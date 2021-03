Miksi muualla pystytään päättämään korona­suluista helposti, mutta Suomessa päätöksen­teko on kovin vaikeaa?

Kaikkialla järjestelmä ei sido poliitikkojen käsiä samalla tavalla kuin Suomessa.

Berliini

Miksi monissa muissa maissa saadaan halutut koronavirusrajoitukset voimaan paljon vaivattomammin kuin Suomessa?

Ulkomailla asuvana on voinut viime aikoina vain hämmästellä, miksi Suomi ei onnistu sulkemaan ravintoloita ja testaamaan maahantulijoita rajoilla haluamallaan tavalla. Virkamiehet väittelevät päiväkausia julkisuudessa siitä, mitä poliitikkojen päätökset merkitsevät – absurdia.

Täällä Saksassa päätökset koronarajoituksista ovat olleet nopeita ja selkeitä.

Suomen viimeaikaisiin ongelmiin voi olla monia syitä, mutta yksi lainsäädännön valmisteluun liittyvä ero selittää paljon.

Yhtenä suurena ja ratkaisevana erona Suomen malliin Saksassa on jokaisessa osavaltiossa perustuslakituomioistuin, johon voi kannella, jos itseä koskevat päätökset tuntuvat olevan ristiriidassa perustuslain kanssa.

Lisäksi on liittovaltion perustuslakituomioistuin, joka tarkastelee kanteluiden perusteella koko Saksan tasolla tehtävien päätösten oikeudellista perustaa.

Berliiniläinen ravintola suljettuna 15. helmikuuta. Ravintolat pysyvät suljettuina 7. maaliskuuta asti.­

Suomessa eduskunnan perustuslakivaliokunnalla on etukäteisvastuu päätösten perustuslainmukaisuudesta. Jälkikäteen lainsäädäntöä ei voi oikeuden päätöksellä kumota.

Suomen malli, jossa lakien perustuslaillisuutta valvovat poliitikot etukäteen itse, on ainutlaatuinen.

Pandemia on paljastanut yhden merkittävän eron, joka näillä malleilla on. Suomi on joissain asioissa harmillisen hidas.

Saksassa koronarajoitukset tehdään tartuntatautilain puitteissa, jota on uudistettu moneen otteeseen – lainsäädäntö ei ollut täälläkään valmis pandemiaan. Osavaltioiden senaatit päättävät alueellisista toimista liittovaltiotasolla sovittujen linjausten jälkeen.

Paikallistason päätösvalta on myös paljon selkeämpää Saksassa kuin Suomessa, jossa aluehallintovirastoilla olisi ollut mahdollisuus testata rajanylittäjiä mutta ne eivät ole tehneet sitä huolimatta poliittisesta tahdosta.

Kun oikeudella on mahdollisuus kumota poliitikkojen päätöksiä, syntyy myös ennakoimattomia tilanteita. Lokakuussa, kun kotimaanmatkailu oli vielä Saksassa sallittua, moni osavaltio kielsi majoitustoiminnan hotelleissa ja vuokrataloissa. Lomasuunnitelmia peruttiin.

Syyslomien jo monin paikoin alettua tuomioistuimet kumosivat päätöksiä osavaltio osavaltiolta. Syyslomaviikko oli silti pilalla niin yrittäjien kuin lomailijoiden kannalta.

Myös koulujen avautumiseen liittyviä edestakaisia päätöksiä on tehty hyvin nopeasti, ja koulut ja koululaisten perheet ovat vain yrittäneet sopeutua ja pysyä perässä siinä, mitä tapahtuu.

Viimeksi Saksassa on hämmästelty sitä, miksi parturit ja kampaajat saivat avata ovensa, kun muut liikkeet ovat vielä kiinni. Päätöksistä voi olla eri mieltä, mutta ei ole epäselvää, mitä on päätetty.

Helppoa ei ole ollut missään. Tuhannet ja taas tuhannet ihmiset eri puolilla Eurooppaa osoittavat jatkuvasti mieltään rajoitusten takia.

Saksan ja Suomen välillä on kuitenkin selvä ero siinä, että Saksassa järjestelmä ei näytä sitovan päättäjien käsiä samalla tavalla kuin Suomessa.