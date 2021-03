Hyökkäys tapahtui Vetlandassa Etelä-Ruotsissa keskiviikkona iltapäivällä.

Useita ihmisiä on loukkaantunut Vetlandassa Etelä-Ruotsissa iltapäivällä tapahtuneessa väkivaltaisessa välikohtauksessa, kertovat muun muassa Ruotsin yleisradio SVT ja iltapäivälehti Aftonbladet.

Parikymppisen miehen epäillään ensitietojen perusteella hyökänneen useiden ihmisten kimppuun jonkinlaista asetta käyttäen. Sveriges Radio ja Aftonbladetin mukaan Vetlanda-Posten-lehti on kertonut, että hyökkääjällä on ollut teräase. Hätäkeskuspalveluista vastaavan SOS Alarmin mukaan kahdeksan ihmistä on viety sairaalaan, kertovat SVT ja Dagens Nyheter -sanomalehti.

Muun muassa Aftonbladet kertoi pian tapahtuneen jälkeen, ettei poliisi ensi vaiheessa epäillyt terrorismia. Sen jälkeen poliisi kuitenkin kertoi muun muassa tiedotteessa alkaneensa tutkia asiaa epäiltynä terrorismirikoksena.

Poliisi on medioiden mukaan ampunut epäiltyä tekijää. Ruotsalaislehtien mukaan epäilty on kuitenkin elossa ja sairaalahoidossa.

Poliisi sai Vetlandan keskustassa tapahtuneesta välikohtauksesta hälytyksen kello 15:n aikaan keskiviikkona.

Sveriges Radion mukaan osan loukkaantuneista vammat olisivat vakavia, mutta kenenkään ei ainakaan toistaiseksi ole kerrottu kuolleen.

Paikalla on ollut runsaasti hälytysajoneuvoja ja poliisipartioita, ja poliisi on rajoittanut liikkumista alueella.