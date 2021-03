Raportti: ”Maailman suurimmaksi demokratiaksi” kutsuttu Intia on enää vain ”osittain vapaa” maa

Intian poliittiset vapaudet ovat olleet laskusuunnassa vuodesta 2014 alkaen, Freedom House -järjestön raportti toteaa.

Intiaa on totuttu pitämään maailman suurimpana demokraattisena valtiona. Arvostettu Freedom House -järjestö on jo pitkään luokitellut 1,4 miljardin asukkaan Intian ”vapaaksi maaksi”.

Tuoreessa raportissaan yhdysvaltalainen Freedom House -järjestö on kuitenkin pudottanut Intian luokittelua niin, että Intiaa pidetään enää vain ”osittain vapaana” maana. Kyse on järjestön vuosittain julkaisemasta raportista, jossa maailman maat pisteytetään ja luokitellaan sen mukaan, miten poliittiset vapaudet ja kansalaisoikeudet ovat toteutuneet.

Kansalaisoikeudet ovat heikentyneet Intiassa siitä alkaen kun pääministeri Narendra Modi nousi valtaan 2014, Freedom House sanoo juuri julkaistussa raportissa, jonka nimi on Democracy under Siege (Demokratia saarrettuna).

Freedom Housen mukaan pääministeri Modin hallitus ja sen liittolaiset jatkoivat edeltävänä vuonna toisinajattelijoiden kurittamista. Koronavirus­pandemian aikana Intian hallitus toteutti myös kovakouraisen sulkutilan, joka johti miljoonien siirtolaistyöntekijöiden pakkosiirtoihin.

”Johtava hindunationalistinen liike myös rohkaisi tekemään syntipukin muslimeista, joita syytettiin suhteettoman paljon viruksen levittämisestä, ja he joutuivat väkijoukkojen hyökkäysten kohteeksi”, raportti toteaa.

Freedom Housen mukaan ”Modi ja hänen puolueensa ovat traagisesti ajamassa Intiaa kohti itsevaltaisuutta”.

Järjestön mukaan Intian luisu kohti autoritaarisuutta on osa huolestuttavaa kansainvälistä kehityskulkua. Vuonna 2021 ”ei vapaaksi” luokiteltuja maita onkin enemmän kuin koskaan sitten vuoden 2006.

Vuodesta 2014 alkaen Intia on kiristänyt otteitaan ihmisoikeusjärjestöjä, toimittajia ja aktivisteja vastaan. Samaan aikaan hindunationalistinen puolue on ryhtynyt sortamaan Intian muslimivähemmistöä. Freedom Housen mukaan tämä kehitys on vain kiihtynyt vuoden 2019 jälkeen.

Raportissa nostetaan esille myös liuta muita maita, kuten Kiina, joka on järjestön mukaan levittänyt ”globaalisti disinformaatiota ja sensuurikampanjaa” koronavirukseen liittyen.

Myös Yhdysvaltojen demokratian tila on ollut laskukierteessä presidentti Donald Trumpin kauden viimeisten vuosien aikana, raportti toteaa. Syynä ovat muun muassa aseistautuneiden kapinaliikkeiden nousu sekä Trumpin ”järkyttävät pyrkimykset yrittää kumota vaalitappio”, raportti kertoo.

Tuoreessa raportissa pistemäärä laski jopa 73 maalla, joissa asuu yhteensä 75 prosenttia maailman väestöstä.

”Kun Intia on pudonnut osittain vapaaksi, enää alle 20 prosenttia maailman väestöstä elää vapaissa maissa. Tämä on pienin osuus sitten vuoden 1995”, raportti toteaa.