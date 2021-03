Tulivuori sylki savua ja tuhkaa noin viiden kilometrin korkeuteen Sumatralla.

Indonesia sijaitsee Tyynenmeren tulirenkaalla, jossa purkaukset ja maanjäristykset ovat yleisiä.­

Sinabungin tulivuori Sumatran saarella Indonesiassa purkautui tiistaiaamuna näyttävästi. Vuori sylki savua ja tuhkaa noin viiden kilometrin korkeuteen. Viranomaiset kehottivat alueen asukkaita pysymään muutaman kilometrin etäisyyden päässä purkausaukosta varotoimena.

Evakuointimääräystä ei annettu eikä kenenkään tiedetä loukkaantuneen. Sinabungin välitön lähiympäristö on ollut jo vuosia tyhjillään tulivuoren lisääntyneen aktiivisuuden vuoksi, uutistoimisto AFP kertoo. Sinabung ehti uinua lähes puoli vuosituhatta, kunnes vuonna 2010 kaksi ihmistä kuoli sen purkauduttua. Seuraava purkaus tapahtui jo muutaman vuoden kuluttua, minkä jälkeen niitä on nähty säännöllisesti. Noin 30 000 ihmistä on sittemmin joutunut jättämään kotinsa Sinabungin lähistöllä.

Vuori sylki savua ja tuhkaa noin viiden kilometrin korkeuteen.­

Indonesia sijaitsee niin kutsutulla Tyynenmeren tulirenkaalla, jossa purkaukset ja maanjäristykset ovat varsin yleisiä: peräti kolme neljäsosaa aktiivisista tulivuorista on renkaan piirissä, ja arviolta 90 prosenttia kaikista maanjäristyksistä syntyy sen alueella. Pelkästään Indonesiassa on yli sata aktiivista tulivuorta, joista yksi on 2 460-metrinen Sinabung.

Uutistoimisto AP:n mukaan tiistain purkausta osattiin odottaa, sillä kerrostulivuoren aktiivisuus lisääntyi kuluneen viikon aikana. Se vapautti tuhkapilviä yhteensä 13 kertaa. Esimerkiksi lentoliikenteelle ei kuitenkaan aiheutunut häiriöitä.

Indonesian seismologista toimintaa seuraava Magma julkaisi Twitter-tilillään videon, josta voi seurata kolmisen minuuttia kestäneen purkauksen vaiheita.

Purkaus kesti noin kolme minuuttia.­

Sinabungin edellinen voimakas purkaus tapahtui viime elokuussa. Tuolloin matkailijoita ja alueen asukkaita varoitettiin mahdollisista laavavirroista, ja heitä pyydettiin käyttämään kasvosuojaimia vulkaaniselta tuhkalta suojautumiseksi.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi vuonna 2014, että Sinabungia on tutkittu muita aktiivisia tulivuoria vähemmän. Siksi sen toiminnan ennustaminen on ollut vaikeampaa.

Tuolloin juuri tapahtuneessa purkausten sarjassa kuoli ainakin 16 ihmistä. Vuonna 2016 Sinabungin purkaus vaati seitsemän ihmisen hengen.

Indonesiassa tulivuoria on enemmän kuin missään muussa maassa. Siispä myös purkauksia sattuu tiheästi. Tammikuun lopussa purkautui Jaavan saarella sijaitseva Merapi, Indonesian aktiivisin tulivuori. Yhdysvaltain julkisen palvelun radioyhtiö NPR:n mukaan purkauksen jylinä kantautui lähes 30 kilometrin päähän.