Kiinan vuotuiselta kansankongressilta odotetaan nyt erityisesti tietoa siitä, mitä kommunistinen puolue on päättänyt Hongkongista.

Neuvoa-antavan kansankonferenssin kokous alkoi Pekingissä jo torstaina. Tällä kansan toiveita välittävällä kokouksella on vielä vähemmän päätäntävaltaa kuin perjantaina alkavalla varsinaisella kansankongressilla. Yhdessä näitä kahta kokousta kutsutaan nimellä ”Kaksi kokousta”.­

Jokainen maailmaa seuraava uutismedia kertoo perjantaina alkavan Kiinan kansankongressin kokoontumisesta. Isossa osassa länsimedian jutuista sanotaan suoraan, että viikon kestävä kokous on kumileimasin. Eli sillä ei ole valtaa.

Miksi ihmeessä tällaisesta vallattomasta kokoontumisesta sitten intoillaan näin kovasti?

Syy intoiluun ei siis ole se, että kansankongressi oikeasti päättäisi asioista tai luvassa olisi jännittäviä äänestyksiä.

Kansankongressi kyllä säätää lakeja ja hyväksyy maalleen isoja poliittisia suuntaviivoja, mutta käytännössä päätökset tulevat sille annettuina. Kiinaa johtaa kommunistinen puolue, ja puolue päättää pitkälti omissa elimissään ja kulisseissa, mitä kansankongressi eli kumileimasin sitten hyväksyy.

Kiinassa on nimittäin kaksi päätäntälinjaa: Se, jossa tehdään päätökset eli puolueen elimet, ja se jossa leikitään, että tehdään päätöksiä eli valtion elimet. Tämä kaksoismalli toimii paikallistasolta valtakunnan tasolle asti.

Ulkomaalaiselle lisävaikeutta kuvion ymmärtämiseksi tuo se, että puolue on ulottanut lonkeronsa valtiolliseen hallintokoneistoon.

Esimerkiksi Kiinan ylin johtaja Xi Jinping on Kiinan valtion presidentti ja Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteeri. Näistä jälkimmäinen titteli on paljon merkittävämpi. Onkin hassua vaikkakin ymmärrettävää, että häntä usein tituleerataan länsimediassa nimenomaan Kiinan presidenttinä.

Kansankongressi on kuitenkin tärkeä Kiinan johdolle. Se saa Kiinan näyttämään siltä, että kansalla olisi todellista valtaa päätöksiin.

Kansankongressin jäsenet on valittu maakunnallisissa kongresseissa, joihin on valittu jäsenet paikallisissa kongresseissa. Paikalliskongressien täyttämiseksi järjestetään paikallisvaalit – mutta vaaleissa on käytännössä ehdolla vain kommunistipuolueen hyväksymiä ehdokkaita.

Syy kansankongressin kokouksesta intoiluun ei ole sekään, että sen päätökset olisivat usein yllättäviä. Iso osa sen käsittelemistä asioista on jo aiemmin kerrottu pääpiirteissään julki tai uudistuksia on pedattu pitkään.

Kansankongressi esimerkiksi virallisesti päättää tärkeästä viisivuotissuunnitelmasta. Jo syksyllä kommunistisen puolueen keskuskomitea linjasi kokouksessaan suunnitelman tärkeimmät annit. Monet siinä korostetut asiat, kuten korkean teknologian osaamisen sekä kotimaisen kulutuksen ja palvelujen lisääminen, ovat olleet maan päämääränä vuosikausia.

Tulevat päätökset myös tuppaavat vuotamaan ennalta – ehkäpä tahallisesti – mediaan. Nyt esimerkiksi ennustetaan, että kansankongressi käsittelee tiukempaa vaalijärjestelmää Hongkongiin. Näin Kiina kiristäisi otettaan entisestään Hongkongista.

Kiinaa seuraaville asiantuntijoille kansankongressi on rampuudestaan huolimatta vuoden merkkihetki.

Kansankongressin jälkeen tiedetään monien uusien lakien ja suunnitelmien tarkempi sisältö. Tänä vuonna Hongkongiin liittyvien päätösten lisäksi kuunnellaan huolellisesti esimerkiksi sitä, mitä uutta kirjataan maan vuoteen 2035 ulottuvista tavoitteista.

Mitä painotuksia maan johtajien puheissa on? Mitä sanotaan Yhdysvalloista, lähialueistaan ja muusta maailmasta? Miten hiilidioksidipäästöjen vähennykset toteutetaan?

Miten luottavaiselta Kiinan kuulostaa pandemian jälkeisestä taloudestaan? Kuinka iso on virallinen puolustusbudjetti? Tuleeko jo kipeästi kaivattu eläkeuudistus ja hölleneekö syntyvyydensääntely entisestään?

Kommunistiselle puolueelle ja maan johtajalle Xi Jinpingille tämä kansankongressi on erityisen tärkeä, koska puolueella on 100-vuotisjuhlavuosi. Kiinassa tällaisiin merkkipaaluihin suhtaudutaan vakavasti, ja tämän vuoden tapahtumien tulisi puolueen näkökulmasta sujua tavallistakin mallikkaammin.

Siksipä kokouksesta saattaa putkahtaa tänä vuonna normaalia pontevampia päätöksiä.

Kansankongressin kulissit ovat siis oiva hetki tulkita, mitä Kiinan kommunistinen puolue haluaa ja aikoo Kiinassa ja maailmalla.

Erityisen tärkeä kokous on Kiinan kansalaisille, sillä he kuulevat, millaisia heidän elämäänsä vaikuttavia lainmuutoksia ja suunnitelmia tarkalleen tehdään.