Venäjän villeillä datamarkkinoilla kaikki on kaupan – rahalla saa ostettua lähes kenen tahansa puhelimen sijaintihistorian, puheludatan ja matkustustiedot

Viranomaiset ovat ottaneet kuluvana vuonna kiinni ainakin kaksi poliisia, joiden epäillään luovuttaneen eteenpäin tietoja matkustajatietokannoista. Useat toimittajat käyttävät niitä hyväkseen, ja tietojen markkinat ovat valtavat.

Passintarkastaja otti matkustajalta sormenjäljet Vnukovon lentokentällä Moskovassa. Kuva on helmikuulta 2021.­

Venäjän viranomaiset ovat ryhtyneet suitsimaan datakauppiaita, jotka ovat auttaneet toimittajia ja nettietsiviä esimerkiksi oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkyttäjien jäljille. Venäjänkielisessä verkossa tietokauppa on merkittävää liiketoimintaa.

Talouslehti Kommersantin tietojen mukaan Venäjän rikostutkintakomitea epäilee pietarilaista poliisia siitä, että tämä on myynyt tietoja viranomaisten käytössä olevasta matkustajatietokannasta. Poliisi oli syyskuussa hakenut ja luovuttanut eteenpäin tietoja matkustajista, jotka olivat Tomskista Moskovaan lähteneellä lennolla 20. elokuuta. Tämä lento teki hätälaskun Omskiin, sillä koneessa ollut Navalnyi alkoi oireilla erittäin voimakkaasti.

Tapauksen johdosta on Kommersantin mukaan kuulusteltu todistajana myös yhtä toimittajaa.

Tammikuussa nostettiin rikosjuttu Samarassa työskentelevää poliisia vastaan, jota voi odottaa virka-aseman väärinkäytöstä jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistus. Asiasta kertoneen RBC-kanavan mukaan poliisi oli etsinyt samasta matkustajatietokannasta samoja henkilöitä, joiden nimet julkaistiin joulukuussa tutkivan ryhmän Bellingcatin selvityksessä.

Selvitys nimesi kahdeksan miestä, jotka työskentelevät turvallisuuspalvelu FSB:n myrkky-yksikössä. Matkustajatiedoista Bellingcat selvitti, että miehet olivat seuranneet Navalnyita tämän matkoilla jo vuosia ennen kuin Navalnyi yritettiin elokuussa tappaa.

FSB:n työntekijöihin liittyviä paljastuksia on tullut Navalnyin tapauksen jälkeen lisää, ja niistä jokaisessa on käytetty yhtenä tietolähteenä matkustustietoja. Ennen Navalnyin tapausta Bellingcat on käyttänyt matkustustietoja muissakin selvityksissä, esimerkiksi paljastaessaan sotilastiedustelu GRU:n upseerit, jotka yrittivät vuona 2018 myrkyttää entisen kaksoisagentti Sergei Skripalin.

Bellingcat on kertonut myös muista markkinoilta hankkimistaan tietokannoista, joita se on käyttänyt agenttien paljastamiseksi. Niitä ovat tietokannat ajoneuvoista ja liikennesakoista, rajavartioston tiedot rajanylityksistä, tietokannat venäläisille myönnetyistä passeista, puhelu- ja viestitiedot sekä paikantamisen mahdollistavat tukiasematiedot. Lisäksi he ovat käyttäneet julkisia tietolähteitä, kuten kohteiden sukulaisten sosiaalisen median profiileja.

Venäläisten tietosuoja on eurooppalaisittain katsottuna hämmentävän kurja.

Venäjänkielisessä verkossa tietojen kauppa on vilkasta liiketoimintaa. Useat etsivätoimistot tarjoavat datan hankintapalveluja, ja pienyrittäjät mainostavat toimintaansa keskustelufoorumeilla. Useampi alan foorumi tarjoaa kaupanvahvistuspalvelua, etteivät asiakkaat lankeaisi huijauksiin. Yhden kauppiaan verkkosivuilla on jopa asiakaspalvelurobotti.

Se joka omistaa tiedon, omistaa maailman, mainostaa yksi probiv-toimintaan erikoistunut yritys.­

Maksuvälineinä kelpaavat luottokortit ja bitcoin. Suomalaisittain hinnat eivät ole hurjia. Eräs yrittäjä tarjoaa tietoja rajavartiolaitoksen tietokannasta: matkustajaluettelo tietyltä lennolta maksaisi 8 000 ruplaa eli noin 88 euroa. Matkapuhelimen paikannus ja edeltävän kuukauden puhelutiedot maksavat operaattorista riippuen 70–400 euroa.

Venäjän kielessä toiminnalle on oma sana, probiv. Se tarkoittaa läpilyöntiä, mutta on vakiintunut kuvaamaan myös laitonta tai epämääräistä tiedonhankintaa.

Eräälle probiv-palveluita tarjoavien kauppiaiden sivustolle oli maaliskuun alussa luotu noin tuhat profiilia. Vajaat sata oli tunnistautunut ja varmistanut edellytetyin menetelmin olevansa hyvämaineisia datakauppiaita.

Myyjille perustetulla esittäytymissivustolla myyjät kertovat tarjoamistaan palveluista. Kuvan myyjät myyvät muun muassa sim-korttien palauttamista, pankkitietoja sekä varastettuja tietokantoja.­

Kuinka tämä on mahdollista?

Sanotaan, että Venäjällä viranomaiset tietävät kaiken. Kun tehokas valvontajärjestelmä on olemassa, on myös niitä jotka käyttävät sitä väärin. Moni presidentti Vladimir Putinin vastustaja on nähnyt asetelmassa kohtalon ivaa: viranomaiset myyvät tietoja, joita käytetään valvontajärjestelmää itseään vastaan.

Muita selittäviä tekijöitä ovat matala ansiotaso sekä korruptio.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n venäjänkielisen palvelun toimittaja testasi probiv-markkinoita vuonna 2019. Hän osti paikannustiedot omista puhelinnumeroistaan. Ne pitivät tarkalleen paikkansa.

”Silloin kun kirjoitin asiasta, mikään ei muuttunut”, jutun tehnyt toimittaja Andrei Zaharov sanoi The Guardianille joulukuussa ja kuvaili millaisiin tietokantoihin oli itse törmännyt. Niihin lukeutui tietokanta vuoden 2011 ambulanssipotilaista .

Probiv-palveluita käyttävät esimerkiksi työnantajat tarkistaessaan palkattavien taustoja. Myös venäläiset toimittajat hyödyntävät niitä, vaikka Zaharovin mukaan asiaa ei mielellään myönnetä.

”Ei pitäisi. Jos on lähde, ja lähde niitä sinulle esittelee, sitten kyllä. Ostaa niitä ei pitäisi”, Zaharov sanoi.

Datan hankkimisen helppous on seikka, joka on tehnyt Venäjästä journalismin kannalta erittäin kiinnostavan, kirjoitti yhdysvaltalainen The New York Times helmikuussa.

”Yleisöä ei kiinnosta, saitko tietosi ostamalla dataa vai joltain tietolähteeltä”, sanoi The New York Timesille Roman Anin, joka on perustanut Istories-sivuston.

”Koska me elämme valtiossa, jossa viranomaiset tappavat oppositiojohtajia, voimme unohtaa nuo säännöt, sillä näiden artikkelien sisältö on eettisiä sääntöjä tärkeämpää.”

Moni muukin ajattelee Aninin tavoin, että tarkoitus pyhittää keinot.

Tiistaina saksalaislehti Spiegel kertoi Bellingcatin ja venäläisen Insider-julkaisun kanssa, että Saksassa FSB:n tilaamasta palkkamurhasta syytetyn venäläismiehen perheelle on annettu uudet henkilöllisyydet ja piilopaikka Krimiltä. Miehen vaimo säilytti vanhan puhelinnumeronsa, joka alkoi paikantua Krimille. Lentomatkustajatiedoista selvisi, että perhettä saattoi Krimille FSB:n kenraali.