Trump on republikaaniäänestäjien keskuudessa suosituin ehdokas puolueen seuraavaksi presidenttiehdokkaaksi.

Washington

Kullanvärisellä Donald Trumpin patsaalla on jalassaan Yhdysvaltain lipun väriset shortsit. Perjantaina Twitterissä julkaistulla videolla näkyy, miten kaksi miestä kuljettaa pyörien varassa seisovaa patsasta hotellin aulan läpi.

Ohikulkijat pysähtyvät kuvaamaan ja ihastelemaan. ”Neljä vuotta lisää, neljä vuotta lisää!” joku huutaa Trumpin vaalikampanjasta tutun huudon.

Kultainen Trump on osa konservatiivien vuosittaisen suurtapahtuman CPAC-konferenssin rekvisiittaa. Tapahtumassa myydään paitoja, joissa Trumpin kuvaa säestää teksti Voittamaton virkasyytemestari ja paitoja, joissa presidentti Joe Bidenille on piirretty Hitler-viikset. Ei minun diktaattorini, paidassa lukee.

Katse on suunnattu tulevaisuuteen. Kaupan on Trump 2024 -lippuja.

Vuonna 1974 perustettu CPAC on vuosia ollut määrittämässä konservatiivisen Amerikan suuntaa. Sunnuntaina Trump pitää tapahtumassa ensimmäisen julkisen puheensa presidenttikautensa jälkeen.

Twitter-tilinsä menettänyt Trump on vallanvaihdon jälkeen antanut yksittäisiä haastatteluita konservatiivisille televisiokanaville, mutta pysytellyt muuten poissa julkisuudesta.

Tämän vuoden CPAC-tapahtumaa on Yhdysvalloissa laajasti pidetty esimerkkinä siitä, miten republikaanipuolue on yhä Trumpin otteessa.

”Washingtonissa on koko joukko väkeä, jotka haluavat vain poistaa edelliset neljä vuotta ja palata takaisin maailmaan ennen niitä”, Texasin republikaanisenaattori Ted Cruz sanoi puheessaan perjantaina.

”Anna, kun kerron teille: Donald J. Trump ei ole menossa mihinkään.”

Puhujien joukossa ei ole yhtään niistä 17 republikaanipoliitikosta, jotka äänestivät Trumpin virkasyytteen tai tuomion puolesta valtakunnanoikeudessa. Kutsumatta jätettiin myös esimerkiksi Trumpia äskettäin haastattelussa kritisoinut entinen YK-lähettiläs Nikki Haley, jota on pitkään pidetty puolueen tulevaisuuden toivona.

Entinen varapresidentti Mike Pence kieltäytyi puhujakutsusta. Pencestä tuli monen Trump-kannattajan silmissä petturi sen jälkeen, kun hän loppiaisena toimi perustuslain mukaan ja vahvisti vaalituloksen.

Myös senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell jättää tapahtuman väliin. Virkarikosoikeudenkäynnin päätteeksi McConnell piti puheen, jossa hän sanoi Trumpin olevan vastuussa kongressin väkivaltaisesta valtauksesta.

Torstaina McConnell kuitenkin sanoi Fox News -kanavan haastattelussa tukevansa Trumpia, mikäli tämä valitaan puolueen presidenttiehdokkaaksi vuoden 2024 vaaleihin.

Mediassa näkyneiden ennakkotietojen mukaan Trump todennäköisesti leikittelee puheessaan aikeillaan lähteä uudestaan ehdolle.

Trump on republikaaniäänestäjien keskuudessa suosituin ehdokas puolueen seuraavaksi presidenttiehdokkaaksi. Viikko sitten julkaistussa Suffolkin yliopiston ja USA Today -lehden mielipidemittauksessa 59 prosenttia Trumpia viimeksi äänestäneistä toivoi tämän lähtevän uudestaan ehdolle.

Presidentti Donald Trump osallistui CPAC-konferenssiin Marylandin Oxon Hillissä 29. helmikuuta 2020.­

Silti Trump tuskin sunnuntaina ilmoittaa suoraan olevansa käytettävissä. Ennakkosuosikin asema tuo puolueessa valtaa ja pitää muut varpaillaan. Se on valttikortti, joka kannattaa toistaiseksi pitää kädessä.

Tavallisesti CPAC kerää poliitikkoja, entisiä ja nykyisiä presidenttejä ja noin kymmenentuhatta konservatiiviaktiivia Washingtonin seudulle.

Tänä vuonna tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Floridassa, missä pandemiarajoitukset ovat löyhemmät ja tilaisuus on mahdollista järjestää sisätiloissa. Osallistujamäärä on rajattu tavallista pienemmäksi, mutta paikalle Orlandoon on silti saapunut tuhansia ihmisiä. Perjantaina yleisö buuasi, kun järjestäjät pyysivät heitä pitämään maskit kasvoillaan.

Floridasta on tullut republikaaneille keskeinen osavaltio. Trump voitti nykyisen kotiosavaltionsa sekä vuoden 2016 että 2020 presidentinvaaleissa. Moni hänen vahvoista tukijoistaan, kuten kuvernööri Ron DeSantis ja kongressiedustaja Matt Gaetz, ovat floridalaisia.

Kongressiedustaja Matt Gaetz poseerasi konferenssivieraan kanssa Orlandossa perjantaina.­

Kartanostaan Mar-a-Lagosta käsin Trump käyttää nyt valtaansa puolueessa. Ehdokkuutta havittelevat poliitikot ja puolueen vaikuttajat käyvät siellä tapaamassa entistä presidenttiä ja etsimässä tämän tukea.

Perjantaina Trump kertoi tukevansa ehdokasta, joka aikoo esivaaleissa haastaa ohiolaisen kongressiedustajan Anthony Gonzalesin. Republikaani Gonzales äänesti tammikuussa virkasyytteen nostamisen puolesta.

Trumpilla on valtaa myös vaalirahoittajana. Vaalien jälkeen perustettu varainkeruuorganisaatio Save America oli joulukuun loppuun mennessä kerännyt Politico-lehden mukaan 31,5 miljoonaa dollaria eli noin 26 miljoonaa euroa. Rahat on kerätty ensisijaisesti pienlahjoittajilta vetoamalla perusteettomiin vaalivilppiväitteisiin.

Lehden mukaan Trump suunnittelee myös uutta vaalirahaorganisaatiota, jonka olisi mahdollisuus kerätä rahaa ilman ylärajaa.

Kymmenen vuotta sitten Trump piti juuri CPAC-tapahtumassa puheen, jota usein pidetään lähtölaukauksena hänen uralleen konservatiivipoliitikkona. Puheessa Trump levitti salaliittoteoriaa, jonka mukaan silloinen presidentti Barack Obama ei olisi syntynyt Yhdysvalloissa ja olisi siten laiton presidentti.

Tänä vuonna luvassa on variaatio samasta teemasta. Trumpin uskotaan sunnuntain puheessaan jälleen toistavan valheellisia väitteitä siitä, että hän olisi ollut marraskuun presidentinvaalien todellinen voittaja.

Tapahtuma on muutenkin syleillyt vaalivilppiteorioita. Viikonlopun ohjelmistossa on seitsemän paneelikeskustelua ”vaaliturvallisuudesta”. Niillä on sellaisia otsikoita kuin Vasemmisto veti naruista, peitteli ja jopa myöntää sen tai Romahtaneet osavaltiot (Pennsylvania, Georgia, Nevada, voi pojat!).

Eri tuomioistuimet ja oikeusasteet käsittelivät vaalien jälkeen kymmeniä oikeusjuttuja, mutta eivät löytäneet näyttöä siitä, että vaalitulos olisi ollut väärennetty. Trumpin oikeusministeri Bill Barr ja muut hallinnon virkamiehet ovat myös todenneet, että vaalit olivat turvalliset.

Viesti ei ole saavuttanut suurinta osaa Trumpin kannattajista. Suffolkin yliopiston ja USA Todayn kyselyssä vain 17 prosenttia vastaajista piti Bidenia legitiiminä presidenttinä. Kyselyyn haastateltiin ihmisiä, jotka olivat viime vuonna kertoneet aikovansa äänestää Trumpia.

Salaliittoteoriat ja valheet ulottuvat myös kongressin valtaukseen. Kyselyyn vastanneista 58 prosenttia uskoi, että valtauksen takana olivat pääasiassa vasemmistolaiset antifa-aktivistit. Tästä ei ole mitään näyttöä.

Neljä viidestä vastaajasta ajatteli, että valtaajat olisivat hyökänneet kongressiin myös ilman Trumpin yllytystä ja yhdeksän kymmenestä piti häntä syyttömänä tapahtuneeseen.

Sunnuntain puhetta kuuntelee siis ennen muuta joukko, jonka mielestä vasemmisto on sekä varastanut vaalit että lavastanut Trumpin syylliseksi valtaukseen. Heille entinen presidentti myös sanansa suuntaa.