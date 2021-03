Kiinan hallinto on kiistänyt, että se yrittäisi muuttaa Xinjiangin väestörakennetta. Sen mukaan siirrot on tehty maaseudun tulotason nostamiseksi ja työttömyyden vähentämiseksi.

Kiina yrittää hajottaa Xinjiangin uiguuri- ja muita vähemmistö­ryhmittymiä siirtämällä heitä töihin kauas kotoaan. ”Vapaaehtoisia” lähtijöitä etsitään voimakkaalla suostuttelulla, jossa pakottamisen riski on suuri, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC keskiviikkona julkaisemassa selvityksessään.

Selvityksen mukaan työpaikkojen luominen kauas vähemmistöjen kotiseuduilta on yksi keino repertuaarissa, jolla Kiina haluaa assimiloida eli sulauttaa maan vähemmistökansoja enemmistön kulttuuriin. Artikkeli pohjautuu kiinalaisen Nankain yliopiston tutkimukseen, joka oli tarkoitettu viranomaiskäyttöön mutta julkaistiin ilmeisesti erehdyksessä internetissä joulukuussa 2019. BBC on nähnyt sittemmin poistetun dokumentin, ja sen kiinankielinen versio löytyy yhä internetarkistoista.

Jo aiemmin on tiedetty, että noin miljoona uiguuria on suljettu keskitysleireille, joilla Kiina itse on sanonut olevan ammatillisia koulutuskeskuksia. Leireillä heitä käännytetään pois islaminuskostaan ja kohti Kiinaa johtavan kommunistipuolueen ideologiaa. Leireillä on tapahtunut julmuuksia, ja useat lähteet tukevat tietoja uiguureilla teetetystä pakkotyöstä.

BBC kertoo hankkineensa lisää lähteitä tutkimuksen tueksi haastatteluista, propagandaa koskevista selonteoista sekä tehdasvierailuilta ympäri Kiinaa.

Kiinan hallinto on kiistänyt, että se yrittäisi muuttaa Xinjiangin maakunnan väestörakennetta. Sen mukaan tuhansien ihmisten siirtoja tehdään tulotason nostamiseksi ja maaseudun työttömyyden vähentämiseksi.

Köyhyyden vähentämisen tavoite mainitaan useasti myös Nankain yliopiston tutkimusraportissa. Johtopäätöksissä sen rinnalla on kuitenkin havainto siitä, että toimintatapa pienentää uiguurien väestötiheyttä Xinjiangissa. Työntekijöiden siirron sanotaan olevan ”tärkeä väline” uiguurivähemmistön edustajien sulauttamisessa sekä heidän ”ajattelunsa ja arvojensa vähittäisessä muuttamisessa”. Raportin englanninkielisen käännöksen perusteella toimenpiteissä olisi kyse ”pienestä määrästä uiguureja”.

BBC on julkaissut väitteidensä tueksi myös Xinjiangissa kuvatun uutisvideon, joka näytettiin alun perin Kiinan valtiollisen televisioyhtiön CCTV:n lähetyksessä vuonna 2017. BBC:n mukaan video ei ole aiemmin nähnyt kansainvälistä päivänvaloa. Videolla kerrotaan vaihe vaiheelta, kuinka työntekijöiden rekrytointiprosessi etenee.

Tässä kyseisessä kylässä viranomaiset ilmoittivat ensin tarvitsevansa sata ihmistä, jotka ovat valmiita lähtemään töihin maakunnan ulkopuolelle. Mainostuksen kohteena on 4 000 kilometrin päässä sijaitseva Anhuin maakunta. Kun riittävästi vapaaehtoisia ei ole, viranomaiset lähtevät kotikierroksille. He jututtavat 19-vuotiasta naista ja hänen isäänsä, joka vastustelee tyttärensä lähettämistä muualle.

”Täytyy olla joku muu, joka tahtoisi lähteä. Voimme saada elantomme täällä, antakaa meidän elää näin”, hän pyytää. Seuraavaksi yritetään suostutella 19-vuotiasta tytärtä.

”Jos et lähde, - - menet naimisiin etkä pääse koskaan pois täältä”, viranomainen aloittaa. Tytär kieltäytyy, mutta keskustelu ei pääty. ”Jos et viihdy, voit tulla heti takaisin. He maksavat matkalippusi.” Lopulta tytär myöntyy, ja video päättyy hyvästeihin perheen kesken.

BBC:n haastattelemat asiantuntijat pitävät kokonaisuutta kiistattomana merkkinä siitä, että toisin kuin Kiina kertoo, töihin ei lähdetä vapaaehtoisesti. Raportissa kerrotaan yksityiskohtaisesti myös perille päässeiden tarkasta valvonnasta. Xinjiangin alueelle on asetettu lisäksi tavoitteita siirrettävien työntekijöiden kokonaismääristä.

Kiinan ulkoministeriö vastasi väitteisiin kirjallisella lausunnolla, jonka mukaan ”suuri osa raportin sisällöstä ei ole linjassa faktojen kanssa”. Ulkoministeriö pyysi, että toimittajat käyttäisivät Kiinan hallinnon julkaisemia tietoja Xinjiangista raportoidessaan.