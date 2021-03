Rajoitusten takia kaupungin arvioidaan menettävän noin 200 työpaikkaa ja noin 18 miljoonaa euroa päivässä.

Uuden-Seelannin suurimmassa kaupungissa Aucklandissa on otettu käyttöön laaja sulku sen jälkeen, kun kaupungissa todettiin yksi uusi tartunta, kertoo uutistoimisto Reuters. Tartunnan saanut ei ollut pysytellyt eristyksissä.

Palveluja suljettiin ja liikkumista rajoitettiin viime viikonloppuna ainakin seitsemän päivän ajaksi. Esimerkiksi kotoa poistuminen on sallittua vain välttämättömissä tilanteissa.

Kyseessä on jo neljäs sulkutila kahden miljoonan asukkaan kaupungissa pandemian aikana.

Kaupungin pormestarin Phil Goffin mukaan Aucklandin asukkaat pitäisi nyt asettaa rokotusjonon kärkeen, jotta sulkutilasta johtuvat taloudelliset menetykset jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Uusimman sulkutilan takia peruttiin tai siirrettiin useita suuria urheilu- ja kulttuuritapahtumia. Se johti myös liikennekaaokseen, kun Aucklandin asukkaat pyrkivät viikonloppuna takaisin koteihinsa, Reuters kertoo. Liikenteessä olleet joutuivat jonottamaan tarkistuspisteillä jopa kymmenen tunnin ajan.

Rajoitusten takia kaupungin arvioidaan menettävän noin 200 työpaikkaa ja 21,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 18 miljoonaa euroa päivässä.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern moitti maanantaina julkisesti tartunnan saaneen käytöstä. Adernin mukaan viruksen kantaja oli tehnyt ”useita virheitä”. Covid-19-positiivisen kerrotaan muun muassa liikkuneen julkisilla paikoilla koronavirustestin jälkeen.

”Tällä on epäilemättä ollut tuhoisat vaikutukset. On kuitenkin poliisin asia päättää, rangaistaanko häntä”, Adern jatkoi.

”Ihmiset tekevät tyhmiä asioita, mutta emme selviä tästä, jos ihmisiä asetetaan häpeäpaaluun, jolloin he eivät uskalla kertoa totuutta.”

Pandemia on ollut Uudessa-Seelannissa hyvin hallinnassa, sillä sen aikana tartuntoja on todettu maassa vain hieman yli 2 000. Viruksen liitettyjä kuolemantapauksia on tilastoitu 26.