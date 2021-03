Autonvalmistaja julkaisi työntekijöilleen 13-sivuisen ohjekirjan, jossa opastetaan syrjimättömään kielenkäyttöön.

Saksalaiseen Audi-automerkkiin saattaa liittyä miehekkäitä mielikuvia, mutta nyt autonvalmistaja on ryhtynyt ohjeistamaan työntekijöitään mahdollisimman syrjimättömään kielenkäyttöön.

Yhtiö muutti maaliskuun alussa sisäisen ja ulkoisen viestintänsä sukupuolisensitiiviseksi ja odottaa samanlaista kielellistä viestintää myös työntekijöiltään.

Niinpä Baijerin Ingolstadtissa päämajaansa pitävä yhtiö on tuottanut työntekijöilleen 13-sivuisen ohjekirjasen. Siinä opastetaan käyttämään kieltä niin, ettei kukaan tunne itseään syrjityksi.

Asiasta kertoo muun muassa sanomalehti Augsburger-Allgemeine.

Saksan kielessä substantiiveilla on kolme kieliopillista sukua, maskuliini, feminiini ja neutri, ja lisäksi sukupuolta voi ilmaista erilaisilla päätteillä. Esimerkiksi Tänzer on ’tanssija’, mikä viittaa mieheen, mutta -in -päätteellä sanan saa muutettua ’tanssijattareksi’, Tänzerin.

Uusien ohjeiden mukaan Audi alkaa käyttää kieltä, jossa kaikki sukupuolet otetaan huomioon. Niinpä yhtiö esimerkiksi ohjeistaa käyttämään Audin työntekijöistä eli ”audilaisista” kirjoitusmuotoa ”Audianer_innen”, joka huomioi sekä mies- että naistyöntekijät.

Kiinnittämällä huomiota sukupuolisensitiivisyyteen Audi sanoo pyrkivänsä kunnioittamaan ihmisiä ja vähentämään syrjintää. Audin henkilöstöjohtaja Sabine Maaßen kertoi Augsburger-Allgemeine-lehdelle, että sukupuolisensitiivinen puhe on ”kunnioituskysymys, ja se ilmaisee asennetta syrjintää vastaan sekä moninaisuuden puolesta”.

Ohjeistuksessa ei korosteta vain sitä, että kielenkäytössä pitäisi ottaa huomioon sekä mies- että naissukupuoli. Autoyhtiön sukupuolisensitiivisen kielen oppaassa työntekijöitä opastetaan erilaisiin mahdollisuuksiin. Lehtisessä kerrotaan termeistä ja kielioppirakenteista, joiden avulla voidaan häivyttää vain tiettyyn sukupuoleen viittaavat ilmaukset.

Uutinen Audin sukupuolisensitiivisestä kielenkäytöstä on herättänyt runsaasti keskustelua puolesta ja vastaan sosiaalisessa mediassa, kertoo uutissivusto RDN.