja pimeästi toimivista partureista ja kampaajista. Yrittäjille luvattujen hyvitysten maksu on takkuillut pahasti.

Ravintolat ovat viimeksi olleet auki lokakuussa. Kotimaanmatkailu on kiellettyä, ja kovan ilmaantuvuuden alueilla on mahdollista kieltää matkustaminen 15:tä kilometriä kauemmas kotikunnasta.

Vähittäiskaupat protestoivat liikkeiden ikkunoihin laitetuilla kylteillä menetyksiään nettikaupalle. Lumen vallattua Saksan moni olisi halunnut ostaa tai vuokrata sukset, mutta kaupat pysyivät kiinni. Nyt kevätkenkiä ei pääse sovittamaan kauppaan.

Käytännössä kaikki palvelut lukuun ottamatta ruokakauppoja ja apteekkeja ovat olleet kaksi kuukautta kiinni.

Sulku alkoi joulun alla, ja sen aikana kouluissa ja päiväkodeissa on ollut vain ”hätähoito”, jota ei ole voitu järjestää kaikille halukkaille. Osassa perheistä alakoululaiset ovat hoitaneet päiväkoti-ikäisiä, kun vanhemmat ovat käyneet töissä.

Saksan peruskouluissa palattiin maanantaina lähiopetukseen vuoro-opetuksena. Puolet ajasta ollaan etäopetuksessa kotona. Päiväkotien kapasiteettia on kasvatettu, mutta kaikki halukkaat eivät vielä saa lapsiaan hoitoon. Kouluissa jokaiselle ryhmälle on oma välituntialueensa. Ensimmäisestä luokasta alkaen kouluissa on voimassa maskipakko.

Saksan höllennyssuunnitelmaan kuuluu, että avautumista voidaan jatkaa, kun seitsemän päivän ilmaantuvuusluku on useiden päivien ajan alle 35. Luku on viikon ajan ollut yli 60 ja noussut pudottuaan koko alkuvuoden.

Saksan strategiaan kuuluu pikatestien käytön voimakas lisääminen, ja niitä odotetaan maaliskuussa ruokakauppoihin ja apteekkeihin.

Englannissa ravintolat, kahvilat ja pubit pantiin kiinni joulun alla. Vain noutoruoka on sallittua. Kuvassa suljettu teehuone Buckinghamissa tiistaina.­

Britannia aikoo juhlia juhannuksena vapaasti

Britanniasta katsottuna Suomessa on eletty koko pandemia-aika suuressa vapaudessa. Englannissa esimerkiksi kaikki sosiaaliset tapaamiset oman perheen ja turvakuplan ulkopuolella ovat olleet kiellettyjä joulukuun 20. päivästä lähtien.

Jopa kaverin tapaaminen puistonpenkillä kahvikupin ääressä on yhä kielletty – puhumattakaan vieraiden kutsumisesta omaan kotiin.

Joulukuussa menivät kiinni ravintolat, kahvilat, pubit, museot, liikuntapaikat, kampaamot ja iso osa kaupoista. Ravintoloiden noutomyynti on sallittua. Yleisötapahtumat kiellettiin jo viime keväänä.

Kotoa on sallittua poistua vain ruokakauppaan tai muille välttämättömille ostoksille, lääkärille ja töihin, jos etätyöt eivät ole mahdollisia. Kerran päivässä voi lähteä myös ulkoilemaan lähialueelle. Matkustaminen oman lähialueen ulkopuolelle on kielletty, koti- tai ulkomaanmatkailusta puhumattakaan.

Maanantaina pääministeri Boris Johnson esitteli alustavan aikataulun sille, kuinka Englanti alkaa pikkuhiljaa höllentää koronarajoituksiaan. Erittäin tiukat rajoitukset ja ripeästi edenneet rokotukset ovat vetäneet tartunnat ja sairaalapotilaiden määrän selvään laskuun.

Britannia oli rokottanut perjantaihin mennessä jo noin 18,7 miljoonaa ihmistä. Kakkosannoksen oli saanut yli 700 000 aikuista. Yhdistyneen kuningaskunnan maat – Englanti, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti – päättävät koronarajoituksista itsenäisesti. Käytännössä kaikki maat ovat parhaillaan tiukkojen rajoitusten piirissä eli niin sanotussa lockdown-tilassa.

Englannissa avataan ensin kaikki koulut: lähiopetus alkaa taas 8. maaliskuuta. Samalla tulevat sallituiksi kahden hengen tapaamiset ulkotiloissa kuten puistoissa. Vanhain- ja muiden hoitokotien asukkaat saavat alkaa ottaa vastaan yhden nimetyn vierailijan.

Huhtikuun 12. päivänä avautuvat kaupat, museot, kuntosalit ja kampaamot sekä ravintoloiden ja pubien ulkoterassit. Toukokuun puolivälistä lähtien sallitaan ravintolatarjoilu sisätiloissa sekä rajoitettu kyläily kotien sisällä. Myös teatterit ja konserttisalit aukeavat, mutta yleisömäärällä on katto.

Ulkomaanmatkoille päästään taas toukokuun jälkipuolella, mikäli tilanne sen sallii. Rajoituksia voidaan kiristää uudelleen, jos tautitilanne pahenee.

Johnson lupailee, että juhannusviikolla päästäisiin eroon viimeisimmistäkin rajoituksista. Silloin saisi taas järjestää konferensseja, festivaaleja ja mahtihäitä.

Matkustaja käytti kasvomaskia Tukholman metrossa tammikuussa.­

Ruotsissa maskisuositusta on laajennettu

Ruotsissa kesän juhlista on epävarmuutta. EU:n rokotehankintojen ongelmat heijastuvat myös Ruotsiin, jossa pohditaan nyt, onnistutaanko tavoitteessa rokottaa koko kansakunta juhannukseen mennessä. Perjantaina kerrottiin, että Ruotsi saa helmikuun loppuun mennessä vain kolmasosan luvatuista rokotteista.

Koko kansalle riittävä määrä rokotteita saapuu viranomaisten mukaan Ruotsiin ennen vuoden puoliväliä, mutta ongelmana on, että siinä tapauksessa massarokotukset pitäisi järjestää hyvin nopealla aikataululla.

Koronatartuntojen määrässä on Ruotsissa hienoista nousua, mutta uusien koronakuolemien määrät ovat laskeneet viime aikoina nopeasti. Pelko herkemmin tarttuvista mutaatioista näkyy kuitenkin suositusten kiristämisenä. Tällä viikolla Ruotsissa on kiristetty ravintoloiden aukioloaikoja ja annettu alueellisia suosituksia muun muassa maskien käytöstä.

Esimerkiksi Tukholmassa maskia suositetaan nyt käytettäväksi julkisessa liikenteessä vuorokauden ympäri ja kaikissa tiloissa, joissa etäisyyden pitäminen muihin on vaikeaa, esimerkiksi työpaikoilla. Tukholman julkisen liikenteen edustajat kuitenkin kertoivat perjantaina, että vain noin viidesosa matkustajista käyttää maskia suositusten kiristymisestä huolimatta.

Maskisuosituksen muutos on myös nostanut keskustelun siitä, mikä Ruotsin kansanterveysviraston ja päättäjien strategia alun perin olikaan. Ruotsi oli pitkään maailman ainoita maita, joissa yleistä maskisuositusta ei ollut voimassa.

Sosiaali- ja terveysministeri Lena Hallengrenia syytettiin tällä viikolla valehtelusta, kun hän sanoi televisiohaastattelussa, että hallituksen ja kansanterveysviraston kanta on pandemian alusta lähtien ollut, että kasvomaskia tulisi käyttää.

Hallengrenin edustaja puolusti ministeriä, joka ei edustajan mukaan puhunut haastattelussa maskisuosituksesta vaan maskeista suojavarusteena.

Maskeja näkyy Tukholman katukuvassa enemmän kuin aiemmin. Plussalle nousseet lämpötilat ovat myös saaneet kaupunkilaiset enenevissä määrin terasseille kahvittelemaan.

Monet ruotsalaiset ovat lähteneet hiihtoloman viettoon hiihtokeskuksiin, ja huolta ovat nostattanut esimerkiksi Sälenin hiihtokeskuksen työntekijät, jotka ovat olleet töissä koronatartunnoista huolimatta.

Belgiassa kirkon tapahtumissa on saanut olla kerrallaan korkeintaan 15 seurakuntalaista. Kuva viime sunnuntailta brysseliläisestä Koekelbergin basilikasta, joka on maailman suurimpia katolisia kirkkorakennuksia.­

Belgiassa odotetaan terassien avautumista

Belgian kaupungit ovat näyttäneet autioilta jo lokakuusta, jolloin ravintolat, kahvilat ja baarit joutuivat sulkemaan ovensa.

Kansalaiset odottavat terassien avautumista malttamattomina, sillä ulkona syöminen ja baareissa notkuminen on suosittua ajanviettoa. Konkurssiaallosta odotetaan kuitenkin kovaa. Joidenkin ennusteiden mukaan jopa yli puolet ravitsemisliikkeistä on konkurssiuhan alla.

Belgia on tähän mennessä välttänyt koronaviruksen pelätyn kolmannen aallon, ja tautitapausten määrä on ollut tasainen joulukuusta lähtien. Aivan viime päivinä luvut ovat tosin näyttäneet jälleen huonommilta.

Pääministeri Alexander de Croo ei ole vielä halunnut antaa rajoitusten purkuun aikataulua. De Croon mukaan erityisesti seuraavat kolme viikkoa ovat kriittiset, jotta nähdään, miten viruksen mutaatiot leviävät.

Kolmannen aallon torjuminen on tähän mennessä vaatinut ihmisten kanssakäymisen rankkaa rajoittamista. Perhekunta saa nähdä vain yhtä ja samaa ihmistä. Ulkona on voinut tavata neljää. Maskeja suositellaan kaikkialla, missä turvaväliä ei voi pitää. Monissa paikoissa maskittomuudesta saa sakot.

Belgia on myös rajoittanut matkustamista ennennäkemättömällä tavalla. Maasta ei saa lähteä kuin välttämättömistä syistä, ja asia voidaan tarkistaa rajalla. Euroopan komissio huomautti Belgiaa ja Suomea tällä viikolla ylimitoitetuista rajatoimista.

Belgia on ollut ylpeä siitä, että kaikki kaupat on voitu pitää lyhyen kiinniolon jälkeen auki. Myös päiväkodit sekä ala- ja yläkoulut ovat auki, ylempien kouluasteiden opetus on puoliksi etänä ja puoliksi koulussa. Seuraavaksi lisätään ylempien kouluasteiden läsnäoloa.

Helpotuksia on jo saatu: kampaajat ovat avanneet ovensa, ja kauneushoitolat avautuvat maanantaina. Myös hierojalle pääsee jälleen.