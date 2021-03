Kyseessä on kolmas myyntiluvan Yhdysvalloissa saanut koronarokote.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on hyväksynyt lääkeyhtiö Johnson & Johnsonin koronavirusrokotteen hätätilakäytön. Rokotteen jakelu maassa on määrä aloittaa jo lähipäivinä, kertoo The Washington Post.

Johnson & Johnsonin rokote on kolmas Yhdysvalloissa myyntiluvan saanut koronarokote. Se annetaan yhdellä pistoksella ja voidaan säilöä jääkaappilämpötilassa, mikä tekee sen jakelusta helpompaa kuin pakastinoloja vaativien Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteiden.

Rokotteen toivotaan helpottavan osaltaan Yhdysvaltain vai­keaa koronatilannetta. Puoli miljoonaa ihmistä on kuollut maassa viruksen aiheuttamaan tautiin.

”Tämä on lupaavaa edistystä ponnistuksissamme kriisin lopettamiseksi. Mutta emme voi laskea suojaustamme nyt tai olettaa, että voitto on vääjäämätön”, sanoi presidentti Joe ­Biden myyntiluvasta.

Aiemmin tällä viikolla FDA kertoi, että Johnson & Johnsonin rokote ehkäisee ­covid-19-taudin vakavia muotoja tehokkaasti. FDA:n keskiviikkona julkaisemien dokumenttien mukaan rokote tehoaa myös viruksen ärhäköihin muunnoksiin.

Laajojen kliinisten testien mukaan rokotteen teho taudin vakavia muotoja vastaan oli Yhdysvalloissa 85,9 prosenttia, Etelä-Afrikassa 81,7 prosenttia ja Brasiliassa 87,6 prosenttia.

Kun taudin keskivaikeat muodot otettiin huomioon, rokotteen teho putosi 66,1 prosenttiin. Yhdysvaltalaiset asiantuntijat ovat kehottaneet ottamaan rokotteen tästä huolimatta.

”Normaalissa maailmassa ihmiset hyppisivät onnesta rokotteesta, jonka teho on yli 70 prosenttia, sanoi Alabaman yliopiston lääketieteen professori Jeanne Marrazzo The Washington Postille.

Hän huomautti, että normaalisti rokotteet vaativat 50 prosentin tehon saadakseen FDA:n hyväksynnän.

Testeihin osallistui yhteensä lähes 40 000 ihmistä.

Mainen osavaltion tautien ehkäisykeskuksen johtaja Nirav Shah taas totesi lehdelle, että kaikki kolme Yhdysvalloissa hyväksyttyä rokotetta suojaavat niin sairaalahoitoon joutumiselta kuin kuolemalta koronaviruksen vuoksi.

Euroopan lääkeviraston (EMA) on määrä antaa suosituksensa Johnson & Johnsonin korona­virusrokotteesta 11. maaliskuuta. EMA:n mahdollisen hyväksynnän jälkeen myyntiluvan käsittely siirtyy EU-komissiolle.