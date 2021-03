Kokoomus on ajanut Fideszin erottamista EPP-ryhmästä on pitkään. Erävoitto, luonnehtii kokoomusparlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Bryssel

Unkarin pääministerin Viktor Orbánin Fidesz-puolue jätti keskiviikkona Euroopan parlamentin puolueryhmänsä. Euroopan kansanpuolue EPP on parlamentin suurin ryhmä, ja siihen kuuluu myös Suomen kokoomus.

Fideszin varapuheenjohtaja Katalin Novák tviittasi päätöksestä keskiviikkona. Puolue suivaantui parlamenttiryhmän sääntömuutoksesta, jonka mukaan kokonaisia puoluedelegaatiota voidaan erottaa ryhmästä. Aiemmin erottaminen on koskenut yksittäisiä jäseniä. Erosta uutisoi muun muassa STT.

Pääministeri Viktor Orbán varoitti sunnuntaina, että ryhmä eroaa enemmin kuin hyväksyy sääntömuutoksen.

Sääntömuutoksia kannatti iso enemmistö, 148 jäsentä. 28 vastusti. Fideszillä oli EPP-ryhmässä 12 europarlamentaarikkoa. Eron jälkeen EPP on edelleen parlamentin suurin ryhmä.

Äänestykseen osallistunut kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kuvaili päätöstä ”isona helpotuksena”. Samoin viestitti myös Petri Sarvamaa tiedotteessaan. Kokoomus on ajanut Fideszin erottamista puoluryhmästä jo pitkään.

”Kokoomus on tehnyt pitkäjänteistä työtä puolueen erottamiseksi EPP-puolueesta. Ryhmän osalta tuo tavoite on nyt saavutettu ja olen siitä todella iloinen”, kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen kirjoitti tiedotteessa.

Pietikäisen mukaan ryhmän eropäätös oli ”kaikkien kannalta siistimpi ratkaisu”. Edessä olisi hänen mukaansa ollut joka tapauksessa umpikuja.

”Tätä voi luonnehtia erävoitoksi. Nyt puolueen toimintaa voi johtaa selkeämmin alkuperäistä keskustaoikeistolaista linjaa kohti”, Pietikäinen sanoo.

Parlamenttiryhmän vetäytyminen on vasta alkua, sillä EPP-ryhmän on tehtävä vielä suuri päätös siitä, erotetaanko Fidesz ryhmästä kokonaan. Tällä hetkellä Fidesz on jäädytettynä eli sivussa puolueryhmän toiminnasta. Lopullista äänestystä ei ole tehty, sillä ryhmä on odottanut koronapandemian helpottumista päästäkseen äänestämään fyysisessä kokouksessa.

Pietikäisen mukaan koko EPP:n olisi nyt syytä pohtia, voisiko se äänestää asiasta etänä.

”Mitä pidemmälle asia venyy, sen vaikeampaa siitä tulee.”

Pietikäisen mukaan Fidesz ei enää jaa EPP:n ja EU:n perusperiaatteita ja arvoja. Ongelmia on niin oikeusperiaatteen noudattamisessa, korruptiotoimissa, mielipiteenvapauden sallimisessa ja yleisesti ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Pietikäisen mukaan Orbánin Fideszin EU-politiikka ei enää vastaa EPP:n linjaa.

”Yhteistyötä on mahdotonta jatkaa, kun tietojen ja tosiasioiden vääristelyä jatketaan”, Pietikäinen kuvaa.

EU-parlamentissa parlamentaarikkojen yhteistyö EPP-ryhmässä on puolueen jäädytyksen jälkeen ollut laajasti katkolla. Fideszin mepeille ei ole myöskään tarjottu mielellään vastuuasemia. Silti Fideszin poliitiikoja on ollut esimerkiksi valiokuntien varapuheenjohtajina. Unkarilainen Fidesz-parlamentaarikko Lívia Járóka on yksi EU-parlamentin varapuheenjohtajista.

Orbánin Unkari on ollut pitkään EU:n hampaissa muun muassa oikeusvaltioperiaaterikkomusten takia. Unkari on EU:n artikla seitsemän kurinpitomenettelyssä. Viimeksi Unkari oli julkisuudessa EU-budjettirahojen käyttämiseen liittyvän oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvän mekanismin takia. Unkari ja Puola vastustivat mekanismia, joka lopulta hyväksyttiin.