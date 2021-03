Astra Zenecan rokote sai tehottoman maineen, mutta miksi? ”Rokote on hyvä, koko asia on mennyt jotenkin huonosti”

Astra Zenecan rokotteen on todettu toimivan hyvin myös ikäihmisille, mutta huonon maineen takia sitä on kasaantunut varastoihin.

Berliini / Bryssel

Moni Euroopan maa pohtii luopumista lääkeyhtiö Astra Zenecan rokotteen yläikärajasta.

Euroopan lääkevirasto Ema suositti tammikuussa Astra Zenecan käyttämistä kaikille yli 18-vuotiaille, mutta useissa EU-maissa rajattiin vanhempia ikäryhmiä pois vajavaisen tutkimustiedon takia.

Viime viikolla Britanniassa julkaistujen käyttökokemusten mukaan Astra Zenecan rokote toimii erittäin hyvin myös yli 80-vuotiailla.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee Astra Zenecan antamista alle 70-vuotiaille. Saksassa ja useassa muussa EU-maassa ikäraja on 65 vuotta ja Belgiassa 55 vuotta. Belgiassa harkitaan luopumista yläikärajasta, ja Saksassakin sitä on vaadittu kiivaasti.

Saksan rokotekomission johtaja Thomas Mertens sanoi lauantaina tv-haastattelussa, että suositus tehtiin sen tiedon perusteella, joka oli tammikuussa käytettävissä. Yli 55-vuotiaita oli ollut rokotetutkimuksessa mukana vain vähän.

”Rokote on hyvä. Koko asia on mennyt jotenkin huonosti”, Mertens sanoi viitaten Astra Zenecan rokotteen huonoon maineeseen Saksassa.

Monissa EU-maissa erityisesti Astra Zenecan rokotteita lojuu varastoissa, eli niitä ei ole jaettu samaan tahtiin kuin niitä on saatu. Sanomalehti The Guardian uutisoi viime viikolla, että jopa neljä viidestä EU-maihin toimitetusta Astra Zenecan rokotteesta on pistämättä.

Esimerkiksi Ranska on antanut vasta 12,2 prosenttia sille toimitetuista Astra Zenecan rokoteannoksista, selviää Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC:n tilastosta. Tämä tarkoittaa, että yli miljoona Astra Zenecan rokotetta odottaa edelleen jääkaapissa.

Ranskan hitaan rokotetahdin takana ovat olleet hallinnolliset ongelmat ja yleinen rokoteskeptisyys. Esimerkiksi presidentti Emmanuel Macron kertoi tammikuussa pettyneensä Astra Zenecan rokotteeseen viitaten Ranskan päätökseen alemmasta rokoteikärajasta.

Macron on joutunut korjailemaan puheitaan useaan otteeseen. Viimeksi viime viikon lopun huippukokouksessa Macron painotti, että Astra Zenecan rokote on turvallinen ja tehokas.

”Jos se on rokote, jota minulle ehdotetaan, otan sen totta kai”, 43-vuotias Macron sanoi.

Saksassa Astra Zenecan rokote on joutunut huonoon maineeseen, kun sen tehoa on kyseenalaistettu julkisuudessa. Myös raportoimisella sen aiheuttamista sivuvaikutuksista arvioidaan olleen vaikutusta siihen, että rokotteita on jäänyt antamatta.

Saksassa päätettiin viime viikolla muuttaa rokotusjärjestystä osittain siksi, että varastoissa olevia rokotteita päästäisiin hyödyntämään paremmin.

Opettajat ja lastentarhanopettajat otettiin etusijalle rokotusjonossa, ja ensimmäisiä rokotteita tälle ryhmälle on jo annettu. Myös poliisien rokottaminen omana ryhmänään on suunnitteilla osassa Saksaa.

Saksalainen immunologi Carsten Walzl ehdotti sunnuntaina Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastattelussa, että Saksan liittokansleri Angela Merkel, 66, ottaisi Astra Zenecan rokotteen suorassa tv-lähetyksessä.

Merkel on todennut Saksan rokotekomission tämänhetkisen linjan mukaisesti olevansa liian vanha ottaakseen Astra Zenecan rokotteen.

Vain Viro ja Liettua ovat antaneet kaikki saamansa rokotteet. Kolmantena rokotustehokkuudessa on Tanska, joka on antanut runsaat 92 prosenttia saamistaan rokotteista. Suomessa maahan toimitetuista rokotteista on annettu 73,6 prosenttia. Astra Zenecan 96 000 rokotteesta on ECDC:n mukaan pistetty vähän yli 40 000.

Kaiken kaikkiaan Eurooppaan on toimitettu 51,1 miljoonaa rokotetta, joista on pistetty vasta 29 miljoonaa. Suurin vaje toimitettujen ja annettujen rokotteiden välillä on Astra Zenecan rokotteella.

Luvut esiteltiin EU-johtajille viime viikon huippukokouksessa. Suomen pääministerin Sanna Marinin (sd) mukaan kokonaisuus ”vaatii jatkoselvittelyä”.

”Luvussa on luonnollista raportointiviivettä saapumisen ja varsinaisen rokottamisen osalta. Tämä osaltaan selittää kokonaisuutta, mutta näitä lukuja käsiteltiin niin yleisellä tasolla, että niiden tasolta on mahdotonta tehdä yleisiä johtopäätöksiä.”

Rokotustilastot päivittyvät hitaasti, mutta moni maa on myöntänyt ongelmat rokottamisessa. Hitaus liittyy myös valittuun rokotestrategiaan: osa maista on varta vasten säästänyt toisen annoksen odottamaan, ja osa, kuten Tanska, on päättänyt pidentää kahden annoksen väliä saadakseen laajemman rokotekattavuuden.

Saksassa Astra Zenecan huonosta maineesta halutaan nyt eroon.

Skotlannissa julkistettiin viime viikolla tutkimustulos, jonka mukaan kokemus osoittaa, että myös Astra Zenecan rokote vähentää myös ikäihmisten sairaalahoitoa merkittävästi eli tehoaa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin toivotulla tavalla.

Baijerin pääministeri Markus Söder ja Saksin pääministeri Michael Kretschmer kertoivat maanantaina yhteisistä toimista, joilla halutaan auttaa naapurimaa Tšekin pahasti kriisiytynyttä koronatilannetta.

Tšekkiin rajautuvien Saksan osavaltioiden johtajat haluavat nopeuttaa rokottamista Astra Zenecalla tarjoamalla sitä kaikenikäisille. Myös Tšekistä Saksaan liikkuvia tšekkiläisiä työmatkalaisia voitaisiin heidän mukaansa rokottaa Saksassa.

Belgia pohtii tällä viikolla luopumista Astra Zenecan rokotteen ikärajoista. Belgia selvittää myös, voiko rokotteiden annosväliä pidentää ja voiko jossain tapauksissa tehosterokotteen jättää jopa pois.